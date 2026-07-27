Kelin-kuyov mashinasini bolalar to‘xtatdi: “500 ming so‘m bermasang, tosh otamiz!”
Ijtimoiy tarmoqlarda kelin-kuyov korteji ishtirokidagi noodatiy holat aks etgan video keng tarqaldi. Unda mahalladagi bir guruh bolalar kelinni olib ketayotgan avtomobil yo‘lini to‘sib, haydovchilardan pul talab qilayotgani ko‘rinadi.
Tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, voqea kelin yashaydigan mahallada sodir bo‘lgan. To‘y marosimi doirasida kuyovnavkarlar kelinni olib chiqib ketayotgan vaqtda bir necha nafar bola avtomobil yo‘liga chiqib, kortejning harakatlanishiga to‘sqinlik qilgan.
Videoda bolalar qo‘llaridagi toshlarni ko‘rsatib, 500 ming so‘m berilmasa avtomobilga tosh otishini aytayotgani eshitiladi. Shu sababli kortej ishtirokchilari bir muddat to‘xtab qolgan.
Mazkur lavha ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi. Hozircha ushbu holat yuzasidan rasmiy ma’lumot berilmagan.
…