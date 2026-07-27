Nexia-2 salonida tashilgan buzoq ko‘pchilikni hayratda qoldirdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Ijtimoiy tarmoqlarda Nexia-2 avtomobilining salonida tirik buzoq olib ketayotgan haydovchi aks etgan video keng tarqaldi. G‘ayrioddiy holat boshqa yo‘l harakati ishtirokchilari tomonidan tasvirga olinib, qisqa vaqt ichida internet foydalanuvchilari orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Videoda buzoq avtomobilning orqa o‘rindig‘iga joylashtirilgan holda, boshini tashqariga chiqarib olib ketilayotgani ko‘rinadi. Mazkur holat ko‘pchilikni hayratga solgan bo‘lsa, ayrimlar buni kulgili vaziyat sifatida baholagan. Boshqalar esa tirik jonivorni yengil avtomobilda bu tarzda tashish qanchalik to‘g‘ri ekani haqida o‘z fikrlarini bildirgan.
Video ostidagi izohlarda foydalanuvchilar turlicha munosabat bildirmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…