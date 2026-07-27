NVIDIA va OpenAI qiymati 500 milliard dollarlik yirik loyihani muhokama qilmoqda
Sunʼiy intellekt bozorining yetakchi oʻyinchilari boʻlgan NVIDIA va OpenAI tarixdagi eng yirik maʼlumotlarni qayta ishlash markazlaridan (TSOD) birini barpo etish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. The Wall Street Journal nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, AQShning Ogayo shtatida qurilishi rejalashtirilayotgan ulkan obyektning umumiy qiymati 500 milliard dollardan oshishi kutilmoqda. Ushbu tashabbus sunʼiy intellekt texnologiyalarining kelgusidagi rivoji va infratuzilmasini tubdan oʻzgartirib yuborishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Loyihaning asosiy shartlariga koʻra, NVIDIA SoftBank energetika boʻlinmasi tomonidan ishlab chiqilayotgan, quvvati 10 GW boʻlgan gigant markaz uchun qariyb 250 milliard dollarlik moliyaviy kafolatlar taqdim etishi mumkin. Mazkur kafolatlar OpenAI kompaniyasiga obyektni ijaraga olish va zarur qarz mablagʻlarini jalb qilishda muhim qadam boʻlib xizmat qiladi. Bu esa kompaniyaga oʻzining mustaqil hisoblash infratuzilmasiga ega boʻlish yoʻlini ochadi.
Mustaqil infratuzilma va strategik manfaatlarHozirgi kunda OpenAI oʻz faoliyati uchun zarur boʻlgan quvvatlarni Microsoft, Amazon va Oracle kabi yirik hamkorlardan ijaraga olib kelmoqda. Ogayo shtatidagi yangi majmua startap uchun oʻz server quvvatlariga tayanish yoʻlidagi ilk jiddiy qadam boʻladi. Oʻz navbatida, NVIDIA bu loyiha orqali oʻzining ilgʻor sunʼiy intellekt tezlatgichlariga boʻlgan uzoq muddatli talabni kafolatlashni maqsad qilgan.
Manbalarning taʼkidlashicha, tomonlar faqatgina infratuzilma qurilishi bilan cheklanib qolmayapti. NVIDIA, shuningdek, OpenAI tomonidan 350 milliard dollargacha boʻlgan miqdordagi maxsus chiplarni xarid qilishni moliyalashtirish imkoniyatlarini ham muhokama qilmoqda. Biroq ushbu yirik taʼminot hajmi yuqorida tilga olingan dastlabki 250 milliard dollarlik moliyaviy kafolatlar paketiga kiritilmagan.
Qurilish bosqichlari va xalqaro hamkorlikMazkur ulkan majmuaning ishga tushish muddati va bosqichlari ham aniqlab olingan. Xususan, quvvati taxminan 800 MWni tashkil etuvchi ilk navbatdagi qismini 2028-yilda foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Ushbu loyiha AQSh va Yaponiya oʻrtasidagi davlat darajasidagi kelishuvlar doirasida ham qoʻllab-quvvatlanmoqda, bu esa Yaponiya investitsiyalari evaziga yangi gaz elektr stansiyasini qurishni oʻz ichiga oladi.
Shuni taʼkidlash kerakki, bunday noyob va quvvatli infratuzilma obyektiga faqat OpenAI emas, balki boshqa texnologiya gigantlari ham katta qiziqish bildirmoqda. Xususan, Anthropic, Microsoft va Google kompaniyalari ham ushbu maydondan foydalanish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Bu esa kelgusida sunʼiy intellekt sohasidagi raqobat yanada kuchayishidan darak beradi.
…