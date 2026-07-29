Manuel Noyer faoliyatini yakunlash vaqtini maʼlum qildi

·29·Sport
Manuel Noyer faoliyatini yakunlash vaqtini maʼlum qildi

Myunxenning Bavariya klubi va Germaniya terma jamoasi afsonaviy darvozaboni Manuel Noyer professional futbolchilik faoliyatiga yakun yasash sanasini eʼlon qildi. Goal.com xabar berishicha, zamonaviy "sweeper-keeper" (libero-darvozabon) rolining asoschisi hisoblangan tajribali posbon joriy shartnomasi yakuniga yetgach, yaʼni 2026/27 yilgi mavsum oxirida butsalarini mixga ilishini tasdiqlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda 40 yoshda boʻlgan tajribali futbolchi Myunxen klubi bilan shartnomasini yana bir yilga uzaytirgandi. Tegernseedagi mavsumoldi oʻquv-mashgʻulot yigʻini chogʻida oʻz kelajagiga oydinlik kiritgan darvozabon soʻnggi yillarini yuqori savajada oʻtkazish niyatida ekanini yashirmadi. Noyerning soʻzlariga koʻra, u har bir uchrashuvga alohida yondashadi va xayrlashuv mavsumini oʻtkazayotganini oʻylamaydi.

Chempionlar ligasidagi ulkan maqsad

Faoliyati davomida koʻplab sovrinlarni qoʻlga kiritgan Noyer oʻz kolleksiyasiga yana bir Yevropa Chempionlar ligasi kubogini qoʻshib qoʻymoqchi. Hozirda uning hisobida Bavariya safida qoʻlga kiritilgan ikki gʻalaba mavjud. Oʻtgan mavsum Chempionlar ligasi yarim finalida Pari Sen-Jermen toʻsigʻidan oʻta olmagan Myunxen jamoasi bu safar yanada kuchliroq tarkib bilan maydonga tushmoqda.

Noyerning taʼkidlashicha, jamoaning asosiy maqsadi har bir musobaqada faqat gʻalaba qozonishdan iborat. Shuningdek, u oʻtgan mavsumda oʻzining rekord darajadagi 13-Bundesliga chempionligini nishonlaganiga qaramay, motivatsiyasi pasaymaganini va joriy tarkib barcha sovrinlar uchun kurasha olishiga ishontirmoqda.

Voris masadasi va yoshlarga koʻmak

Futbolchi oʻzining maydondagi oʻyinlari bilan birga kelajakdagi merosiga ham eʼtibor qaratmoqda. Bavariya rahbariyati allaqachon afsonaviy darvozabonga munosib voris qidirishni boshlagan boʻlib, yosh iqtidor egasi Jonas Urbig Noyerning oʻrnini egallashi mumkin boʻlgan asosiy nomzod sifatida koʻrilmoqda.

Tajribali posbon yosh futbolchilar bilan ishlashga tayyor ekanini va jamoadagi darvozabonlar guruhi bir-birini qoʻllab-quvvatlashini alohida taʼkidladi. Sven Ulrayx va boshqa yosh darvozabonlar bilan birgalikda ular jamoa manfaati uchun bor kuchini berishga intilmoqda. Noyerning fikricha, sogʻlom raqobat va oʻzaro yordam kelajakdagi muvaffaqiyatlar garovidir.

Manuel NoyerBavariyaChempionlar ligasiMyunxenGermaniya futboli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Savinho Manchester Siti'ni tark etib, Tottenxem'ga o'tishni istamoqdaSavinho Manchester Siti'ni tark etib, Tottenxem'ga o'tishni istamoqdaBugun, 14:33A Seriya grandlari va Angliya Superkubogi bahslari efirga uzatiladiA Seriya grandlari va Angliya Superkubogi bahslari efirga uzatiladiBugun, 13:58Barselona prezidenti Joan Laporta yurak operatsiyasini boshdan kechirdiBarselona prezidenti Joan Laporta yurak operatsiyasini boshdan kechirdiBugun, 13:37Vinisius Junior Real Madrid'da qoladi va shartnomasini uzaytiradiVinisius Junior Real Madrid'da qoladi va shartnomasini uzaytiradiBugun, 13:12Barselona Eli Junior Kroupi transferi boʻyicha rad javobini oldiBarselona Eli Junior Kroupi transferi boʻyicha rad javobini oldiBugun, 13:10Arsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiArsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni faollashtirdiBugun, 12:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi