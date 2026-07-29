Braziliya suvidan misli koʻrilmagan qaror: futbolchi raqibi tuzalguncha diskvalifikatsiya qilindi

·26·Sport
Braziliya suvidan misli koʻrilmagan qaror: futbolchi raqibi tuzalguncha diskvalifikatsiya qilindi

Janubiy Amerika futbolida oʻta muhim va misli koʻrilmagan voqea qayd etildi. Ixbt.com va boshqa xalqaro manbalar tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Braziliya Oliy sport adliya sudi (STJD) raqibiga ogʻir jarohat yetkazgan futbolchini jabrlanuvchi toʻliq safga qaytgunga qadar maydondan chetlashtirish haqida tarixiy qaror chiqardi. Ushbu unprecedented (mislsiz) sanksiya futbol olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hodisa iyul oyida boʻlib oʻtgan Seriya A uchrashuvida yuz berdi. Internacional himoyachisi Viktor Gabrielning qoʻpol harakati natijasida Cruzeiro hujumchisi Gabriel Pek chap oyogʻidan jiddiy jarohat olib, tibia suyagini sindirib oldi. Mazkur bahs futbolchi uchun yangi jamoasidagi debyut uchrashuvi boʻlgani vaziyatning ogʻirligini yanada oshirdi.

Tarixiy diskvalifikatsiya shartlari

Seshanba kuni eʼlon qilingan sud qaroriga binoan, Viktor Gabriel raqibi tibbiy koʻrikdan oʻtib, toʻliq mashgʻulotlarga kirishgunga qadar rasmiy oʻyinlarda maydonga tusha olmaydi. Biroq, qonuniy meʼyorlarni taʼminlash maqsadida ushbu cheklov muddati koʻpi bilan 180 kunga qilib belgilandi. Sud jarayonida ayblanuvchi oʻzining qasddan harakat qilmaganini taʼkidlab oʻtdi.

Yigirma ikki yoshli himoyachi sud majlisida chuqur afsusda ekanini bildirib, shunday dedi: «Men uning sogʻayishini soʻrab uyqum kelmagan kechalari duo qildim va Cruzeiro jamoasining barcha vakillaridan chin dildan uzr soʻrayman». Uning tushuntirishicha, maydonning nam va sirpanchiq boʻlgani toʻpga birinchi boʻlib ulgurganidan keyin oyogʻini oʻz vaqtida tortib olishiga imkon bermagan.

Klublar uchun yoʻqotishlar va qonuniy asos

Braziliya sport adliya kodeksining zoʻravonlik oʻyinlarini nazarda tutuvchi 254-moddasiga asosan ayblangan futbolchiga nisbatan prokuratura maxsus bandni qoʻllashga erishdi. Unga koʻra, ogʻir jismoniy jarohatlar yetkazilganda diskvalifikatsiya muddati jabrlangan oʻyinchining tiklanish vaqtiga tenglashtirilishi mumkinligi qoʻllanildi.

Mazkur ogʻir jarohat Cruzeiro jamoasi uchun katta zarba boʻldi. Klub hujumchini xarid qilish uchun 2026 yilgi Jahon chempionati tanaffus vaqtida LA Galaxy klubiga kamida 12 million dollar toʻlagan edi. Yangi yulduzning debyutiyoq bunday koʻngilsizlik bilan yakunlangani jamoaning hujum chizigʻidagi rejalarini oʻzgartirib yubordi.

Braziliya futboliGabriel PekViktor GabrielSport sudiSeriya A
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus Yassine Bounou transferiga qiziqish bildirmoqdaYuventus Yassine Bounou transferiga qiziqish bildirmoqdaBugun, 17:13Mateus Fernandes nima sababdan Tottenxem tarkibidan chetda qoldi?Mateus Fernandes nima sababdan Tottenxem tarkibidan chetda qoldi?Bugun, 16:17Klaudio Echeverri Milan klubiga taklif qilindiKlaudio Echeverri Milan klubiga taklif qilindiBugun, 16:11Tottenxem Jyul Kunde uchun 65 million yevro toʻlashga tayyorTottenxem Jyul Kunde uchun 65 million yevro toʻlashga tayyorBugun, 15:50Real Madrid Vinisius Junior transferida xatoga yoʻl qoʻymoqdaReal Madrid Vinisius Junior transferida xatoga yoʻl qoʻymoqdaBugun, 15:37Bavariya Harri Keyn bilan shartnomani 2029 yilgacha uzaytirmoqchiBavariya Harri Keyn bilan shartnomani 2029 yilgacha uzaytirmoqchiBugun, 15:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi