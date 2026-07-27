Musulmon Yunusov: "Yo‘qchilikda to‘yga boshlovchilik qilishga chiqqanman" (video)
Mahoratli aktyor Musulmon Yunusov "Ikkalamiz" ko‘rsatuvining navbatdagi sonida mehmon bo‘ldi. Suhbat davomida u hayotidagi qiyin davrlar haqida samimiy fikr bildirib, ilgari hech qachon qilmagan ishni qilishga majbur bo‘lganini aytdi.
Aktyorning so‘zlariga ko‘ra, moddiy qiyinchiliklar sabab u bir paytlar to‘ylarda boshlovchilik qilishga ham chiqqan.
"Yo‘qchilik yigit zo‘rini yiqitadi. Shunday paytlar bo‘lganki, to‘yga boshlovchilik qilishga chiqib ketganman. Bu umrimda qilmagan ishim edi," — dedi Musulmon Yunusov.
Aktyorning ushbu e’tirofidan so‘ng ko‘rsatuv boshlovchilari hazil aralash:
"Demak, yiqilgan variantda to‘yga chiqilar ekan-da," — deya kulib izoh berishdi.
Musulmon Yunusovning samimiy e’tirofi ijtimoiy tarmoqlarda ham e’tibordan chetda qolmadi. Ko‘plab kuzatuvchilar uning qiyinchiliklarni yashirmay ochiq gapirgani va mehnatdan qochmaganini e’tirof etib, iliq fikrlar qoldirishmoqda.
…