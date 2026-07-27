Kylian Mbappe jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng maktub yoʻlladi
Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe Shimoliy Amerikadagi mundial yakunlanganidan bir hafta oʻtib, mamlakat muxlislariga murojaat yoʻlladi. Real Madrid hujumchisi ochiq xat shaklida yozilgan taʼsirli maktubida jamoaning turnirdagi ishtiroki va muxlislarning qoʻllab-quvvatlovi uchun minnatdorlik bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, Fransiya terma jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatining uchinchi oʻrin uchun kechgan bahsida Angliyaga magʻlub boʻlib, musobaqani toʻrtinchi oʻrinda yakunlagan edi. Shundan soʻng jamoa sardori dushanba kuni mintaqaviy matbuot orqali muxlislarga murojaat qilib, oʻzining chuqur afsusdaligini yashirmadi.
Mbappe oʻz maktubida shunday yozdi: “Biz jamoaviy sovrinni qoʻlga kirita olmadik. Bu ogʻriqli va yana bir muncha vaqt ogʻriq boʻlib qoladi”. Shuningdek, u vaqt mintaqalaridagi farqqa qaramay, kechasi bilan uyda, bar yoki stadionlarda jamoani qoʻllab-quvvatlagan millionlab vatandoshlariga minnatdorlik izhor etdi.
Individual muvaffaqiyat va jamoaviy armonMazkur mundialda Kylian Mbappe 10 ta gol urib, turnirning eng yaxshi toʻpurari unvoniga sazovor boʻldi. Biroq, yarim finalda boʻlajak chempion Ispaniyaga imkoniyat boy berilgani va bosh sovrin qoʻlga kiritilmagani yulduzli hujumchi uchun bu shaxsiy yutuqning qadrini biroz pasaytirgan.
“Men toʻpurar unvonini faxr bilan qabul qilaman, lekin kubokning oʻzi ham boʻlganida juda ajoyib boʻlardi. Ehtimol, biz sizga yaxshiroq yakun taqdim etishimiz kerak edi”, deya qoʻshimcha qildi Fransiya terma jamoasi sardori.
Shu bilan birga, Mbappe oʻz sheriklarini ham unutib qoldirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoadoshlarining maydondagi harakatlari, paslari va jamoaviy ruhiyati boʻlmaganida bunchalik koʻp gol urishning imkoni boʻlmas edi.
Faoliyatidagi uchta jahon chempionatida qatnashib, ularning birida gʻalaba qozongan va bu safar jamoani sardor sifatida maydonga boshlab tushgan Kylian Mbappe uchun bu turnir qiyin sinov hamda unutilmas xotiraga aylandi.
…