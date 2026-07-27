Xabi Alonso Chelsi transferlari va jamoa rejasi haqida gapirdi
Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso yozgi transferlar oynasi yopilgunga qadar London klubi tarkibida sezilarli oʻzgarishlar va faollik saqlanib qolishini maʼlum qildi. Goal.com xabar berishicha, ispaniyalik mutaxassis klub rekordini yangilagan Morgan Rogers hamda jamoaning asosiy yulduzi Cole Palmerni maydonda qanday qilib birga oʻynatish borasida aniq taktik rejasiga ega ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Klub yozgi mavsumda tarkibni tubdan yangilash uchun ulkan mablagʻ sarflagan boʻlsa-da, transfer siyosati hali yakuniga yetgani yoʻq. Xabarlarga koʻra, Chelsi Kristal Palas himoyachisi Maksens Lakrua transferi boʻyicha muzokaralarni yakunlashga yaqin turibdi. Agar 52 million funt sterlinglik ushbu bitim amalga oshsa, 26 yoshli fransuz futbolchisi klubning 2022 yildan buyon amalga oshirgan eng yoshi katta xaridiga aylanadi. Bu esa rahbariyat strategiyasida tajribaga ham eʼtibor qaratila boshlanganidan dalolat beradi.
Tarkibni muvozanatga keltirish va ortiqcha oʻyinchilardan qutulishShuningdek, Strasburydan Valentin Barkoning jalb etilishi jamoa zaxira oʻrindigʻi chuqurligini oshirishga qaratilganidan darak beradi. Ayni paytda Chelsi tarkibidagi futbolchilar soni 40 nafarga yaqinlashib qolgani murabbiylar shtbini jiddiy oʻylantirmoqda. Transfer oynasining oxirgi haftalari faqat yangi xaridlar bilan emas, balki tarkibni qisqartirish va ortiqcha oʻyinchilarni sotish yoki ijaraga berish ishlari bilan ham yodda qolishi kutilmoqda.
Xabi Alonso jamoada sogʻlom raqobat va ichki muhit barqarorligini saqlab qolish uchun tarkib ixcham boʻlishi shartligini yaxshi tushunadi. Bizda aniq gʻoya va rejalar bor, deya taʼkidladi murabbiy. Uning soʻzlariga koʻra, transferlar oynasi yopilguniga qadar kutilmagan harakatlar va oʻzgarishlar boʻlishi tabiiy, shuning uchun murabbiylar shtabi hamda seleksiya boʻlimi har qanday vaziyatga tayyor turishi lozim.
Morgan Rogers va Cole Palmer tandemining kelajagiMutaxassislarni eng koʻp oʻylantirayotgan savollardan biri bu — oʻyin uslubi jihatidan Cole Palmerga oʻxshab ketuvchi Morgan Rogersning maydonda qanday joylashishidir. Oʻyinchilarning vazifalari bir-birini takrorlab qoʻyishi mumkinligi haqidagi xavotirlarga Xabi Alonso keskin javob qaytarib, ular birgalikda ajoyib duet hosil qilishiga ishontirdi.
Alonso jamoaga ham texnik jihatdan kuchli, ham mentaliteti yuksak futbolchilar kerakligini urgʻuladi. Agar murabbiylar shtabi kerakli muvozanatni topib, har bir futbolchining imkoniyatidan toʻgʻri foydalana olsa, Chelsi ham toʻp bilan, ham toʻpsiz harakatlarda raqiblar uchun ancha xavfli va raqobatbardosh jamoaga aylanishi kutilmoqda.
…