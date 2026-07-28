Real Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqda

·25·Sport
Real Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqda

ESPN xabar berishicha, Real Madrid jamoasi bosh murabbiy lavozimiga tayinlangan Joze Mourinyo qoʻl ostida tarkibni sezilarli darajada tozalash va kuchaytirish ishlarini boshlab yubordi. Mavsumsiz yakunlangan yildan soʻng tub oʻzgarishlarga qoʻl urgan Ispaniya grandi hujum chizigʻini tartibga solish maqsadida yosh iqtidorlar Endrick yoki Gonsalo Garsiyani ijaringa berish variantini koʻrib chiqmoqda. Ayni paytda klub Bavariya yulduzi Michael Olise transferiga asosiy davogarlardan biri sifatida qaralmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, Los Blancos soʻnggi mavsumdan keyin jiddiy tarkibiy oʻzgarishlarni boshdan kechirdi. Xabi Alonso isteʼfoga chiqarilib, uning oʻrniga Joze Mourinyo olib kelindi. Shuningdek, klub Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva va Ibrahima Konate kabi tajribali futbolchilar bilan oʻz saflarini boyitdi. Hozirgi hujum chizigʻida esa Vinicius Junior, Kylian Mbappe, jarohat olgan Rodrygo, Franco Mastantuono, Endrick hamda Gonsalo Garsiya kabi futbolchilar mavjud.

Joze Mourinyo rejalari va futbolchilar taqdiri

Mourinyo murabbiylar shtabi oldinda turgan mavsumoldi yigʻinlarida Endrick va Garsiyaning harakatlarini diqqat bilan kuzatib borishni rejalashtirgan. Mashgʻulotlar va oʻrtoqlik oʻyinlaridagi har bir kunlik baholash natijalari yangi mavsum uchun qaydnomani shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Braziliya terma jamoasi JChda Norvegiya tomonidan musobaqadan chiqarib yuborilganidan soʻng, taʼtilga chiqqan Endrick 28-iyul kuni jamoa ixtiyoriga qaytib kelishi belgilangan.

Garchi futbolchining Fransiyaning Lyon klubidagi ijara davri muvaffaqiyatli chiqqan boʻlsa-da, Madrid murabbiylar shtabi oʻsmir hujumchiga asosiy tarkib kafolatlanmagani va zaxiradan maydonga tushib oʻz oʻrni uchun kurashishi lozimligini taʼkidlamoqda. Shunga qaramay, Endrickning vakillari boshqa ijaraga ketish ehtimolini qatʼiyan rad etib, futbolchining asosiy maqsadi Santiago Bernabeu stadionida qolish va oʻz oʻrnini egallash ekanini taʼkidlashmoqda.

Michael Olise qiziqishi va raqobat

Endrick oʻtgan yili AQShdagi Klublar oʻrtasidagi jahon chempionati oldidan olgan jarohati sababli jamoadagi mavqeini yoʻqotib qoʻygan edi. Undan kelib chiqqan vaziyatdan unumli foydalangan yosh hujumchi Gonsalo Garsiya esa mazkur turnirda toʻtta gol urib, hujumdagi asosiy muqobil variant sifatida oʻzini namoyon qila oldi. Fransiyaning Jahon chempionatidagi yorqin oʻyinlaridan soʻng, Bavariya qanot hujumchisi Michael Olise Madrid klubining asosiy nishoniga aylandi.

Agar transfer amalga oshsa, qirollik klubining hujum chizigʻidagi raqobat yanada keskinlashishi kutilmoqda. Shu sababli, Joze Mourinyo pre-sezon oʻyinlarida qaysi yosh futbolchi ijaraga berilishi yoki jamoada qolishi masalasiga oydinlik kiritadi. Endrick va uning vakillari cheklangan oʻyin vaqtiga qaramay, jamoada qolib kurashishni afzal koʻrayotgani mazkur transfer oynasidagi eng qizgʻin vaziyatlardan biri boʻlib turibdi.

Real MadridEndrickJose MourinhoMichael Olisetransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiChelsi ijaraga bergan Jesse Derri Sporting safida ilk golini urdiBugun, 15:38Angliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiAngliya klublari Petar Sučić uchun kurashga kirishdiBugun, 14:58Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Rasman: Zinedin Zidan — Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi!Bugun, 14:42Yozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaYozgi transferlar bozori: Yevropa grandlari Barselona rejalarini chappasiga keltirmoqdaBugun, 14:38Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 14:38Joshua Zirkzee transferi: hujumchi uchun kurash boshlandiJoshua Zirkzee transferi: hujumchi uchun kurash boshlandiBugun, 14:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi