A Seriya grandlari va Angliya Superkubogi bahslari efirga uzatiladi

·39·Sport
A Seriya grandlari va Angliya Superkubogi bahslari efirga uzatiladi

Yevropada yangi mavsum oldidan tayyorgarlik jarayonlari qizgʻin davom etmoqda. Goal.com xabar berishicha, Warner Bros. Discovery kompaniyasi Italiyaning grand klublari — Roma, Yuventus va Milan jamoalarining mavsumoldi nazorat uchrashuvlarini hamda Angliya futbol mavsumining anʼanaviy ochilish oʻyinini ochiq efirda namoyish etish huquqini qoʻlga kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu translyatsiyalar futbol ishqibozlariga yozgi transferlar va tarkibdagi oʻzgarishlardan soʻng jamoalarning qanday holatda ekanini baholash imkonini beradi. Xususan, Italiya chempionati startiga sanoqli haftalar qolgan bir paytda grand klublarning xalqaro maydondagi sinov oʻyinlari katta qiziqish uygʻotmoqda.

Italiya grandlari sinovi

Mazkur turkum uchrashuvlar 1-avgust kuni Uelsda boshlanadi. Cardiff City Stadium maydonida boʻlib oʻtadigan Cardiff City hamda Roma oʻyini Jyampiero Gasperini shogirdlari uchun Britaniya jamoalariga qarshi uchta nazorat uchrashuvidan iborat seriyaning birinchisi boʻladi.

Shundan soʻng, Yuventus va Milan jamoalari Osiyo boʻylab safarlarini boshlab, jahon chempioni darajasidagi Chelsi klubiga qarshi maydonga tushishadi. Turinliklar Gonkongdagi Kai Tak Stadium arenasida, milanliklar esa Jakartadagi Gelora Bung Karno Stadium stadionida kuch sinashadilar.

Ushbu oʻyinlar Luchiano Spalletti va Ruben Amorim boshchiligidagi jamoalar uchun yangi mavsum oldidan oʻz imkoniyatlarini yana bir bor sinovdan oʻtkazish uchun ajoyib imkoniyat yaratib beradi. Barcha bahslar NOVE telekanalida kechki soat 21:30 da kechiktirilgan tarzda efirga uzatiladi.

Angliya Superkubogi va mavsum ochilishi

Avgust oyining oʻrtalarida esa eʼtibor Angliya futboliga qaratiladi. 16-avgust kuni soat 16:00 da Arsenal hamda Manchester Siti jamoalari oʻrtasidagi anʼanaviy Community Shield — Angliya Superkubogi bahsi boʻlib oʻtadi.

Premer-liga chempioni va Angliya kubogi gʻolibi oʻrtasidagi ushbu toʻqnashuv mamlakat futbol mavsumining rasmiy ochilish uchrashuvi hisoblanadi. Mazkur bellashuv NOVE telekanalida jonli efirda, shuningdek, HBO Max va discovery+ platformalari orqali onlayn tarzda tomoshabinlarga bepul taqdim etiladi.

Serie AArsenalManchester CityRomaJuventus
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Savinho Manchester Siti'ni tark etib, Tottenxem'ga o'tishni istamoqdaSavinho Manchester Siti'ni tark etib, Tottenxem'ga o'tishni istamoqdaBugun, 14:33Manuel Noyer faoliyatini yakunlash vaqtini maʼlum qildiManuel Noyer faoliyatini yakunlash vaqtini maʼlum qildiBugun, 13:52Barselona prezidenti Joan Laporta yurak operatsiyasini boshdan kechirdiBarselona prezidenti Joan Laporta yurak operatsiyasini boshdan kechirdiBugun, 13:37Vinisius Junior Real Madrid'da qoladi va shartnomasini uzaytiradiVinisius Junior Real Madrid'da qoladi va shartnomasini uzaytiradiBugun, 13:12Barselona Eli Junior Kroupi transferi boʻyicha rad javobini oldiBarselona Eli Junior Kroupi transferi boʻyicha rad javobini oldiBugun, 13:10Arsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiArsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiBugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi