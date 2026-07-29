A Seriya grandlari va Angliya Superkubogi bahslari efirga uzatiladi
Yevropada yangi mavsum oldidan tayyorgarlik jarayonlari qizgʻin davom etmoqda. Goal.com xabar berishicha, Warner Bros. Discovery kompaniyasi Italiyaning grand klublari — Roma, Yuventus va Milan jamoalarining mavsumoldi nazorat uchrashuvlarini hamda Angliya futbol mavsumining anʼanaviy ochilish oʻyinini ochiq efirda namoyish etish huquqini qoʻlga kiritdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu translyatsiyalar futbol ishqibozlariga yozgi transferlar va tarkibdagi oʻzgarishlardan soʻng jamoalarning qanday holatda ekanini baholash imkonini beradi. Xususan, Italiya chempionati startiga sanoqli haftalar qolgan bir paytda grand klublarning xalqaro maydondagi sinov oʻyinlari katta qiziqish uygʻotmoqda.
Italiya grandlari sinoviMazkur turkum uchrashuvlar 1-avgust kuni Uelsda boshlanadi. Cardiff City Stadium maydonida boʻlib oʻtadigan Cardiff City hamda Roma oʻyini Jyampiero Gasperini shogirdlari uchun Britaniya jamoalariga qarshi uchta nazorat uchrashuvidan iborat seriyaning birinchisi boʻladi.
Shundan soʻng, Yuventus va Milan jamoalari Osiyo boʻylab safarlarini boshlab, jahon chempioni darajasidagi Chelsi klubiga qarshi maydonga tushishadi. Turinliklar Gonkongdagi Kai Tak Stadium arenasida, milanliklar esa Jakartadagi Gelora Bung Karno Stadium stadionida kuch sinashadilar.
Ushbu oʻyinlar Luchiano Spalletti va Ruben Amorim boshchiligidagi jamoalar uchun yangi mavsum oldidan oʻz imkoniyatlarini yana bir bor sinovdan oʻtkazish uchun ajoyib imkoniyat yaratib beradi. Barcha bahslar NOVE telekanalida kechki soat 21:30 da kechiktirilgan tarzda efirga uzatiladi.
Angliya Superkubogi va mavsum ochilishiAvgust oyining oʻrtalarida esa eʼtibor Angliya futboliga qaratiladi. 16-avgust kuni soat 16:00 da Arsenal hamda Manchester Siti jamoalari oʻrtasidagi anʼanaviy Community Shield — Angliya Superkubogi bahsi boʻlib oʻtadi.
Premer-liga chempioni va Angliya kubogi gʻolibi oʻrtasidagi ushbu toʻqnashuv mamlakat futbol mavsumining rasmiy ochilish uchrashuvi hisoblanadi. Mazkur bellashuv NOVE telekanalida jonli efirda, shuningdek, HBO Max va discovery+ platformalari orqali onlayn tarzda tomoshabinlarga bepul taqdim etiladi.
…