Anxel Di Mariya Lionel Messining faoliyatini davom ettirishini istamoqda

·151·Sport
Anxel Di Mariya Lionel Messining faoliyatini davom ettirishini istamoqda

Argentina terma jamoasining afsonaviy futbolchisi Anxel Di Mariya sardor Lionel Messining xalqaro faoliyatini oʻzi xohlagancha davom ettirishi kerakligini taʼkidladi. Goal.com xabar berishicha, tajribali vinger 39 yoshli hujumchi hali ham oʻzining eng yuqori sport formasida ekanligiga va Albisireste safida yillar davomida foyda keltira olishiga qatʼiy ishonch bildirgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Rosario Central jamoasining Belgranoga qarshi oʻyinidan soʻng sobiq Real Madrid va PSJ hujumchisi oʻzining uzoq yillik jamoadoshi va doʻsti haqida iliq fikrlarni bildirib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, sakkiz karra Oltin toʻp sohibi maydonda oʻz taqdirini oʻzi hal qiladi va uning imkoniyatlari cheksiz.

Lionel Messining kelajagi va terma jamoadagi oʻrni

Di Mariyaning taʼkidlashicha, Lionel Messi 39 yoshda ham dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri ekanligini va tarixda oʻz mavqeini saqlab qolishini isbotlay olgan. "Leo oʻzi xohlagancha oʻynashda davom etishi kerak. Oʻylaymanki, u yana koʻp yillar davomida yuqori savajada toʻp sura oladi. Uning hech qanday chegarasi yoʻq", — dedi Anxel Di Mariya matbuotga.

Biroq bu bayonotlar terma jamoa uchun muhim pallaga toʻgʻri kelmoqda. Avvalroq Leandro Paredes Messi 2026-yilgi jahon chempionatining finalini xalqaro maydondagi soʻnggi oʻyini sifatida koʻrganini maʼlum qilgan edi.

Lionele Skaloni va yosh avlod kelajagi

Lionel Messining kelajagidan tashqari, Anxel Di Mariya bosh murabbiy Lionel Skalonining terma jamoadagi faoliyatini davom ettirishi qanchalik muhimligiga ham alohida toʻxtaldi. Skaloni boshchiligida Argentina terma jamoasi jahon chempionati, ikkita Amerika kubogi va Finalissimani oʻz ichiga olgan toʻrtta yirik sovrinni qoʻlga kiritib, oltin davrni boshdan kechirdi.

Di Mariya murabbiy terma jamoaga endi kirib kelayotgan yosh futbolchilar avlodi uchun asosiy tayanch ekanligini taʼkidladi. "Skaloni terma jamoaning yetakchisi, umid qilamanki, hamma uchun yaxshi boʻlishi maqsadida u qoladi. U hozirda yetishib chiqayotgan yosh oʻyinchilar avlodini yaxshi shakllantirmoqda", — deya qoʻshimcha qildi u.

Shuningdek, futbolchi oʻtgan yillardagi gʻalabalar mamlakatga eng katta quvonch olib kelganini va jamoa allaqachon futbol afsonalari qatoridan joy olganini eʼtirof etdi.

Lionel MessiAnxel Di MariyaLionel SkaloniArgentina terma jamoasiJahon chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Bugun, 21:19Real Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiReal Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiBugun, 21:17Arsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariArsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariBugun, 20:35Jon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaJon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 20:11Konstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarKonstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarBugun, 19:38Konstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarKonstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarBugun, 19:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi