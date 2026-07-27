Moskvada top-menejer DeepSeekʼga sirli maʼlumotlarni yuklagani uchun ishdan boʻshatildi

·52·Texno
Moskvada top-menejer DeepSeekʼga sirli maʼlumotlarni yuklagani uchun ishdan boʻshatildi

Moskvadagi sud muhandislik kompaniyasining sobiq savdo direktori tomonidan ishga tiklash va kompensatsiya undirish talab qilib kiritilgan daʼvoni rad etdi. «RIA Novosti» nashri tanishib chiqqan sud materiallariga koʻra, xodim tijorat sirini tashqi manbalarga, xususan, DeepSeek sunʼiy intellekt xizmatiga tarqatgani uchun egallab turgan lavozimidan ozod etilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, ayol kompaniyada yarim yildan kamroq vaqt davomida oylik maoshi 800 ming rubldan ortiq boʻlgan savdo direktori lavozimida ishlagan. Ishdan boʻshatilgach, u rahbarlik buyrugʻini noqonuniy deb topishni, mehnat shartnomasini bekor qilish asosini «tomonlarning kelishuviga koʻra» deb oʻzgartirishni hamda shartnomada koʻzda tutilgan 5 million rubl miqdoridagi «oltin parashut» kompensatsiyasini toʻlab berishni talab qilgan.

Xavfsizlik qoidalarini buzish oqibatlari

Sud materiallarida keltirilishicha, daʼvogarning ish beruvchining lokal himoyalangan xotira qurilmalaridagi axborotni chiqarib olishi, uni korxona nazorat qilmaydigan tashqi elektron pochta manziliga yoʻnaltirishi hamda DeepSeek сторонний (begona) xizmati resursiga joylashtirishi uchun hech qanday ishlab chiqarish zarurati boʻlmagan. Kompaniya rahbariyati bu harakatni xavfsizlik va tijorat sirini saqlash qoidalarining jiddiy buzilishi sifatida baholagan.

Eslatib oʻtamiz, iyul oyining oxirlarida Xitoyning DeepSeek chat-boti interfeysidagi maʼlumot almashish funksiyasi tufayli foydalanuvchilarning shaxsiy yozishmalari, shu jumladan mijozlarning muloqotlari va muhim ish hujjatlari ochiq manbalarga sizib chiqqani maʼlum boʻlgan edi.

Korporativ maʼlumotlar xavfsizligi masalasi

Mazkur sud ishi zamonaviy texnologiyalar va sunʼiy intellekt vositalaridan korporativ muhitda foydalanish qanchalik xavfli boʻlishi mumkinligini yana bir bor koʻrsatdi. Bugungi kunda xodimlarning oʻz ish faoliyatida ChatGPT yoki DeepSeek kabi ommaviy neyrotarmoqlardan nazoratsiz foydalanishi koʻpincha konfidensial maʼlumotlarning uchinchi shaxslar qoʻliga oʻtib ketishiga sabab boʻlmoqda.

Huquqshunoslarning taʼkidlashicha, mazkur sud qarori Rossiyadagi boshqa kompaniyalar uchun ham muhim presedent boʻlib xizmat qilishi mumkin. Endilikda ish beruvchilar xodimlarning raqamli gigiyenasiga va maxfiy maʼlumotlarni himoya qilish talablariga yanada qatʼiy yondashib, zamonaviy sunʼiy intellekt xizmatlaridan foydalanishni qatʼiy cheklash choralarini koʻrmoqda.

DeepSeekSudMoskvaTijorat siriTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiAeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiBugun, 21:28Google qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaGoogle qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaBugun, 20:52Starship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaStarship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaBugun, 20:52Ilya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiIlya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiBugun, 20:26Ijtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiIjtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiBugun, 20:26Redmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiRedmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiBugun, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob