Braziliya suvidan misli koʻrilmagan qaror: futbolchi raqibi tuzalguncha diskvalifikatsiya qilindi
Janubiy Amerika futbolida oʻta muhim va misli koʻrilmagan voqea qayd etildi. Ixbt.com va boshqa xalqaro manbalar tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Braziliya Oliy sport adliya sudi (STJD) raqibiga ogʻir jarohat yetkazgan futbolchini jabrlanuvchi toʻliq safga qaytgunga qadar maydondan chetlashtirish haqida tarixiy qaror chiqardi. Ushbu unprecedented (mislsiz) sanksiya futbol olamida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hodisa iyul oyida boʻlib oʻtgan Seriya A uchrashuvida yuz berdi. Internacional himoyachisi Viktor Gabrielning qoʻpol harakati natijasida Cruzeiro hujumchisi Gabriel Pek chap oyogʻidan jiddiy jarohat olib, tibia suyagini sindirib oldi. Mazkur bahs futbolchi uchun yangi jamoasidagi debyut uchrashuvi boʻlgani vaziyatning ogʻirligini yanada oshirdi.
Tarixiy diskvalifikatsiya shartlariSeshanba kuni eʼlon qilingan sud qaroriga binoan, Viktor Gabriel raqibi tibbiy koʻrikdan oʻtib, toʻliq mashgʻulotlarga kirishgunga qadar rasmiy oʻyinlarda maydonga tusha olmaydi. Biroq, qonuniy meʼyorlarni taʼminlash maqsadida ushbu cheklov muddati koʻpi bilan 180 kunga qilib belgilandi. Sud jarayonida ayblanuvchi oʻzining qasddan harakat qilmaganini taʼkidlab oʻtdi.
Yigirma ikki yoshli himoyachi sud majlisida chuqur afsusda ekanini bildirib, shunday dedi: «Men uning sogʻayishini soʻrab uyqum kelmagan kechalari duo qildim va Cruzeiro jamoasining barcha vakillaridan chin dildan uzr soʻrayman». Uning tushuntirishicha, maydonning nam va sirpanchiq boʻlgani toʻpga birinchi boʻlib ulgurganidan keyin oyogʻini oʻz vaqtida tortib olishiga imkon bermagan.
Klublar uchun yoʻqotishlar va qonuniy asosBraziliya sport adliya kodeksining zoʻravonlik oʻyinlarini nazarda tutuvchi 254-moddasiga asosan ayblangan futbolchiga nisbatan prokuratura maxsus bandni qoʻllashga erishdi. Unga koʻra, ogʻir jismoniy jarohatlar yetkazilganda diskvalifikatsiya muddati jabrlangan oʻyinchining tiklanish vaqtiga tenglashtirilishi mumkinligi qoʻllanildi.
Mazkur ogʻir jarohat Cruzeiro jamoasi uchun katta zarba boʻldi. Klub hujumchini xarid qilish uchun 2026 yilgi Jahon chempionati tanaffus vaqtida LA Galaxy klubiga kamida 12 million dollar toʻlagan edi. Yangi yulduzning debyutiyoq bunday koʻngilsizlik bilan yakunlangani jamoaning hujum chizigʻidagi rejalarini oʻzgartirib yubordi.
…