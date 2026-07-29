Real Madrid Vinisius Junior transferida xatoga yoʻl qoʻymoqda

·48·Sport
Real Madrid Vinisius Junior transferida xatoga yoʻl qoʻymoqda

Madridning Real klubi oʻzining yetakchi futbolchisi Vinisius Junior bilan bogʻliq vaziyatni nazoratdan chiqarib yuborish xavfi ostida qolmoqda. Braziliyalik futbolchining amaldagi shartnomasi yakuniga yetib borayotgani va yangi bitim borasidagi muzokaralar choʻzilib ketgani Ispaniya matbuotida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Ushbu noaniqlik fonida Angliyaning Arsenal klubi vaziyatdan foydalanib qolishni rejalashtirayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, qirollik klubi rahbariyatining shartnoma masalasidagi harakatsizligi jamoa ichki muhitiga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Global darajadagi yulduz va loyihaning muhim qismi boʻlgan 26 yoshli qanot hujumchisi kelajagi atrofidagi savollar tobora koʻpaymoqda. Klub rahbariyati vaziyatni toʻgʻri baholab, oʻz vaqtida qatʼiy choralar koʻrmagani tanqidlarga sabab boʻlmoqda.

Santy Kanyaresning keskin tanqidi

Real va Valensiya jamoalarining sobiq darvozaboni Santy Kanyares Cadena COPE efirida klub rahbariyatining harakatlarini keskin qoralab, buni kechirib boʻlmas boshqaruv xatosi deb atadi. Uning fikricha, madridliklar hamma narsaga kech qolmoqda va agar futbolchi bilan yangi kelishuvga erishilmasa, moliyaviy manfaatlar yoʻlida uni sotib yuborish majburiy qadam boʻlishi kerak.

Kanyares oʻz bayonotida shunday dedi: Real Madrid hamma narsaga kech qolmoqda. Agar u bilan shartnoma imzolangani rost boʻlmasa, klub uni sotishga majbur. Futbolchining shartnomasi tugashiga yoʻl qoʻyib berish orqali yuz millionlab yevrodan ayrilib qololmaysiz. Ishonamanki, oxir-oqibat shu narsa sodir boʻladi. Bu kechirib boʻlmas boshqaruv xatosi.

Arsenal qiziqishi va transfer bozoridagi vaziyat

Madridliklar shartnoma masalasida ikkilanib turgan bir paytda, Angliya Premyer-ligasi grandlaridan biri Arsenal vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda. Mikel Arteta boshchiligidagi London klubi braziliyalik futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun katta mablagʻ sarflashga tayyor ekani aytilmoqda. Agar Vinisius klubda oʻzini yetarlicha qadrlanmayotganini his qilsa, Angliya chempionatining jozibasi va yuqori maosh uni oʻziga jalb qilishi mumkin.

Shunga qaramay, Real Madrid rahbariyati futbolchini uzoq muddatli yangi bitimga koʻndirishiga hamon ishonch bildirmoqda. Biroq vaziyatning murakkablashuvi klubni yangi nomzodlarni qidirishga majbur qilmoqda. Xususan, yosh iqtidor egasi Yan Diomandening kuzatib borilishi kelajakda Vinisiusning oʻrnini bosishi mumkin boʻlgan ehtimoliy qadam sifatida koʻrilmoqda. Shunga qaramay, murabbiylar shtabi futbolchini jamoada saqlab qolish uchun bor kuchini ishga solishga tayyor.

Real MadridVinisius JuniorArsenalTransferLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mateus Fernandes nima sababdan Tottenxem tarkibidan chetda qoldi?Mateus Fernandes nima sababdan Tottenxem tarkibidan chetda qoldi?Bugun, 16:17Klaudio Echeverri Milan klubiga taklif qilindiKlaudio Echeverri Milan klubiga taklif qilindiBugun, 16:11Tottenxem Jyul Kunde uchun 65 million yevro toʻlashga tayyorTottenxem Jyul Kunde uchun 65 million yevro toʻlashga tayyorBugun, 15:50Braziliya suvidan misli koʻrilmagan qaror: futbolchi raqibi tuzalguncha diskvalifikatsiya qilindiBraziliya suvidan misli koʻrilmagan qaror: futbolchi raqibi tuzalguncha diskvalifikatsiya qilindiBugun, 15:50Bavariya Harri Keyn bilan shartnomani 2029 yilgacha uzaytirmoqchiBavariya Harri Keyn bilan shartnomani 2029 yilgacha uzaytirmoqchiBugun, 15:14Savinho Manchester Siti'ni tark etib, Tottenxem'ga o'tishni istamoqdaSavinho Manchester Siti'ni tark etib, Tottenxem'ga o'tishni istamoqdaBugun, 14:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi