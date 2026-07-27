Xabi Alonso Chelsi transferlari va jamoa rejasi haqida gapirdi

·42·Sport
Xabi Alonso Chelsi transferlari va jamoa rejasi haqida gapirdi

Chelsi bosh murabbiyi Xabi Alonso yozgi transferlar oynasi yopilgunga qadar London klubi tarkibida sezilarli oʻzgarishlar va faollik saqlanib qolishini maʼlum qildi. Goal.com xabar berishicha, ispaniyalik mutaxassis klub rekordini yangilagan Morgan Rogers hamda jamoaning asosiy yulduzi Cole Palmerni maydonda qanday qilib birga oʻynatish borasida aniq taktik rejasiga ega ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Klub yozgi mavsumda tarkibni tubdan yangilash uchun ulkan mablagʻ sarflagan boʻlsa-da, transfer siyosati hali yakuniga yetgani yoʻq. Xabarlarga koʻra, Chelsi Kristal Palas himoyachisi Maksens Lakrua transferi boʻyicha muzokaralarni yakunlashga yaqin turibdi. Agar 52 million funt sterlinglik ushbu bitim amalga oshsa, 26 yoshli fransuz futbolchisi klubning 2022 yildan buyon amalga oshirgan eng yoshi katta xaridiga aylanadi. Bu esa rahbariyat strategiyasida tajribaga ham eʼtibor qaratila boshlanganidan dalolat beradi.

Tarkibni muvozanatga keltirish va ortiqcha oʻyinchilardan qutulish

Shuningdek, Strasburydan Valentin Barkoning jalb etilishi jamoa zaxira oʻrindigʻi chuqurligini oshirishga qaratilganidan darak beradi. Ayni paytda Chelsi tarkibidagi futbolchilar soni 40 nafarga yaqinlashib qolgani murabbiylar shtbini jiddiy oʻylantirmoqda. Transfer oynasining oxirgi haftalari faqat yangi xaridlar bilan emas, balki tarkibni qisqartirish va ortiqcha oʻyinchilarni sotish yoki ijaraga berish ishlari bilan ham yodda qolishi kutilmoqda.

Xabi Alonso jamoada sogʻlom raqobat va ichki muhit barqarorligini saqlab qolish uchun tarkib ixcham boʻlishi shartligini yaxshi tushunadi. Bizda aniq gʻoya va rejalar bor, deya taʼkidladi murabbiy. Uning soʻzlariga koʻra, transferlar oynasi yopilguniga qadar kutilmagan harakatlar va oʻzgarishlar boʻlishi tabiiy, shuning uchun murabbiylar shtabi hamda seleksiya boʻlimi har qanday vaziyatga tayyor turishi lozim.

Morgan Rogers va Cole Palmer tandemining kelajagi

Mutaxassislarni eng koʻp oʻylantirayotgan savollardan biri bu — oʻyin uslubi jihatidan Cole Palmerga oʻxshab ketuvchi Morgan Rogersning maydonda qanday joylashishidir. Oʻyinchilarning vazifalari bir-birini takrorlab qoʻyishi mumkinligi haqidagi xavotirlarga Xabi Alonso keskin javob qaytarib, ular birgalikda ajoyib duet hosil qilishiga ishontirdi.

Alonso jamoaga ham texnik jihatdan kuchli, ham mentaliteti yuksak futbolchilar kerakligini urgʻuladi. Agar murabbiylar shtabi kerakli muvozanatni topib, har bir futbolchining imkoniyatidan toʻgʻri foydalana olsa, Chelsi ham toʻp bilan, ham toʻpsiz harakatlarda raqiblar uchun ancha xavfli va raqobatbardosh jamoaga aylanishi kutilmoqda.

ChelsiXabi AlonsoCole PalmerMorgan RogersAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Bugun, 21:19Real Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiReal Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiBugun, 21:17Arsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariArsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariBugun, 20:35Jon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaJon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 20:11Konstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarKonstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarBugun, 19:38Konstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarKonstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarBugun, 19:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi