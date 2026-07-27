Anxel Di Mariya Lionel Messining faoliyatini davom ettirishini istamoqda
Argentina terma jamoasining afsonaviy futbolchisi Anxel Di Mariya sardor Lionel Messining xalqaro faoliyatini oʻzi xohlagancha davom ettirishi kerakligini taʼkidladi. Goal.com xabar berishicha, tajribali vinger 39 yoshli hujumchi hali ham oʻzining eng yuqori sport formasida ekanligiga va Albisireste safida yillar davomida foyda keltira olishiga qatʼiy ishonch bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Rosario Central jamoasining Belgranoga qarshi oʻyinidan soʻng sobiq Real Madrid va PSJ hujumchisi oʻzining uzoq yillik jamoadoshi va doʻsti haqida iliq fikrlarni bildirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, sakkiz karra Oltin toʻp sohibi maydonda oʻz taqdirini oʻzi hal qiladi va uning imkoniyatlari cheksiz.
Lionel Messining kelajagi va terma jamoadagi oʻrniDi Mariyaning taʼkidlashicha, Lionel Messi 39 yoshda ham dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri ekanligini va tarixda oʻz mavqeini saqlab qolishini isbotlay olgan. "Leo oʻzi xohlagancha oʻynashda davom etishi kerak. Oʻylaymanki, u yana koʻp yillar davomida yuqori savajada toʻp sura oladi. Uning hech qanday chegarasi yoʻq", — dedi Anxel Di Mariya matbuotga.
Biroq bu bayonotlar terma jamoa uchun muhim pallaga toʻgʻri kelmoqda. Avvalroq Leandro Paredes Messi 2026-yilgi jahon chempionatining finalini xalqaro maydondagi soʻnggi oʻyini sifatida koʻrganini maʼlum qilgan edi.
Lionele Skaloni va yosh avlod kelajagiLionel Messining kelajagidan tashqari, Anxel Di Mariya bosh murabbiy Lionel Skalonining terma jamoadagi faoliyatini davom ettirishi qanchalik muhimligiga ham alohida toʻxtaldi. Skaloni boshchiligida Argentina terma jamoasi jahon chempionati, ikkita Amerika kubogi va Finalissimani oʻz ichiga olgan toʻrtta yirik sovrinni qoʻlga kiritib, oltin davrni boshdan kechirdi.
Di Mariya murabbiy terma jamoaga endi kirib kelayotgan yosh futbolchilar avlodi uchun asosiy tayanch ekanligini taʼkidladi. "Skaloni terma jamoaning yetakchisi, umid qilamanki, hamma uchun yaxshi boʻlishi maqsadida u qoladi. U hozirda yetishib chiqayotgan yosh oʻyinchilar avlodini yaxshi shakllantirmoqda", — deya qoʻshimcha qildi u.
Shuningdek, futbolchi oʻtgan yillardagi gʻalabalar mamlakatga eng katta quvonch olib kelganini va jamoa allaqachon futbol afsonalari qatoridan joy olganini eʼtirof etdi.
…