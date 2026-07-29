CATL daromadliligi boʻyicha yirik avtoishlab chiqaruvchilardan oʻzib ketdi
Joriy yilning 29-iyul kuni nufuzli Fortune Global 500 roʻyxati eʼlon qilindi va u global avtomobilsozlik hamda unga turdosh tarmoqlardagi moliyaviy vaziyatni yaqqol namoyish etdi. Mazkur roʻyxatga Xitoyning oʻnta yetakchi avtomobil va ehtiyot qismlari ishlab chiqaruvchi kompaniyalari kiritilgan boʻlib, ular orasida CATL batareyalar giganti ham bor. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur korxonaning rentabellik koʻrsatkichi qator avtogigantlar koʻrsatkichidan bir necha barobar yuqori ekani aniqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, CATL kompaniyasi 17 foizlik rentabellik darajasi bilan mazkur roʻyxatdagi soha vakillari orasida yaqqol peshqadamga aylandi. Bu koʻrsatkich roʻyxatga kiritilgan sakkizta yirik avtoishlab chiqaruvchining oʻrtacha rentabellik koʻrsatkichidan naqd 11 barobardan ziyod oshib ketgan. Shuningdek, 2025-yilda CATL qoʻlga kiritgan sof foyda miqdori 10 milliard dollarni tashkil etgan.
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu moliyaviy natija oʻta salmoqli boʻlib, toʻrtta yirik avtomobilsozlik kompaniyasi — BYD, Chery, FAW va SAIC ning yillik umumiy sof foydasiga teng keladi. Bu esa zamonaviy transport sanoatida avtomobilning oʻzini yigʻishdan koʻra, uning eng qimmatbaho qismi boʻlgan akkumulyator va energiya elementlarini ishlab chiqarish ancha daromadli ekanini koʻrsatib qoʻydi.
Sanoatdagi moliyaviy bosim va oʻzgarishlar2026-yilning birinchi yarmida CATL oʻzining daromadlari va umumiy foyda hajmini oshirishga muvaffaq boʻldi. Holbuki, ayni shu davrda koʻplab anʼanaviy avtomobilsozlar jiddiy operatsion bosim va qiyinchiliklarga duch kelishdi. Xususan, koʻrib chiqilayotgan davrda mamlakat avtomobilsozlik sanoatining umumiy foydasi oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 20 foizga kamaygani kuzatildi.
Tarmoqdagi umumiy tushkunlik fonida avtomobil sektorining rentabelligi turdosh sohalarning oʻrtacha koʻrsatkichidan ham past boʻlib chiqdi. Shunga qaramay, ayrim kompaniyalar bozor talablariga moslashib, yaxshi natijalarni qayd etmoqda. Masalan, Chery ilk bor birja savdolarida qatnashuvchi mustaqil kompaniya sifatida ushbu nufuzli roʻyxatdan joy oldi.
Yetakchilarning koʻrsatkichlariAvtoishlab chiqaruvchilar orasida moliyaviy barqarorlik darajasi turlicha shakllangan. Xususan:
- Chery kompaniyasi avtomobilsozlik segmentida 6,3 foizlik rentabellik bilan yetakchilik qilmoqda.
- BYD esa 4,1 foizlik koʻrsatkich bilan ikkinchi oʻrinni egallab turibdi.
- Shu bilan birga, BYD kompaniyasining xorijiy bozorlardagi tushumi umumiy daromadining qariyb 40 foizini tashkil etgani va uning yangi energiya manbalarida ishlaydigan avtomobillari savdosi global reytinglarda birinchilikni saqlab qolgani qayd etildi.
…