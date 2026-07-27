Lionel Messi bilan reklamada suratga tushish qanchalik qiyin?

·76·Sport
Lionel Messi bilan reklamada suratga tushish qanchalik qiyin?

Lionel Messining MLSʼga koʻchib oʻtishi uning global marketing ikonasi sifatidagi maqomini yanada yuksaltirdi. Biroq Gollivud yulduzlari argentinalik futbol afsonasi bilan ishlash qatʼiy cheklovlar va harbiy aniqlikni talab qilishini taʼkidlamoqda. Xususan, mashhur aktyor Stiv Kerell Messining reklama suratga olish jarayonlarida juda qisqa vaqt ajratishini aniqlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri boʻlgan hujumchi maydondan tashqaridagi vaqtini juda qattiq nazorat qiladi. Ayniqsa, mashhur Gollivud yulduzlari bilan birgalikda yirik reklama kampaniyalarida qatnashish jarayoni oʻta qatʼiy qoidalar asosida tashkil etiladi va bu sahna ortidagi guruhni jiddiy shoshirib qoʻyadi.

Qatʼiy qoidalar va oʻttiz daqiqalik vaqt

LAFC klubi hammuallifi boʻlgan taniqli aktyor Uill Ferrell The Dan Patrick Show koʻrsatuvida bu boradagi qiziqarli tafsilotlarni oshkor qildi. Uning soʻzlariga koʻra, garchi oʻzi sakkiz karra «Oltin toʻp» sohibi bilan shaxsan uchrashmagan boʻlsa-da, bu tafsilotlarni kartoshka chipsi brendi uchun birgalikdagi ishlar davomida Stiv Kerelldan eshitgan.

Ferrellning aytishicha, 2022 yilgi Jahon chempioni bilan ishlash uchun ajratiladigan vaqt oynasi nihoyatda tor boʻlib, Gollivudga xos odatiy kechikishlar yoki qayta suratga olishlarga oʻrin qoldirmaydi. Lionel maydonga tushgach, texnik guruhdan natijani darhol taqdim etish talab etiladi va bu jarayonda ulkan bosim yuzaga keladi.

Maydondagi kabi aniqlik

Uill Ferrell suhbat davomida Kerellning soʻzlarini quyidagicha esladi: «Men Lay’s chipsining ichki kampaniyasida qatnashganman, Stiv esa xorijiy kampaniyada ishtirok etgandi. Maʼlum boʻlishicha, Messi maydonga tushadi va uning bitta qoidasi bor: u toʻplamga kirib kelgach, sizda Messi bilan atigi 30 daqiqa vaqt boʻladi va tamom».

Ushbu qatʼiy chekolv tufayli suratga olish maydonchasida favqulodda harakatlar boshlanib, barcha kadrlar imkon qadar tezroq yozib olinishi shart. Aks holda, futbolchi shunchaki ketib qoladi. Inter Mayami safiga qoʻshilganidan buyon Messining xalqaro miqyosdagi jozibasi yanada ortgani brendlarni ana shunday murakkab shartlarga koʻnishga majbur qilmoqda.

Lionel MessiInter MayamiUill FerrellStiv KerellFutbol yulduzlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Muhammad Saloh va Besiktas muzokaralari nima sababdan toʻxtatildi?Bugun, 21:19Real Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiReal Madrid Rodrini transfer qilish imkoniyatiga ijobiy qaray boshladiBugun, 21:17Arsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariArsenal Vinisius uchun kurashadimi: transfer bozori yangiliklariBugun, 20:35Jon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaJon Stounzga A Seriya grandlari daʼvogarlik qilmoqdaBugun, 20:11Konstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarKonstantinos Karetsas uchun transfer kurash: Borussiya va Milan daʼvogarBugun, 19:38Konstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarKonstantinos Karetsas uchun kurash: Borussiya Dortmund va Milan da'vogarBugun, 19:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi