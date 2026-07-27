NVIDIA va OpenAI qiymati 500 milliard dollarlik yirik loyihani muhokama qilmoqda

·47·Texno
NVIDIA va OpenAI qiymati 500 milliard dollarlik yirik loyihani muhokama qilmoqda

Sunʼiy intellekt bozorining yetakchi oʻyinchilari boʻlgan NVIDIA va OpenAI tarixdagi eng yirik maʼlumotlarni qayta ishlash markazlaridan (TSOD) birini barpo etish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. The Wall Street Journal nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, AQShning Ogayo shtatida qurilishi rejalashtirilayotgan ulkan obyektning umumiy qiymati 500 milliard dollardan oshishi kutilmoqda. Ushbu tashabbus sunʼiy intellekt texnologiyalarining kelgusidagi rivoji va infratuzilmasini tubdan oʻzgartirib yuborishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Loyihaning asosiy shartlariga koʻra, NVIDIA SoftBank energetika boʻlinmasi tomonidan ishlab chiqilayotgan, quvvati 10 GW boʻlgan gigant markaz uchun qariyb 250 milliard dollarlik moliyaviy kafolatlar taqdim etishi mumkin. Mazkur kafolatlar OpenAI kompaniyasiga obyektni ijaraga olish va zarur qarz mablagʻlarini jalb qilishda muhim qadam boʻlib xizmat qiladi. Bu esa kompaniyaga oʻzining mustaqil hisoblash infratuzilmasiga ega boʻlish yoʻlini ochadi.

Mustaqil infratuzilma va strategik manfaatlar

Hozirgi kunda OpenAI oʻz faoliyati uchun zarur boʻlgan quvvatlarni Microsoft, Amazon va Oracle kabi yirik hamkorlardan ijaraga olib kelmoqda. Ogayo shtatidagi yangi majmua startap uchun oʻz server quvvatlariga tayanish yoʻlidagi ilk jiddiy qadam boʻladi. Oʻz navbatida, NVIDIA bu loyiha orqali oʻzining ilgʻor sunʼiy intellekt tezlatgichlariga boʻlgan uzoq muddatli talabni kafolatlashni maqsad qilgan.

Manbalarning taʼkidlashicha, tomonlar faqatgina infratuzilma qurilishi bilan cheklanib qolmayapti. NVIDIA, shuningdek, OpenAI tomonidan 350 milliard dollargacha boʻlgan miqdordagi maxsus chiplarni xarid qilishni moliyalashtirish imkoniyatlarini ham muhokama qilmoqda. Biroq ushbu yirik taʼminot hajmi yuqorida tilga olingan dastlabki 250 milliard dollarlik moliyaviy kafolatlar paketiga kiritilmagan.

Qurilish bosqichlari va xalqaro hamkorlik

Mazkur ulkan majmuaning ishga tushish muddati va bosqichlari ham aniqlab olingan. Xususan, quvvati taxminan 800 MWni tashkil etuvchi ilk navbatdagi qismini 2028-yilda foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Ushbu loyiha AQSh va Yaponiya oʻrtasidagi davlat darajasidagi kelishuvlar doirasida ham qoʻllab-quvvatlanmoqda, bu esa Yaponiya investitsiyalari evaziga yangi gaz elektr stansiyasini qurishni oʻz ichiga oladi.

Shuni taʼkidlash kerakki, bunday noyob va quvvatli infratuzilma obyektiga faqat OpenAI emas, balki boshqa texnologiya gigantlari ham katta qiziqish bildirmoqda. Xususan, Anthropic, Microsoft va Google kompaniyalari ham ushbu maydondan foydalanish imkoniyatlarini koʻrib chiqmoqda. Bu esa kelgusida sunʼiy intellekt sohasidagi raqobat yanada kuchayishidan darak beradi.

NvidiaOpenAISoftBankSunʼiy intellektTSOD
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiAeromaks vertikal uchuvchi yangi dronni taqdim etdiBugun, 21:28Google qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaGoogle qidiruvida sunʼiy intellekt asosiy formatga aylanmoqdaBugun, 20:52Starship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaStarship kosmosdan ilk bor suratga olindi: kema suvda suzishda davom etmoqdaBugun, 20:52Ilya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiIlya Sutskever asos solgan SSI kompaniyasi Nvidia bilan strategik hamkorlikni boshladiBugun, 20:26Ijtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiIjtimoiy tarmoqlardan qochishga yordam beruvchi 9 dollarlik NFC kaliti taqdim etildiBugun, 20:26Redmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiRedmi Note 17 seriyali smartfonlarning Yevropa bozoridagi narxlari maʼlum boʻldiBugun, 20:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob