Arsenal Vinisius Junior uchun klub tarixidagi eng yirik maoshni taklif qilishga tayyor

·0·Sport
Arsenal Vinisius Junior uchun klub tarixidagi eng yirik maoshni taklif qilishga tayyor

Angliya Premyer-ligasi yetakchilaridan biri boʻlgan Arsenal klubi Real Madrid yulduzi Vinicius Junior uchun oʻzining moliyaviy siyosatini tubdan oʻzgartirishga va braziliyalik futbolchini jamoa tarixidagi eng koʻp maosh oluvchi oʻyinchiga aylantirishga tayyorlanmoqda. The Telegraph nashrining xabar berishicha, London klubi Yevropada ustunlikka erishish maqsadida ushbu shov-shuvli transferni amalga oshirish niyatida qatʼiy turibdi va hujumchiga ulkan shartnoma taklif qilmoqchi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub rahbariyati soʻnggi yillardagi muvaffaqiyatlarni, jumladan, 22 yillik tanaffusdan keyin Premyer-ligadagi chempionlikni yanada boyitishni maqsad qilgan. Ayni paytda Bukayo Saka kabi yetakchi futbolchilarning maoshlari haftasiga 365 ming funt sterling atrofida belgilangani klub uchun yangi moliyaviy meʼzonni ochgan edi. Biroq Vinicius uchun kurash bu xarajatlarni butunlay boshqa darajaga olib chiqadi va futbolchining Madridda olayotgan haftasiga 400 ming funt sterlinglik shartnomasidan ham yuqoriroq shartlar taklif qilinishini anglatadi.

Transfer narxi va shartnoma masalalari

Arsenal shaxsiy shartnoma borasida tarixiy rekord oʻrnatishga tayyor turgan boʻlsa-da, transfer summasi asosiy toʻsiqlardan biri boʻlib qolmoqda. Real Madrid prezidenti Florentino Peres yozgi transfer oynasida braziliyalik futbolchi uchun aniq moliyaviy chegara belgilagan. Qirollik klubi oʻz qanot hujumchisini qoʻyib yuborish uchun qatʼiy narx talab qilmoqda va umumiy summa, jumladan, kafolatlangan toʻlovlar hamda bonuslar hisobiga 160 million yevroni tashkil etishi kerak.

Vaziyatni yanada murakkablashtirayotgan yana bir omil — Viniciusning amaldagi shartnomasi yakuniga yetishiga atigi 12 oy qolgani hisoblanadi. Madridda futbolchining shartnomasini uzaytirish boʻyicha muzokaralar toʻxtab qolgani va futbolchi Kylian Mbappe bilan bir xil maosh olishni talab qilayotgani haqida xabarlar mavjud. Peres oʻzining eng muhim oʻyinchilarini yosh davrida qoʻyib yuborishni xohlamasa-da, shartnomaning oxirgi yiliga kirib borilayotgani klub pozitsiyasiga oʻz taʼsirini oʻtkazmoqda.

Murabbiyning qarashlari va Madridning rejalari

Mazkur transfer mish-minalari fonida Joze Mourinyoning Real Madridga bosh murabbiy sifatida qaytgani voqealar rivojiga yana bir qiziqarli tus bermoqda. Portugaliyalik mutaxassis klubning 16-Yevropa kubogini qoʻlga kiritish yoʻlidagi rejalarida hujum chizigʻining asosiy oʻzaklarini saqlab qolish tarafdori va oʻtgan davrdagi kelishmovchiliklarga qaramay, Viniciusni jamoada olib qolishni qatʼiy talab qilmoqda.

Shunga qaramay, Real Madrid rahbariyatining parda ortidagi harakatlari butunlay boshqa manzarani koʻrsatmoqda. Ispaniya grandi RB Leipzig futbolchisi Yan Diomande uchun 100 million yevrodan ortiq mablagʻ toʻlashga yaqin turgani va bu orqali braziliyalik hujumchi ketgan taqdirda uning oʻrnini egallovchi zaxira variantini tayyorlab qoʻyayotgani xabar qilinmoqda.

ArsenalVinicius JuniorReal MadridTransferAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaMourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaBugun, 12:07Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Bugun, 12:05«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?Bugun, 11:59Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 11:54«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildi«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildiBugun, 11:46«Manchester Siti»ning Osiyo turnesi: Mareskaning «kutilmagan» tarkibi...«Manchester Siti»ning Osiyo turnesi: Mareskaning «kutilmagan» tarkibi...Bugun, 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi