Arsenal Vinisius Junior uchun klub tarixidagi eng yirik maoshni taklif qilishga tayyor
Angliya Premyer-ligasi yetakchilaridan biri boʻlgan Arsenal klubi Real Madrid yulduzi Vinicius Junior uchun oʻzining moliyaviy siyosatini tubdan oʻzgartirishga va braziliyalik futbolchini jamoa tarixidagi eng koʻp maosh oluvchi oʻyinchiga aylantirishga tayyorlanmoqda. The Telegraph nashrining xabar berishicha, London klubi Yevropada ustunlikka erishish maqsadida ushbu shov-shuvli transferni amalga oshirish niyatida qatʼiy turibdi va hujumchiga ulkan shartnoma taklif qilmoqchi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub rahbariyati soʻnggi yillardagi muvaffaqiyatlarni, jumladan, 22 yillik tanaffusdan keyin Premyer-ligadagi chempionlikni yanada boyitishni maqsad qilgan. Ayni paytda Bukayo Saka kabi yetakchi futbolchilarning maoshlari haftasiga 365 ming funt sterling atrofida belgilangani klub uchun yangi moliyaviy meʼzonni ochgan edi. Biroq Vinicius uchun kurash bu xarajatlarni butunlay boshqa darajaga olib chiqadi va futbolchining Madridda olayotgan haftasiga 400 ming funt sterlinglik shartnomasidan ham yuqoriroq shartlar taklif qilinishini anglatadi.
Transfer narxi va shartnoma masalalariArsenal shaxsiy shartnoma borasida tarixiy rekord oʻrnatishga tayyor turgan boʻlsa-da, transfer summasi asosiy toʻsiqlardan biri boʻlib qolmoqda. Real Madrid prezidenti Florentino Peres yozgi transfer oynasida braziliyalik futbolchi uchun aniq moliyaviy chegara belgilagan. Qirollik klubi oʻz qanot hujumchisini qoʻyib yuborish uchun qatʼiy narx talab qilmoqda va umumiy summa, jumladan, kafolatlangan toʻlovlar hamda bonuslar hisobiga 160 million yevroni tashkil etishi kerak.
Vaziyatni yanada murakkablashtirayotgan yana bir omil — Viniciusning amaldagi shartnomasi yakuniga yetishiga atigi 12 oy qolgani hisoblanadi. Madridda futbolchining shartnomasini uzaytirish boʻyicha muzokaralar toʻxtab qolgani va futbolchi Kylian Mbappe bilan bir xil maosh olishni talab qilayotgani haqida xabarlar mavjud. Peres oʻzining eng muhim oʻyinchilarini yosh davrida qoʻyib yuborishni xohlamasa-da, shartnomaning oxirgi yiliga kirib borilayotgani klub pozitsiyasiga oʻz taʼsirini oʻtkazmoqda.
Murabbiyning qarashlari va Madridning rejalariMazkur transfer mish-minalari fonida Joze Mourinyoning Real Madridga bosh murabbiy sifatida qaytgani voqealar rivojiga yana bir qiziqarli tus bermoqda. Portugaliyalik mutaxassis klubning 16-Yevropa kubogini qoʻlga kiritish yoʻlidagi rejalarida hujum chizigʻining asosiy oʻzaklarini saqlab qolish tarafdori va oʻtgan davrdagi kelishmovchiliklarga qaramay, Viniciusni jamoada olib qolishni qatʼiy talab qilmoqda.
Shunga qaramay, Real Madrid rahbariyatining parda ortidagi harakatlari butunlay boshqa manzarani koʻrsatmoqda. Ispaniya grandi RB Leipzig futbolchisi Yan Diomande uchun 100 million yevrodan ortiq mablagʻ toʻlashga yaqin turgani va bu orqali braziliyalik hujumchi ketgan taqdirda uning oʻrnini egallovchi zaxira variantini tayyorlab qoʻyayotgani xabar qilinmoqda.
…