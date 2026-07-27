Shahlo Salayeva turmush o‘rtog‘idan to‘yida mahrga nima so‘raganini ochiq aytdi

·0·Madaniyat
Shahlo Salayeva turmush o‘rtog‘idan to‘yida mahrga nima so‘raganini ochiq aytdi

Shahlo Salayeva turmush o‘rtog‘i, turkiyalik xonanda Veysel Dulgerdan mahr sifatida nima so‘raganini ochiqladi. Juftlikning Turkiyada o‘tgan to‘yidan keyin muxlislar orasida aynan shu savol ko‘p muhokama qilinayotgan edi.

Xonandaning bildirishicha, u mahrga brilliant so‘ragan. Biroq qimmatbaho sovg‘a hali unga berilmagan. Shahlo Salayeva Veysel Dulger brilliantni Xorazmdagi to‘y marosimidan keyin olib berishini aytganini ma’lum qildi.

Ijtimoiy tarmoqda juftlik Turkiyada yashaydimi yoki O‘zbekistonda qoladimi, degan savol ham berildi. Shahlo hozircha ular O‘zbekistonda yashashini tushuntirdi. Sababi, har ikkisining ham asosiy ishlari shu yerda ekan.

Demak, juftlik yaqin vaqt ichida Turkiyaga doimiy ko‘chib ketishni rejalashtirmayapti. Ular avval Xorazmdagi to‘y marosimini o‘tkazishni kutmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahongir Xo‘jayev Andijonda 3,5 metrlik pitssa tayyorlab rekord o‘rnatdi!Jahongir Xo‘jayev Andijonda 3,5 metrlik pitssa tayyorlab rekord o‘rnatdi!Bugun, 12:24Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildiShahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildiBugun, 12:17Indira Miftahova muxlislarini qiziqtirdi: "Nechchiga to‘ldim?" (video)Indira Miftahova muxlislarini qiziqtirdi: "Nechchiga to‘ldim?" (video)Kecha, 16:43Musulmon Yunusovning so‘zlari muhokama bo‘ldi: "Karyeram cho‘qqisida bo‘lsa ham oilani tanlayman"Musulmon Yunusovning so‘zlari muhokama bo‘ldi: "Karyeram cho‘qqisida bo‘lsa ham oilani tanlayman"Kecha, 10:50Lisa FIFA 2026 davomida eng ko‘p daromad topgan yulduzlar safidan joy oldiLisa FIFA 2026 davomida eng ko‘p daromad topgan yulduzlar safidan joy oldiKecha, 09:32Uchqun Tillayevning hali ham yechmaydigan, Prezident sovg‘asi bo‘lgan galstuk ortidagi haqiqat!Uchqun Tillayevning hali ham yechmaydigan, Prezident sovg‘asi bo‘lgan galstuk ortidagi haqiqat!Kecha, 09:07
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida