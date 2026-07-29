CATL daromadliligi boʻyicha yirik avtoishlab chiqaruvchilardan oʻzib ketdi

·27·Texno
CATL daromadliligi boʻyicha yirik avtoishlab chiqaruvchilardan oʻzib ketdi

Joriy yilning 29-iyul kuni nufuzli Fortune Global 500 roʻyxati eʼlon qilindi va u global avtomobilsozlik hamda unga turdosh tarmoqlardagi moliyaviy vaziyatni yaqqol namoyish etdi. Mazkur roʻyxatga Xitoyning oʻnta yetakchi avtomobil va ehtiyot qismlari ishlab chiqaruvchi kompaniyalari kiritilgan boʻlib, ular orasida CATL batareyalar giganti ham bor. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur korxonaning rentabellik koʻrsatkichi qator avtogigantlar koʻrsatkichidan bir necha barobar yuqori ekani aniqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, CATL kompaniyasi 17 foizlik rentabellik darajasi bilan mazkur roʻyxatdagi soha vakillari orasida yaqqol peshqadamga aylandi. Bu koʻrsatkich roʻyxatga kiritilgan sakkizta yirik avtoishlab chiqaruvchining oʻrtacha rentabellik koʻrsatkichidan naqd 11 barobardan ziyod oshib ketgan. Shuningdek, 2025-yilda CATL qoʻlga kiritgan sof foyda miqdori 10 milliard dollarni tashkil etgan.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu moliyaviy natija oʻta salmoqli boʻlib, toʻrtta yirik avtomobilsozlik kompaniyasi — BYD, Chery, FAW va SAIC ning yillik umumiy sof foydasiga teng keladi. Bu esa zamonaviy transport sanoatida avtomobilning oʻzini yigʻishdan koʻra, uning eng qimmatbaho qismi boʻlgan akkumulyator va energiya elementlarini ishlab chiqarish ancha daromadli ekanini koʻrsatib qoʻydi.

Sanoatdagi moliyaviy bosim va oʻzgarishlar

2026-yilning birinchi yarmida CATL oʻzining daromadlari va umumiy foyda hajmini oshirishga muvaffaq boʻldi. Holbuki, ayni shu davrda koʻplab anʼanaviy avtomobilsozlar jiddiy operatsion bosim va qiyinchiliklarga duch kelishdi. Xususan, koʻrib chiqilayotgan davrda mamlakat avtomobilsozlik sanoatining umumiy foydasi oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 20 foizga kamaygani kuzatildi.

Tarmoqdagi umumiy tushkunlik fonida avtomobil sektorining rentabelligi turdosh sohalarning oʻrtacha koʻrsatkichidan ham past boʻlib chiqdi. Shunga qaramay, ayrim kompaniyalar bozor talablariga moslashib, yaxshi natijalarni qayd etmoqda. Masalan, Chery ilk bor birja savdolarida qatnashuvchi mustaqil kompaniya sifatida ushbu nufuzli roʻyxatdan joy oldi.

Yetakchilarning koʻrsatkichlari

Avtoishlab chiqaruvchilar orasida moliyaviy barqarorlik darajasi turlicha shakllangan. Xususan:

  • Chery kompaniyasi avtomobilsozlik segmentida 6,3 foizlik rentabellik bilan yetakchilik qilmoqda.
  • BYD esa 4,1 foizlik koʻrsatkich bilan ikkinchi oʻrinni egallab turibdi.
  • Shu bilan birga, BYD kompaniyasining xorijiy bozorlardagi tushumi umumiy daromadining qariyb 40 foizini tashkil etgani va uning yangi energiya manbalarida ishlaydigan avtomobillari savdosi global reytinglarda birinchilikni saqlab qolgani qayd etildi.
Umuman olganda, Fortune Global 500 maʼlumotlari elektr transport vositalari davrida texnologik butlovchi qismlar, xususan, energiya yigʻuvchi akkumulyatorlar ishlab chiqarish avtomobil yigʻish biznesiga qaraganda ancha foydali va barqaror biznes modeliga aylanganini yaqqol tasdiqlaydi.

CATLAvtomobilsozlikBatareyaRentabellikXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tesla Arizona quyosh elektr stansiyasi quvvatining 90 foizini band qildiTesla Arizona quyosh elektr stansiyasi quvvatining 90 foizini band qildiBugun, 14:52Li Auto avtoparkdagi vizual hodisa va nosozlik haqida izoh berdiLi Auto avtoparkdagi vizual hodisa va nosozlik haqida izoh berdiBugun, 13:29Xitoyda ilk bor OLED-chiplar ommaviy ishlab chiqarila boshlandiXitoyda ilk bor OLED-chiplar ommaviy ishlab chiqarila boshlandiBugun, 12:59SpaceX Hind okeanidan Starship prototipini qaytarish operatsiyasini boshladiSpaceX Hind okeanidan Starship prototipini qaytarish operatsiyasini boshladiBugun, 12:24Telegram asoschisi Pavel Durov xalqaro qidiruvga berildiTelegram asoschisi Pavel Durov xalqaro qidiruvga berildiBugun, 11:23Starlink Iroqda rasman ish boshladi: tariflar va narxlar maʼlum qilindiStarlink Iroqda rasman ish boshladi: tariflar va narxlar maʼlum qilindiBugun, 10:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob