Real Madrid Vinisius Junior transferida xatoga yoʻl qoʻymoqda
Madridning Real klubi oʻzining yetakchi futbolchisi Vinisius Junior bilan bogʻliq vaziyatni nazoratdan chiqarib yuborish xavfi ostida qolmoqda. Braziliyalik futbolchining amaldagi shartnomasi yakuniga yetib borayotgani va yangi bitim borasidagi muzokaralar choʻzilib ketgani Ispaniya matbuotida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Ushbu noaniqlik fonida Angliyaning Arsenal klubi vaziyatdan foydalanib qolishni rejalashtirayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, qirollik klubi rahbariyatining shartnoma masalasidagi harakatsizligi jamoa ichki muhitiga salbiy taʼsir koʻrsatmoqda. Global darajadagi yulduz va loyihaning muhim qismi boʻlgan 26 yoshli qanot hujumchisi kelajagi atrofidagi savollar tobora koʻpaymoqda. Klub rahbariyati vaziyatni toʻgʻri baholab, oʻz vaqtida qatʼiy choralar koʻrmagani tanqidlarga sabab boʻlmoqda.
Santy Kanyaresning keskin tanqidiReal va Valensiya jamoalarining sobiq darvozaboni Santy Kanyares Cadena COPE efirida klub rahbariyatining harakatlarini keskin qoralab, buni kechirib boʻlmas boshqaruv xatosi deb atadi. Uning fikricha, madridliklar hamma narsaga kech qolmoqda va agar futbolchi bilan yangi kelishuvga erishilmasa, moliyaviy manfaatlar yoʻlida uni sotib yuborish majburiy qadam boʻlishi kerak.
Kanyares oʻz bayonotida shunday dedi: Real Madrid hamma narsaga kech qolmoqda. Agar u bilan shartnoma imzolangani rost boʻlmasa, klub uni sotishga majbur. Futbolchining shartnomasi tugashiga yoʻl qoʻyib berish orqali yuz millionlab yevrodan ayrilib qololmaysiz. Ishonamanki, oxir-oqibat shu narsa sodir boʻladi. Bu kechirib boʻlmas boshqaruv xatosi.
Arsenal qiziqishi va transfer bozoridagi vaziyatMadridliklar shartnoma masalasida ikkilanib turgan bir paytda, Angliya Premyer-ligasi grandlaridan biri Arsenal vaziyatni diqqat bilan kuzatmoqda. Mikel Arteta boshchiligidagi London klubi braziliyalik futbolchini oʻz safiga qoʻshib olish uchun katta mablagʻ sarflashga tayyor ekani aytilmoqda. Agar Vinisius klubda oʻzini yetarlicha qadrlanmayotganini his qilsa, Angliya chempionatining jozibasi va yuqori maosh uni oʻziga jalb qilishi mumkin.
Shunga qaramay, Real Madrid rahbariyati futbolchini uzoq muddatli yangi bitimga koʻndirishiga hamon ishonch bildirmoqda. Biroq vaziyatning murakkablashuvi klubni yangi nomzodlarni qidirishga majbur qilmoqda. Xususan, yosh iqtidor egasi Yan Diomandening kuzatib borilishi kelajakda Vinisiusning oʻrnini bosishi mumkin boʻlgan ehtimoliy qadam sifatida koʻrilmoqda. Shunga qaramay, murabbiylar shtabi futbolchini jamoada saqlab qolish uchun bor kuchini ishga solishga tayyor.
…