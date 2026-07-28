Real Madrid hujum chizigʻini qayta koʻrib chiqmoqda
ESPN xabar berishicha, Real Madrid jamoasi bosh murabbiy lavozimiga tayinlangan Joze Mourinyo qoʻl ostida tarkibni sezilarli darajada tozalash va kuchaytirish ishlarini boshlab yubordi. Mavsumsiz yakunlangan yildan soʻng tub oʻzgarishlarga qoʻl urgan Ispaniya grandi hujum chizigʻini tartibga solish maqsadida yosh iqtidorlar Endrick yoki Gonsalo Garsiyani ijaringa berish variantini koʻrib chiqmoqda. Ayni paytda klub Bavariya yulduzi Michael Olise transferiga asosiy davogarlardan biri sifatida qaralmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, Los Blancos soʻnggi mavsumdan keyin jiddiy tarkibiy oʻzgarishlarni boshdan kechirdi. Xabi Alonso isteʼfoga chiqarilib, uning oʻrniga Joze Mourinyo olib kelindi. Shuningdek, klub Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva va Ibrahima Konate kabi tajribali futbolchilar bilan oʻz saflarini boyitdi. Hozirgi hujum chizigʻida esa Vinicius Junior, Kylian Mbappe, jarohat olgan Rodrygo, Franco Mastantuono, Endrick hamda Gonsalo Garsiya kabi futbolchilar mavjud.
Joze Mourinyo rejalari va futbolchilar taqdiriMourinyo murabbiylar shtabi oldinda turgan mavsumoldi yigʻinlarida Endrick va Garsiyaning harakatlarini diqqat bilan kuzatib borishni rejalashtirgan. Mashgʻulotlar va oʻrtoqlik oʻyinlaridagi har bir kunlik baholash natijalari yangi mavsum uchun qaydnomani shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Braziliya terma jamoasi JChda Norvegiya tomonidan musobaqadan chiqarib yuborilganidan soʻng, taʼtilga chiqqan Endrick 28-iyul kuni jamoa ixtiyoriga qaytib kelishi belgilangan.
Garchi futbolchining Fransiyaning Lyon klubidagi ijara davri muvaffaqiyatli chiqqan boʻlsa-da, Madrid murabbiylar shtabi oʻsmir hujumchiga asosiy tarkib kafolatlanmagani va zaxiradan maydonga tushib oʻz oʻrni uchun kurashishi lozimligini taʼkidlamoqda. Shunga qaramay, Endrickning vakillari boshqa ijaraga ketish ehtimolini qatʼiyan rad etib, futbolchining asosiy maqsadi Santiago Bernabeu stadionida qolish va oʻz oʻrnini egallash ekanini taʼkidlashmoqda.
Michael Olise qiziqishi va raqobatEndrick oʻtgan yili AQShdagi Klublar oʻrtasidagi jahon chempionati oldidan olgan jarohati sababli jamoadagi mavqeini yoʻqotib qoʻygan edi. Undan kelib chiqqan vaziyatdan unumli foydalangan yosh hujumchi Gonsalo Garsiya esa mazkur turnirda toʻtta gol urib, hujumdagi asosiy muqobil variant sifatida oʻzini namoyon qila oldi. Fransiyaning Jahon chempionatidagi yorqin oʻyinlaridan soʻng, Bavariya qanot hujumchisi Michael Olise Madrid klubining asosiy nishoniga aylandi.
Agar transfer amalga oshsa, qirollik klubining hujum chizigʻidagi raqobat yanada keskinlashishi kutilmoqda. Shu sababli, Joze Mourinyo pre-sezon oʻyinlarida qaysi yosh futbolchi ijaraga berilishi yoki jamoada qolishi masalasiga oydinlik kiritadi. Endrick va uning vakillari cheklangan oʻyin vaqtiga qaramay, jamoada qolib kurashishni afzal koʻrayotgani mazkur transfer oynasidagi eng qizgʻin vaziyatlardan biri boʻlib turibdi.
…