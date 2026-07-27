Britaniyalik ayolda qizining to‘yidan keyin noyob yurak sindromi aniqlandi

·84·Dunyo
Britaniyalik ayolda qizining to‘yidan keyin noyob yurak sindromi aniqlandi

Britaniyada yashovchi 65 yoshli ayol qizining to‘yi ortidan kutilmagan holda shifoxonaga yotqizildi. Dastlab shifokorlar unda keng qamrovli infarkt rivojlangan deb gumon qilgan bo‘lsa-da, qo‘shimcha tekshiruvlar natijasida uning ahvoliga kam uchraydigan “baxtli yurak sindromi” sabab bo‘lgani ma’lum bo‘ldi. Bu haqda Oxford Medical Case Reports nashri xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, ayol tibbiyot muassasasiga ko‘krak qafasida kuchli og‘riq va hansirash kabi infarktga xos alomatlar bilan murojaat qilgan. Biroq magnit-rezonans tomografiyasi (MRT) tekshiruvidan so‘ng shifokorlar bemorda takotsubo sindromining noyob shakli, ya’ni stressli kardiomiopatiyaning “baxtli yurak sindromi” deb ataladigan turi rivojlanganini aniqlagan.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, odatda kuchli qayg‘u yoki ruhiy zarba ortidan kuzatiladigan “singan yurak sindromi” ancha keng tarqalgan. Ammo “baxtli yurak sindromi” aksincha, inson hayotidagi juda quvonchli va kuchli ijobiy his-tuyg‘ular, jumladan farzand to‘yi, katta yutuq yoki uzoq kutilgan voqealardan keyin ham yuzaga kelishi mumkin.

Bunday holatda stress gormonlarining keskin ko‘payishi yurak mushaklari faoliyatini vaqtincha izdan chiqaradi. Shu bois kasallik belgilari infarkt alomatlariga juda o‘xshash bo‘ladi: ko‘krak qafasida og‘riq, nafas qisishi, shuningdek, qon tahlillarida ham muayyan o‘zgarishlar kuzatiladi. Shu sababli qo‘shimcha tekshiruvlarsiz aniq tashxis qo‘yish oson emas.

Shifokorlar bemorga zarur dori vositalarini buyurganidan so‘ng uning yurak faoliyati to‘liq tiklangan. Hozirgi kunda ayol sog‘lig‘ini qayta tiklab, odatiy hayot tarziga qaytgani ma’lum qilindi.

Oxford Medical Case ReportsBritaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Telefonga chalg‘igan ayol adashib begona hovliga kirib qoldiTelefonga chalg‘igan ayol adashib begona hovliga kirib qoldiBugun, 19:30Rossiya benzin eksportiga cheklov muddatini yana uzaytirdiRossiya benzin eksportiga cheklov muddatini yana uzaytirdiBugun, 17:49«Har qanday dushmanona harakatlarga tayyormiz»: Putin muhim bayonot berdi«Har qanday dushmanona harakatlarga tayyormiz»: Putin muhim bayonot berdiBugun, 17:44Pokistonda Xolida "nomus" bahonasida yaqinlari tomonidan otib o‘ldirildiPokistonda Xolida "nomus" bahonasida yaqinlari tomonidan otib o‘ldirildiBugun, 17:3153 yildan beri qo‘lini tushirmayotgan inson dunyoni hayratga soldi53 yildan beri qo‘lini tushirmayotgan inson dunyoni hayratga soldiBugun, 15:08Hazil qimmatga tushdi: it xodimning shimini yechib yubordi (video)Hazil qimmatga tushdi: it xodimning shimini yechib yubordi (video)Bugun, 14:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda