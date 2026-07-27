Turkiyada mehmonning og‘zida salyut portlab ketib to‘yda barchani qo‘rqitib yubordi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Anqaradagi to‘ylardan birida mehmonning o‘ylamay qilgan harakati jarohat bilan yakunlandi. Yigit kichik pirotexnika vositasini og‘ziga solib, musiqa ostida raqs tusha boshlagan.
Bir necha soniyadan keyin salyut uning og‘zida portlagan. Portlash paytida atrofdagilar cho‘chib ketgan, raqs esa darhol to‘xtatilgan.
Xabarlarga ko‘ra, yigitning yuzi jarohatlangan. Unga voqea joyida dastlabki yordam ko‘rsatilib, keyin shifoxonaga yetkazilgan. Hozircha uning ahvoli bo‘yicha rasmiy tafsilotlar ochiqlanmagan.
To‘yda olingan video internetda tez tarqaldi. Ko‘pchilik izohlarda pirotexnika hazil yoki tomosha vositasi emasligini, undan noto‘g‘ri foydalanish og‘ir oqibatlarga olib kelishi mumkinligini yozmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…