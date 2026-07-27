Musulmon Yunusov: "Yo‘qchilikda to‘yga boshlovchilik qilishga chiqqanman" (video)

·0·Madaniyat
Musulmon Yunusov: "Yo‘qchilikda to‘yga boshlovchilik qilishga chiqqanman" (video)

Mahoratli aktyor Musulmon Yunusov "Ikkalamiz" ko‘rsatuvining navbatdagi sonida mehmon bo‘ldi. Suhbat davomida u hayotidagi qiyin davrlar haqida samimiy fikr bildirib, ilgari hech qachon qilmagan ishni qilishga majbur bo‘lganini aytdi.

Aktyorning so‘zlariga ko‘ra, moddiy qiyinchiliklar sabab u bir paytlar to‘ylarda boshlovchilik qilishga ham chiqqan.

"Yo‘qchilik yigit zo‘rini yiqitadi. Shunday paytlar bo‘lganki, to‘yga boshlovchilik qilishga chiqib ketganman. Bu umrimda qilmagan ishim edi," — dedi Musulmon Yunusov.

Aktyorning ushbu e’tirofidan so‘ng ko‘rsatuv boshlovchilari hazil aralash:

"Demak, yiqilgan variantda to‘yga chiqilar ekan-da," — deya kulib izoh berishdi.

Musulmon Yunusovning samimiy e’tirofi ijtimoiy tarmoqlarda ham e’tibordan chetda qolmadi. Ko‘plab kuzatuvchilar uning qiyinchiliklarni yashirmay ochiq gapirgani va mehnatdan qochmaganini e’tirof etib, iliq fikrlar qoldirishmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahlo Salayeva turmush o‘rtog‘idan to‘yida mahrga nima so‘raganini ochiq aytdiShahlo Salayeva turmush o‘rtog‘idan to‘yida mahrga nima so‘raganini ochiq aytdiBugun, 12:35Jahongir Xo‘jayev Andijonda 3,5 metrlik pitssa tayyorlab rekord o‘rnatdi!Jahongir Xo‘jayev Andijonda 3,5 metrlik pitssa tayyorlab rekord o‘rnatdi!Bugun, 12:24Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildiShahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildiBugun, 12:17Indira Miftahova muxlislarini qiziqtirdi: "Nechchiga to‘ldim?" (video)Indira Miftahova muxlislarini qiziqtirdi: "Nechchiga to‘ldim?" (video)Kecha, 16:43Musulmon Yunusovning so‘zlari muhokama bo‘ldi: "Karyeram cho‘qqisida bo‘lsa ham oilani tanlayman"Musulmon Yunusovning so‘zlari muhokama bo‘ldi: "Karyeram cho‘qqisida bo‘lsa ham oilani tanlayman"Kecha, 10:50Lisa FIFA 2026 davomida eng ko‘p daromad topgan yulduzlar safidan joy oldiLisa FIFA 2026 davomida eng ko‘p daromad topgan yulduzlar safidan joy oldiKecha, 09:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida