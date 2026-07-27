Kylian Mbappe jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng maktub yoʻlladi

·74·Sport
Kylian Mbappe jahon chempionatidagi muvaffaqiyatsizlikdan soʻng maktub yoʻlladi

Fransiya terma jamoasi sardori Kylian Mbappe Shimoliy Amerikadagi mundial yakunlanganidan bir hafta oʻtib, mamlakat muxlislariga murojaat yoʻlladi. Real Madrid hujumchisi ochiq xat shaklida yozilgan taʼsirli maktubida jamoaning turnirdagi ishtiroki va muxlislarning qoʻllab-quvvatlovi uchun minnatdorlik bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Fransiya terma jamoasi 2026 yilgi jahon chempionatining uchinchi oʻrin uchun kechgan bahsida Angliyaga magʻlub boʻlib, musobaqani toʻrtinchi oʻrinda yakunlagan edi. Shundan soʻng jamoa sardori dushanba kuni mintaqaviy matbuot orqali muxlislarga murojaat qilib, oʻzining chuqur afsusdaligini yashirmadi.

Mbappe oʻz maktubida shunday yozdi: “Biz jamoaviy sovrinni qoʻlga kirita olmadik. Bu ogʻriqli va yana bir muncha vaqt ogʻriq boʻlib qoladi”. Shuningdek, u vaqt mintaqalaridagi farqqa qaramay, kechasi bilan uyda, bar yoki stadionlarda jamoani qoʻllab-quvvatlagan millionlab vatandoshlariga minnatdorlik izhor etdi.

Individual muvaffaqiyat va jamoaviy armon

Mazkur mundialda Kylian Mbappe 10 ta gol urib, turnirning eng yaxshi toʻpurari unvoniga sazovor boʻldi. Biroq, yarim finalda boʻlajak chempion Ispaniyaga imkoniyat boy berilgani va bosh sovrin qoʻlga kiritilmagani yulduzli hujumchi uchun bu shaxsiy yutuqning qadrini biroz pasaytirgan.

“Men toʻpurar unvonini faxr bilan qabul qilaman, lekin kubokning oʻzi ham boʻlganida juda ajoyib boʻlardi. Ehtimol, biz sizga yaxshiroq yakun taqdim etishimiz kerak edi”, deya qoʻshimcha qildi Fransiya terma jamoasi sardori.

Shu bilan birga, Mbappe oʻz sheriklarini ham unutib qoldirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, jamoadoshlarining maydondagi harakatlari, paslari va jamoaviy ruhiyati boʻlmaganida bunchalik koʻp gol urishning imkoni boʻlmas edi.

Faoliyatidagi uchta jahon chempionatida qatnashib, ularning birida gʻalaba qozongan va bu safar jamoani sardor sifatida maydonga boshlab tushgan Kylian Mbappe uchun bu turnir qiyin sinov hamda unutilmas xotiraga aylandi.

Kylian MbappeReal MadridFransiya terma jamoasiJahon chempionati 2026Futbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Bugun, 21:19Real Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiReal Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiBugun, 21:17Arsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariArsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariBugun, 20:35Jon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaJon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 20:11Konstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarKonstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarBugun, 19:38Konstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarKonstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarBugun, 19:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi