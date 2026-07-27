Transferlar dominosi: Real Madrid qadamlari Yevropa grandlarini harakatga keltirdi
2026-yilgi jahon chempionati yakunlangach, yozgi transfer bozori oʻta qizgʻin pallaga kirdi. Yangi mavsum boshlanishidan avval oʻz tarkibini kuchaytirishga intilayotgan Yevropaning yetakchi klublari faollashdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Vinisius Junior, Julian Alvares va Rodri kabi mashhur futbolchilar atrofidagi vaziyat transfer bozorida oʻziga xos «domino effekti»ni keltirib chiqarmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirgi transfer oynasining asosiy voqealaridan biri sifatida Madridning Real klubi hujum chizigʻini kuchaytirish maqsadida Leyptsig jamoasi yulduzi, kot-divuarlik Yan Diomandeni oʻz safiga qoʻshib olishga yaqin turgani aytilmoqda. Ushbu transferning amalga oshishi boshqa bir qator klublarning ham taqdiriga, xususan, futbolchilarning bir jamoadan boshqasiga oʻtish zanjiriga bevosita taʼsir qiladi.
Real Madrid qadamlari va London klubining umidlariQishki va yozgi transferlar davrida qirollik klubi tarkibidagi oʻzgarishlar boshqa jamoalarga ham oʻz taʼsirini oʻtkazmoqda. Yan Diomandening Madridga ehtimoliy kelishi Real Madrid klubida hali yangi shartnoma imzolamay turgan Vinisius Junior kelajagi masalasini yanada dolzarb qilib qoʻydi. Braziliyalik futbolchining xizmatlariga Angliyaning Arsenal klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda.
Agar braziliyalik hujumchining Madrid klubi bilan amaldagi shartnomasini uzaytirish borasidagi muzokaralari choʻzilib ketsa yoki toʻxtab qolsa, futbolchining yozgi transfer oynasida London jamoasiga koʻchib oʻtish ehtimoli keskin ortadi. Bu esa transfer bozorida haqiqiy zanjirvaxsh reaksiya hosil qiladi.
Kataloniyaliklar rejalariga taʼsir va boshqa oʻzgarishlarBoshqa tomondan, Yan Diomandening Leyptsig klubini tark etishi Blaugrana muxlislari va rahbariyatining rejalariga ham putur yetkazishi mumkin. Xususan, kataloniyaliklar Xoffenxaym jamoasining kosovoshinalik hujumchisi Vesnik Aslani oʻz safiga qoʻshib olishni niyat qilgan edi. Biroq Leyptsig klubi bu futbolchining taqdirini aynan kot-divuarlik hujumchining kelajagi bilan bogʻlagani sababli, Barselona oʻzining hujumdagi maqsadiga erishishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, jahon chempionatidan keyingi bu kabi murakkab va oʻzaro bogʻliq transferlar yoz oxirigacha Yevropa futbolida katta oʻzgarishlarni keltirib chiqaradi. Har bir klub oʻz transfer siyosatini raqiblarning qadamlariga qarab moslashtirishga majbur boʻlmoqda.
…