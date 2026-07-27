Lionel Messi bilan reklamada suratga tushish qanchalik qiyin?
Lionel Messining MLSʼga koʻchib oʻtishi uning global marketing ikonasi sifatidagi maqomini yanada yuksaltirdi. Biroq Gollivud yulduzlari argentinalik futbol afsonasi bilan ishlash qatʼiy cheklovlar va harbiy aniqlikni talab qilishini taʼkidlamoqda. Xususan, mashhur aktyor Stiv Kerell Messining reklama suratga olish jarayonlarida juda qisqa vaqt ajratishini aniqlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri boʻlgan hujumchi maydondan tashqaridagi vaqtini juda qattiq nazorat qiladi. Ayniqsa, mashhur Gollivud yulduzlari bilan birgalikda yirik reklama kampaniyalarida qatnashish jarayoni oʻta qatʼiy qoidalar asosida tashkil etiladi va bu sahna ortidagi guruhni jiddiy shoshirib qoʻyadi.
Qatʼiy qoidalar va oʻttiz daqiqalik vaqtLAFC klubi hammuallifi boʻlgan taniqli aktyor Uill Ferrell The Dan Patrick Show koʻrsatuvida bu boradagi qiziqarli tafsilotlarni oshkor qildi. Uning soʻzlariga koʻra, garchi oʻzi sakkiz karra «Oltin toʻp» sohibi bilan shaxsan uchrashmagan boʻlsa-da, bu tafsilotlarni kartoshka chipsi brendi uchun birgalikdagi ishlar davomida Stiv Kerelldan eshitgan.
Ferrellning aytishicha, 2022 yilgi Jahon chempioni bilan ishlash uchun ajratiladigan vaqt oynasi nihoyatda tor boʻlib, Gollivudga xos odatiy kechikishlar yoki qayta suratga olishlarga oʻrin qoldirmaydi. Lionel maydonga tushgach, texnik guruhdan natijani darhol taqdim etish talab etiladi va bu jarayonda ulkan bosim yuzaga keladi.
Maydondagi kabi aniqlikUill Ferrell suhbat davomida Kerellning soʻzlarini quyidagicha esladi: «Men Lay’s chipsining ichki kampaniyasida qatnashganman, Stiv esa xorijiy kampaniyada ishtirok etgandi. Maʼlum boʻlishicha, Messi maydonga tushadi va uning bitta qoidasi bor: u toʻplamga kirib kelgach, sizda Messi bilan atigi 30 daqiqa vaqt boʻladi va tamom».
Ushbu qatʼiy chekolv tufayli suratga olish maydonchasida favqulodda harakatlar boshlanib, barcha kadrlar imkon qadar tezroq yozib olinishi shart. Aks holda, futbolchi shunchaki ketib qoladi. Inter Mayami safiga qoʻshilganidan buyon Messining xalqaro miqyosdagi jozibasi yanada ortgani brendlarni ana shunday murakkab shartlarga koʻnishga majbur qilmoqda.
…