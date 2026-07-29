Manuel Noyer faoliyatini yakunlash vaqtini maʼlum qildi
Myunxenning Bavariya klubi va Germaniya terma jamoasi afsonaviy darvozaboni Manuel Noyer professional futbolchilik faoliyatiga yakun yasash sanasini eʼlon qildi. Goal.com xabar berishicha, zamonaviy "sweeper-keeper" (libero-darvozabon) rolining asoschisi hisoblangan tajribali posbon joriy shartnomasi yakuniga yetgach, yaʼni 2026/27 yilgi mavsum oxirida butsalarini mixga ilishini tasdiqlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda 40 yoshda boʻlgan tajribali futbolchi Myunxen klubi bilan shartnomasini yana bir yilga uzaytirgandi. Tegernseedagi mavsumoldi oʻquv-mashgʻulot yigʻini chogʻida oʻz kelajagiga oydinlik kiritgan darvozabon soʻnggi yillarini yuqori savajada oʻtkazish niyatida ekanini yashirmadi. Noyerning soʻzlariga koʻra, u har bir uchrashuvga alohida yondashadi va xayrlashuv mavsumini oʻtkazayotganini oʻylamaydi.
Chempionlar ligasidagi ulkan maqsadFaoliyati davomida koʻplab sovrinlarni qoʻlga kiritgan Noyer oʻz kolleksiyasiga yana bir Yevropa Chempionlar ligasi kubogini qoʻshib qoʻymoqchi. Hozirda uning hisobida Bavariya safida qoʻlga kiritilgan ikki gʻalaba mavjud. Oʻtgan mavsum Chempionlar ligasi yarim finalida Pari Sen-Jermen toʻsigʻidan oʻta olmagan Myunxen jamoasi bu safar yanada kuchliroq tarkib bilan maydonga tushmoqda.
Noyerning taʼkidlashicha, jamoaning asosiy maqsadi har bir musobaqada faqat gʻalaba qozonishdan iborat. Shuningdek, u oʻtgan mavsumda oʻzining rekord darajadagi 13-Bundesliga chempionligini nishonlaganiga qaramay, motivatsiyasi pasaymaganini va joriy tarkib barcha sovrinlar uchun kurasha olishiga ishontirmoqda.
Voris masadasi va yoshlarga koʻmakFutbolchi oʻzining maydondagi oʻyinlari bilan birga kelajakdagi merosiga ham eʼtibor qaratmoqda. Bavariya rahbariyati allaqachon afsonaviy darvozabonga munosib voris qidirishni boshlagan boʻlib, yosh iqtidor egasi Jonas Urbig Noyerning oʻrnini egallashi mumkin boʻlgan asosiy nomzod sifatida koʻrilmoqda.
Tajribali posbon yosh futbolchilar bilan ishlashga tayyor ekanini va jamoadagi darvozabonlar guruhi bir-birini qoʻllab-quvvatlashini alohida taʼkidladi. Sven Ulrayx va boshqa yosh darvozabonlar bilan birgalikda ular jamoa manfaati uchun bor kuchini berishga intilmoqda. Noyerning fikricha, sogʻlom raqobat va oʻzaro yordam kelajakdagi muvaffaqiyatlar garovidir.
…