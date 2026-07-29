Kelinga tegishli mol-mulklar majburiy tartibda qonuniy egasiga qaytarildi

·40·Jamiyat
Kelinga tegishli mol-mulklar majburiy tartibda qonuniy egasiga qaytarildi

Fuqarolik ishlari bo‘yicha Kattaqo‘rg‘on tumanlararo sudining 26.05.2026 yildagi qaroriga asosan, oilaviy kelishmovchilik oqibatida javobgar I.Sh.ning yashash manzilida saqlanayotgan da’vogar I.B.ga tegishli mol-mulklarni qonuniy egasiga natura shaklida qaytarish belgilangan.

Mazkur sud hujjati ijrosini ta’minlash maqsadida Majburiy ijro byurosi Paxtachi tuman bo‘limi davlat ijrochisi tomonidan ijro harakatlari amalga oshirildi.

Ijro harakatlari davomida sud qarori ixtiyoriy ravishda bajarilmagani hamda davlat ijrochisining qonuniy talablarini bajarishga to‘sqinlik qilingani sababli qonunchilikda nazarda tutilgan majburiy ijro choralari qo‘llanildi.

Ko‘rilgan choralar natijasida sud qarori to‘liq ijro qilinib, da’vogarga tegishli bo‘lgan jami 25 dona, 9 turdagi mol-mulk majburiy tartibda olib berilib, qonuniy egasiga topshirildi.

Natijada fuqaroning mulkiy huquqlari tiklanib, sud hujjatining to‘liq va amalda ijro etilishi ta’minlandi.

KattakurganPakhtachiMajburiy ijro burosi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fuqaroga qo‘pol muomala qilgan Kosondagi amaldorga xizmat tekshiruvi boshlandiFuqaroga qo‘pol muomala qilgan Kosondagi amaldorga xizmat tekshiruvi boshlandiBugun, 16:13Sirdaryoda yong‘in: uchta do‘kon zarar ko‘rdiSirdaryoda yong‘in: uchta do‘kon zarar ko‘rdiBugun, 15:00Toshkent aeroportida 4,4 kg sintetik narkotik musodara qilindiToshkent aeroportida 4,4 kg sintetik narkotik musodara qilindiBugun, 13:55Sud qarori so‘zda emas, amalda: xonadonni bo‘shatish ijrosi ta’minlandiSud qarori so‘zda emas, amalda: xonadonni bo‘shatish ijrosi ta’minlandiBugun, 12:55Sud qarori ijrosi ta’minlandi: fuqaroni yashash xonadoniga kiritish ishi yakunlandiSud qarori ijrosi ta’minlandi: fuqaroni yashash xonadoniga kiritish ishi yakunlandiBugun, 12:51Yer bo‘yicha noqonuniy sxemalar: Buxoro va Qashqadaryoda mansabdorlar ushlandi!Yer bo‘yicha noqonuniy sxemalar: Buxoro va Qashqadaryoda mansabdorlar ushlandi!Bugun, 12:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi