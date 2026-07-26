Barselona Ferran Torres bilan shartnomani uzaytirmoqchi: Klub oʻz moliyaviy chegarasidan chiqmaydi

·52·Sport
Barselona Ferran Torres bilan shartnomani uzaytirmoqchi: Klub oʻz moliyaviy chegarasidan chiqmaydi

Kataloniyaning Barselona klubi hujumchi Ferran Torres bilan amaldagi shartnomani uzaytirish masalasini koʻrib chiqmoqda. 2027-yilning yoziga qadar moʻljallangan kelishuvni yangilash borasida muzokaralar yaqin kunlarda boshlanishi kutilmoqda. Biroq klub rahbariyati futbolchini jamoada olib qolish uchun moliyaviy imkoniyatlaridan tashqariga chiqmoqchi emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Marca nashri xabariga koʻra, Barselona rahbariyati Torresning oxirgi vaqtlardagi oʻyinidan toʻliq qoniqish hosil qilmoqda va u yangi shartnomaga loyiq deb hisoblanmoqda. Shunga qaramay, klubning hozirgi iqtisodiy holati sababli futbolchiga haddan tashqari katta maosh vaʼda qilinmaydi. Kataloniyaliklar oʻzlarining qatʼiy moliyaviy rejalariga amal qilgan holda taklif tayyorlamoqda.

Yangi shartnoma va Hansi Flick faktori

Jamoa bosh murabbiyi Hansi Flick nemis mutaxassisi qoʻl ostida va Ispaniya terma jamoasida koʻrsatayotgan barqaror oʻyini uchun Torresni yuqori baholamoqda. Aynan murabbiyning ishonchi yangi shartnoma taklif qilinishida asosiy omillardan biri boʻldi. Hozirda Ibizada taʼtilda boʻlgan 26 yoshli futbolchi yaqin vaqt ichida klub rahbariyati bilan uchrashib, kelajagini muhokama qilishi rejalashtirilgan.

Shuni taʼkidlash joizki, Barselona taklif qiladigan raqamlar Yevropaning boshqa gigant klublari berishi mumkin boʻlgan maoshdan kamroq boʻlishi ehtimoli yuqori. Klub rahbariyati futbolchining jamoaga sodiqligiga va loyihaga boʻlgan ishonchiga tayanmoqda. Agar Torres moliyaviy jihatdan koʻproq foyda koʻrishni istasa, boshqa takliflarni koʻrib chiqishi mumkin, biroq Barselona oʻz pozitsiyasida qatʼiy turibdi.

Torresning oʻtgan mavsumdagi muvaffaqiyatlari

Ferran Torres oʻtgan 2025-2026-yilgi mavsumda Barselona safida ajoyib natijalar qayd etdi. U barcha musobaqalarda 49 ta oʻyinda maydonga tushib, 21 ta gol urishga va 3 ta golli uzatmani amalga oshirishga muvaffaq boʻldi. Shuningdek, u Ispaniya chempionatida 16 ta gol bilan jamoadoshi Lamine Yamal bilan birga eng yaxshi ispan toʻpurari uchun beriladigan "Zarra" sovrinini qoʻlga kiritdi.

Hujumchining xalqaro maydondagi nufuzi ham sezilarli darajada oshdi. U 2026-yilgi Jahon chempionatida Ispaniya terma jamoasining asosiy yulduzlaridan biriga aylandi. Ayniqsa, final bahsidagi goli va butun turnir davomidagi barqaror oʻyini uni transfer bozoridagi eng jozibador oʻyinchilardan biriga aylantirgan. Barselona esa oʻzining eng yaxshi toʻpurarlaridan birini saqlab qolish uchun bor imkoniyatini ishga soladi, lekin bu klubning iqtisodiy barqarorligiga zarar yetkazmasligi lozim.

BarselonaFerran TorresTransferIspaniyaLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiLionel Messi Argentina terma jamoasi aʼzolariga qimmatbaho sovgʻalar ulashdiBugun, 01:59Cristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiCristiano Ronaldo va Thierry Henry Britaniya futboli haqidagi serialda rol oʻynaydiBugun, 01:54Real Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiReal Madrid Yan Diomande transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 01:14Federico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiFederico Chiesa Liverpulda qolishini tasdiqladi: Italiyalik yulduz transfer mish-mishlariga nuqta qoʻydiKecha, 23:34Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiKecha, 23:30Hamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiHamdamov derbini hal qildi: «Paxtakor» peshqadamga yaqinlashdiKecha, 22:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi