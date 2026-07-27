Transferlar dominosi: Real Madrid qadamlari Yevropa grandlarini harakatga keltirdi

·56·Sport
Transferlar dominosi: Real Madrid qadamlari Yevropa grandlarini harakatga keltirdi

2026-yilgi jahon chempionati yakunlangach, yozgi transfer bozori oʻta qizgʻin pallaga kirdi. Yangi mavsum boshlanishidan avval oʻz tarkibini kuchaytirishga intilayotgan Yevropaning yetakchi klublari faollashdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Vinisius Junior, Julian Alvares va Rodri kabi mashhur futbolchilar atrofidagi vaziyat transfer bozorida oʻziga xos «domino effekti»ni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirgi transfer oynasining asosiy voqealaridan biri sifatida Madridning Real klubi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Leyptsig jamoasi yulduzi, kot-divuarlik Yan Diomandeni oʻz safiga qoʻshib olishga yaqin turgani aytilmoqda. Ushbu transferning amalga oshishi boshqa bir qator klublarning ham taqdiriga, xususan, futbolchilarning bir jamoadan boshqasiga oʻtish zanjiriga bevosita taʼsir qiladi.

Real Madrid qadamlari va London klubining umidlari

Qishki va yozgi transferlar davrida qirollik klubi tarkibidagi oʻzgarishlar boshqa jamoalarga ham oʻz taʼsirini oʻtkazmoqda. Yan Diomandening Madridga ehtimoliy kelishi Real Madrid klubida hali yangi shartnoma imzolamay turgan Vinisius Junior kelajagi masalasini yanada dolzarb qilib qoʻydi. Braziliyalik futbolchining xizmatlariga Angliyaning Arsenal klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda.

Agar braziliyalik hujumchining Madrid klubi bilan amaldagi shartnomasini uzaytirish borasidagi muzokaralari choʻzilib ketsa yoki toʻxtab qolsa, futbolchining yozgi transfer oynasida London jamoasiga koʻchib oʻtish ehtimoli keskin ortadi. Bu esa transfer bozorida haqiqiy zanjirvaxsh reaksiya hosil qiladi.

Kataloniyaliklar rejalariga taʼsir va boshqa oʻzgarishlar

Boshqa tomondan, Yan Diomandening Leyptsig klubini tark etishi Blaugrana muxlislari va rahbariyatining rejalariga ham putur yetkazishi mumkin. Xususan, kataloniyaliklar Xoffenxaym jamoasining kosovoshinalik hujumchisi Vesnik Aslani oʻz safiga qoʻshib olishni niyat qilgan edi. Biroq Leyptsig klubi bu futbolchining taqdirini aynan kot-divuarlik hujumchining kelajagi bilan bogʻlagani sababli, Barselona oʻzining hujumdagi maqsadiga erishishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, jahon chempionatidan keyingi bu kabi murakkab va oʻzaro bogʻliq transferlar yoz oxirigacha Yevropa futbolida katta oʻzgarishlarni keltirib chiqaradi. Har bir klub oʻz transfer siyosatini raqiblarning qadamlariga qarab moslashtirishga majbur boʻlmoqda.

Real MadridArsenalBarcelonaTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Bugun, 21:19Real Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiReal Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiBugun, 21:17Arsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariArsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariBugun, 20:35Jon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaJon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 20:11Konstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarKonstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarBugun, 19:38Konstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarKonstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarBugun, 19:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi