Moskvada top-menejer DeepSeekʼga sirli maʼlumotlarni yuklagani uchun ishdan boʻshatildi
Moskvadagi sud muhandislik kompaniyasining sobiq savdo direktori tomonidan ishga tiklash va kompensatsiya undirish talab qilib kiritilgan daʼvoni rad etdi. «RIA Novosti» nashri tanishib chiqqan sud materiallariga koʻra, xodim tijorat sirini tashqi manbalarga, xususan, DeepSeek sunʼiy intellekt xizmatiga tarqatgani uchun egallab turgan lavozimidan ozod etilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, ayol kompaniyada yarim yildan kamroq vaqt davomida oylik maoshi 800 ming rubldan ortiq boʻlgan savdo direktori lavozimida ishlagan. Ishdan boʻshatilgach, u rahbarlik buyrugʻini noqonuniy deb topishni, mehnat shartnomasini bekor qilish asosini «tomonlarning kelishuviga koʻra» deb oʻzgartirishni hamda shartnomada koʻzda tutilgan 5 million rubl miqdoridagi «oltin parashut» kompensatsiyasini toʻlab berishni talab qilgan.
Xavfsizlik qoidalarini buzish oqibatlariSud materiallarida keltirilishicha, daʼvogarning ish beruvchining lokal himoyalangan xotira qurilmalaridagi axborotni chiqarib olishi, uni korxona nazorat qilmaydigan tashqi elektron pochta manziliga yoʻnaltirishi hamda DeepSeek сторонний (begona) xizmati resursiga joylashtirishi uchun hech qanday ishlab chiqarish zarurati boʻlmagan. Kompaniya rahbariyati bu harakatni xavfsizlik va tijorat sirini saqlash qoidalarining jiddiy buzilishi sifatida baholagan.
Eslatib oʻtamiz, iyul oyining oxirlarida Xitoyning DeepSeek chat-boti interfeysidagi maʼlumot almashish funksiyasi tufayli foydalanuvchilarning shaxsiy yozishmalari, shu jumladan mijozlarning muloqotlari va muhim ish hujjatlari ochiq manbalarga sizib chiqqani maʼlum boʻlgan edi.
Korporativ maʼlumotlar xavfsizligi masalasiMazkur sud ishi zamonaviy texnologiyalar va sunʼiy intellekt vositalaridan korporativ muhitda foydalanish qanchalik xavfli boʻlishi mumkinligini yana bir bor koʻrsatdi. Bugungi kunda xodimlarning oʻz ish faoliyatida ChatGPT yoki DeepSeek kabi ommaviy neyrotarmoqlardan nazoratsiz foydalanishi koʻpincha konfidensial maʼlumotlarning uchinchi shaxslar qoʻliga oʻtib ketishiga sabab boʻlmoqda.
Huquqshunoslarning taʼkidlashicha, mazkur sud qarori Rossiyadagi boshqa kompaniyalar uchun ham muhim presedent boʻlib xizmat qilishi mumkin. Endilikda ish beruvchilar xodimlarning raqamli gigiyenasiga va maxfiy maʼlumotlarni himoya qilish talablariga yanada qatʼiy yondashib, zamonaviy sunʼiy intellekt xizmatlaridan foydalanishni qatʼiy cheklash choralarini koʻrmoqda.
…