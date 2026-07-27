Mo‘g‘ulistonda olingan sirli surat tarixi: qutidagi mo‘g‘ul ayoli surati ortida qanday haqiqat bor?

·1·Dunyo
Mo‘g‘ulistonda olingan sirli surat tarixi: qutidagi mo‘g‘ul ayoli surati ortida qanday haqiqat bor?

Mo‘g‘ulistonda olingan va yog‘och quti ichidagi ayol aks etgan mashhur surat fransuz fotografi Stefan Passe tomonidan tasvirga tushirilgan. U Alber Kanning "Sayyora arxivlari" loyihasi doirasida Mo‘g‘ulistonga safar qilgan. Keyinchalik surat "Neshnl Jeografik" jurnalida "Qutidagi mo‘g‘ul mahbusi" mazmunidagi izoh bilan chop etilgan.

Jurnaldagi dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ayol xiyonatda ayblangan va ochlikdan o‘limga mahkum qilingan. Unga oziq-ovqat hamda suv cheklangan miqdorda berilgani, yog‘och quti esa jazolash vositasi sifatida ishlatilgani aytilgan.

Biroq keyingi tadqiqotlar bu talqinni to‘liq tasdiqlamadi. Ayrim manbalarda quti mahbuslarni tashish yoki vaqtincha saqlash uchun mo‘ljallangan ko‘chma qamoq vositasi bo‘lishi mumkinligi qayd etilgan.

Suratdagi ayolning shaxsi, uning nima sababdan qutiga joylangani va keyingi taqdiri hanuz noma’lum. Shu sababli uning xiyonat uchun ochlikdan o‘limga mahkum etilgani haqidagi ma’lumotni aniq fakt sifatida qabul qilish qiyin.

Bugungi xalqaro huquq me’yorlariga ko‘ra, inson qadr-qimmatini poymol qiladigan bunday jazo usullari inson huquqlariga zid hisoblanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Putin G‘arb haqida: «Jinni shishadan chiqarishdi»Putin G‘arb haqida: «Jinni shishadan chiqarishdi»Bugun, 12:36Turkiyada mehmonning og‘zida salyut portlab ketib to‘yda barchani qo‘rqitib yubordiTurkiyada mehmonning og‘zida salyut portlab ketib to‘yda barchani qo‘rqitib yubordiBugun, 12:09Solovyovdan Bonyaga kutilmagan taklif: yangi platforma yaratiladimi?Solovyovdan Bonyaga kutilmagan taklif: yangi platforma yaratiladimi?Bugun, 09:44Rostovda tungi dron hujumi: er-xotin halok bo‘ldi, besh fuqaro jarohatlandiRostovda tungi dron hujumi: er-xotin halok bo‘ldi, besh fuqaro jarohatlandiBugun, 09:14Putin Ukraina g‘arbi haqida keskin bashorat qildiPutin Ukraina g‘arbi haqida keskin bashorat qildiBugun, 09:02Yaponiyada ikkinchi poytaxt tashkil etilishi mumkin: qonun qabul qilindiYaponiyada ikkinchi poytaxt tashkil etilishi mumkin: qonun qabul qilindiBugun, 05:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi
Ikki opa-singil ijara uyidagi suratda o‘zlarini ko‘rib qolishdi