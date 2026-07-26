Barselona Ferran Torres bilan shartnomani uzaytirmoqchi: Klub oʻz moliyaviy chegarasidan chiqmaydi
Kataloniyaning Barselona klubi hujumchi Ferran Torres bilan amaldagi shartnomani uzaytirish masalasini koʻrib chiqmoqda. 2027-yilning yoziga qadar moʻljallangan kelishuvni yangilash borasida muzokaralar yaqin kunlarda boshlanishi kutilmoqda. Biroq klub rahbariyati futbolchini jamoada olib qolish uchun moliyaviy imkoniyatlaridan tashqariga chiqmoqchi emas. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Marca nashri xabariga koʻra, Barselona rahbariyati Torresning oxirgi vaqtlardagi oʻyinidan toʻliq qoniqish hosil qilmoqda va u yangi shartnomaga loyiq deb hisoblanmoqda. Shunga qaramay, klubning hozirgi iqtisodiy holati sababli futbolchiga haddan tashqari katta maosh vaʼda qilinmaydi. Kataloniyaliklar oʻzlarining qatʼiy moliyaviy rejalariga amal qilgan holda taklif tayyorlamoqda.
Yangi shartnoma va Hansi Flick faktoriJamoa bosh murabbiyi Hansi Flick nemis mutaxassisi qoʻl ostida va Ispaniya terma jamoasida koʻrsatayotgan barqaror oʻyini uchun Torresni yuqori baholamoqda. Aynan murabbiyning ishonchi yangi shartnoma taklif qilinishida asosiy omillardan biri boʻldi. Hozirda Ibizada taʼtilda boʻlgan 26 yoshli futbolchi yaqin vaqt ichida klub rahbariyati bilan uchrashib, kelajagini muhokama qilishi rejalashtirilgan.
Shuni taʼkidlash joizki, Barselona taklif qiladigan raqamlar Yevropaning boshqa gigant klublari berishi mumkin boʻlgan maoshdan kamroq boʻlishi ehtimoli yuqori. Klub rahbariyati futbolchining jamoaga sodiqligiga va loyihaga boʻlgan ishonchiga tayanmoqda. Agar Torres moliyaviy jihatdan koʻproq foyda koʻrishni istasa, boshqa takliflarni koʻrib chiqishi mumkin, biroq Barselona oʻz pozitsiyasida qatʼiy turibdi.
Torresning oʻtgan mavsumdagi muvaffaqiyatlariFerran Torres oʻtgan 2025-2026-yilgi mavsumda Barselona safida ajoyib natijalar qayd etdi. U barcha musobaqalarda 49 ta oʻyinda maydonga tushib, 21 ta gol urishga va 3 ta golli uzatmani amalga oshirishga muvaffaq boʻldi. Shuningdek, u Ispaniya chempionatida 16 ta gol bilan jamoadoshi Lamine Yamal bilan birga eng yaxshi ispan toʻpurari uchun beriladigan "Zarra" sovrinini qoʻlga kiritdi.
Hujumchining xalqaro maydondagi nufuzi ham sezilarli darajada oshdi. U 2026-yilgi Jahon chempionatida Ispaniya terma jamoasining asosiy yulduzlaridan biriga aylandi. Ayniqsa, final bahsidagi goli va butun turnir davomidagi barqaror oʻyini uni transfer bozoridagi eng jozibador oʻyinchilardan biriga aylantirgan. Barselona esa oʻzining eng yaxshi toʻpurarlaridan birini saqlab qolish uchun bor imkoniyatini ishga soladi, lekin bu klubning iqtisodiy barqarorligiga zarar yetkazmasligi lozim.
…