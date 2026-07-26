Rossiya Ukrainaga ishora qildi, Toqayev esa boshqa yo‘l aytdi...

·244·Dunyo
Rossiya Ukrainaga ishora qildi, Toqayev esa boshqa yo‘l aytdi...

RossiyaUkraina urushi bo‘yicha diplomatik harakatlar yana faollasha boshladi. Kreml Kiyev Moskva ilgari surgan shartlarni yaxshi bilishini aytmoqda, Qozog‘iston prezidenti Qosim-Jomart Toqayev esa jangovar harakatlarni muzlatib, muzokaralarni yangi formatda tiklashni taklif qildi.

Shu paytda AQSH va Ukraina havo hujumlarini o‘zaro to‘xtatish g‘oyasini muhokama qilayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Ammo Moskva hozircha bu tashabbusga baho berishga shoshilmayapti.

Peskov: Rossiyaning takliflari Kiyevga ma’lum

Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskovning ta’kidlashicha, Vladimir Putin Moskva Ukrainadagi urushni yakunlash uchun qanday shartlarni talab qilishini avvalroq bayon qilgan.

Uning so‘zlariga ko‘ra, Kiyev keyingi qadam qanday bo‘lishi kerakligini biladi. Rossiyaga taqdim etilishi mumkin bo‘lgan har qanday yangi tashabbus esa uning Moskva manfaatlariga qay darajada mos kelishiga qarab baholanadi.

Kremlning pozitsiyasiga ko‘ra, muzokara eshigi yopilmagan, ammo Rossiya o‘zining asosiy talablaridan voz kechishga tayyorligini bildirmagan.

Moskva Ukraina qo‘shinlarining Rossiya o‘z hududi deb e’lon qilgan to‘rt mintaqadan chiqib ketishini va Kiyevning NATOga a’zo bo‘lish rejasidan voz kechishini talab qilib kelmoqda. Ukraina bu shartlarni qabul qilmaydi va ularni amalda taslim bo‘lish talabi deb baholaydi.

Tramp siyosatidagi «ikki xil signal»

Peskov AQSH prezidenti Donald Trampning Ukraina bo‘yicha siyosatida Moskva tushunarsiz deb hisoblayotgan jihatlar borligini ham aytdi.

Bir tomondan, Vashington urushni muzokaralar orqali yakunlashga tayyorligini bildirmoqda. Boshqa tomondan esa AQSH Ukrainaga qurol-yarog‘ yetkazib berishni davom ettiryapti.

Kreml bu ikki yo‘nalishni bir-biriga zid deb ko‘rmoqda. Shunga qaramay, Peskov Rossiya amerikalik muzokarachilar bilan muloqot kanallarini saqlab qolayotganini va yangi takliflarni ko‘rib chiqishga tayyorligini ma’lum qildi.

Havo hujumlarini to‘xtatish rejasi bormi?

Reuters manbasiga ko‘ra, Ukraina va AQSH vakillari Rossiyaga taqdim etilishi mumkin bo‘lgan havodan zarbalarni to‘xtatish taklifini muhokama qilgan.

Bunday kelishuv amalga oshsa, tomonlar bir-birining shaharlari va strategik obyektlariga dron hamda raketalar bilan hujum qilishni vaqtincha to‘xtatishi mumkin.

Biroq Peskov bu xabarlarni tasdiqlamadi. U ma’lumotlar hozircha faqat OAVda tarqalganini aytib, rasmiy tashabbus taqdim etilmasdan turib munosabat bildirishni erta deb atadi.

Shu sabab hozircha gap:

  • tayyor kelishuv haqida emas;

  • muhokama qilinayotgan ehtimoliy tashabbus haqida;

  • Rossiyaga rasman taqdim etilmagan taklif haqida ketmoqda.

Toqayev «Istanbul formulasi 2.0»ni taklif qildi

Diplomatik muhokamalarga Qozog‘iston prezidenti Qosim-Jomart Toqayev ham qo‘shildi. U Omskda Vladimir Putin bilan birga ishtirok etgan tadbirda Ukrainadagi urushni avval muzlatish, keyin esa siyosiy muzokaralarga qaytishni taklif qildi.

Toqayev bu yondashuvni «Istanbul formulasi 2.0» deb atadi. U 2022 va 2025 yillarda Turkiyada o‘tkazilgan, ammo yakuniy tinchlik kelishuviga olib kelmagan muzokaralarning yangilangan shaklini nazarda tutgan.

Qozog‘iston rahbariga ko‘ra, birinchi navbatda jangovar harakatlarni to‘xtatish va tomonlar uchun xavfsizlik kafolatlarini ishlab chiqish zarur. Putin esa Toqayevga Rossiyaning Ukraina bo‘yicha pozitsiyasini alohida tushuntirishini aytdi.

Tomonlarning pozitsiyalari qayerda farq qilmoqda?

Tomon

Asosiy yondashuv

Rossiya

Muzokaraga tayyorligini aytadi, ammo o‘z shartlarining hisobga olinishini talab qiladi

Ukraina

Xavfsizlik kafolatlari va suverenitet saqlanishini talab qiladi

AQSH

Harbiy yordamni davom ettirib, diplomatik yechim izlamoqda

Qozog‘iston

Urushni muzlatish va Istanbul muzokaralarini yangi formatda tiklashni taklif qilmoqda

Muammo shundaki, Moskva muzokaralarni frontdagi hozirgi vaziyat va hududiy talablari asosida olib borishni xohlaydi. Kiyev esa kuch bilan egallangan yerlarni Rossiyaniki deb tan olishni rad etmoqda.

Kremlning zarbalar haqidagi bayonoti

Peskov Rossiya armiyasi Ukrainadagi harbiy obyektlarga zarbalarni «zaruratga qarab» davom ettirayotganini ham aytdi. U Moskva hujumlardan maqsad Ukraina harbiy salohiyatini va Rossiya «terroristik harakatlar» deb atayotgan zarbalarni amalga oshirish imkoniyatini kamaytirish ekanini da’vo qildi.

Bu Rossiya tomonining rasmiy talqinidir. Ukraina esa Rossiya hujumlarida turar joylar va fuqarolik infratuzilmasi ham zarar ko‘rayotganini bildirib keladi. Iyul oyidagi Rossiya raketa va dron zarbalari Kiyev, Xarkov va boshqa shaharlarda qurbonlar hamda vayronagarchiliklarga sabab bo‘lgan.

Muzokaralar yaqinlashdimi?

Hozircha keskin burilish yuz bergani yo‘q. Rossiya va AQSH o‘rtasida muloqot kanallari ochiq qolmoqda, Ukraina yangi tashabbuslarni muhokama qilmoqda, Toqayev esa urushni muzlatish g‘oyasini ilgari surdi.

Ammo asosiy qarama-qarshiliklar o‘zgarmagan:

  • hududlar taqdiri;

  • Ukrainaning xavfsizlik kafolatlari;

  • NATO bilan munosabatlari;

  • sanksiyalar va qurol yetkazib berish;

  • o‘t ochishni to‘xtatish tartibi.

Diplomatik eshik yopilmagan, lekin kalit hali hech kimning qo‘liga tushgani yo‘q. Endi asosiy savol — tomonlar o‘z talablarini yumshatadimi yoki yangi tashabbuslar ham avvalgilari kabi bayonotlar darajasida qolib ketadimi?

RossiyaUkrainaQasym-Jomart ToqaevDmitriy PeskovDonald Tramp
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Putin Ukraina g‘arbi haqida keskin bashorat qildiPutin Ukraina g‘arbi haqida keskin bashorat qildiBugun, 01:02Donald Trampning sog‘lig‘i yomonlashdi: Oq uy Trampning sog‘lig‘i bo‘yicha xavotirlarga javob berdiDonald Trampning sog‘lig‘i yomonlashdi: Oq uy Trampning sog‘lig‘i bo‘yicha xavotirlarga javob berdiKecha, 23:50Trampning tarif siyosati AQSHga $200 mlrdlik zarba berdiTrampning tarif siyosati AQSHga $200 mlrdlik zarba berdiKecha, 22:55Kaspiydagi savdo kemaga hujumdan so‘ng Eron Ukrainaga javob va’da qildiKaspiydagi savdo kemaga hujumdan so‘ng Eron Ukrainaga javob va’da qildiKecha, 22:28Polshada Zelenskiyga munosabat keskin sovidi: 75,8% salbiy baho...Polshada Zelenskiyga munosabat keskin sovidi: 75,8% salbiy baho...Kecha, 22:24Nyu-York aeroportida kutilmagan mehmon: shiftdan yenot qulab tushdi (video)Nyu-York aeroportida kutilmagan mehmon: shiftdan yenot qulab tushdi (video)Kecha, 18:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi