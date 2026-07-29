Tottenxem Jyul Kunde uchun 65 million yevro toʻlashga tayyor

·34·Sport
Tottenxem Jyul Kunde uchun 65 million yevro toʻlashga tayyor

Sport nashri va Caught Offside maʼlumotlariga koʻra, Kataloniyaning Barselona klubi yozgi transferlar davrida oʻz tarkibidagi yetakchi futbolchilardan biri Jyul Kunde bilan xayrlashishga tayyor turibdi. Klub fransiyalik himoyachi uchun tushadigan 60 million yevrodan kam boʻlmagan takliflarni koʻrib chiqishga qaror qilgan va hozirda bir nechta Yevropa grandlari futbolchi uchun kurashga kirishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, 27 yoshli himoyachiga xaridor boʻlgan klublar orasida Angliyaning Tottenxem jamoasi yaqqol ustunlik qilmoqda. Londonliklar oʻz himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Barselona talab qilayotgan summadan ham yuqoriroq — 65 million yevro miqdoridagi rasmiy taklifni tayyorlamoqda va yaqin kunlarda buni rasman eʼlon qilishi kutilmoqda.

Himoyadagi oʻzgarishlar va Tottenxem qiziqishi

Tottenxem rahbariyati Jyul Kundening universalligini yuqori baholamoqda. Fransiyalik futbolchi ham markaziy himoyada, ham qanot himoyasida birdek muvaffaqiyatli oʻynay olishi ingliz klubi murabbiylar shtabining eʼtiborini tortgan. Hozirda Tottenxem himoyasida qator oʻzgarishlar kutilmoqda, xususan, Kristian Romero boshqa klublar nishonida turgani hamda Djed Spens jamoani tark etishi ehtimoli yuqoriligi sababli klub yangi himoyachiga muhtoj.

Eslatib oʻtamiz, Kunde 2022-yilda Sevilya safidan 55 million yevro evaziga Barselonaga koʻchib oʻtgan edi. Hozirgi moliyaviy sharoitdan kelib chiqib, Kataloniya klubi rahbariyati jamoaning yetakchi oʻyinchilarini sotish orqali byudjetni yaxshilash va yangi transferlarga yoʻl ochishni rejalashtirmoqda.

Boshqa daʼvogarlar va vaziyat

Tottenxemdan tashqari, Bavariya, Liverpul va Chelsi klublari ham Jyul Kundening harakatlarini yaqindan kuzatib bormoqda. Biroq ularning harakatlari turlicha tus olmoqda:

  • Bavariya ham fransiyalik futbolchiga qiziqish bildirgan, biroq Myunxen klubi 40 million yevrodan ortiq mablagʻ ajrata olmasligini maʼlum qilgan. Barselona uchun bu summa juda kamlik qiladi.
  • Chelsi va Liverpul klublari vaziyatni kuzatishda davom etmoqda, biroq hozircha hech qanday rasmiy taklif bilan chiqmagan. Chelsi futbolchini Sevilya safida toʻp surgan davridan buyon kuzatib keladi.
Endilikda oxirgi qaror futbolchining oʻziga bogʻliq boʻlib turibdi. Tottenxem barcha shartlarni bajarishga tayyor turgan bir paytda, Kunde faoliyatini Angliya Premer-ligasida davom ettirishi yoki Yevropaning boshqa top-klubini tanlashi yaqin kunlarda maʼlum boʻladi.

Jyul KundeBarselonaTottenxemTransferAngliya Premer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mateus Fernandes nima sababdan Tottenxem tarkibidan chetda qoldi?Mateus Fernandes nima sababdan Tottenxem tarkibidan chetda qoldi?Bugun, 16:17Klaudio Echeverri Milan klubiga taklif qilindiKlaudio Echeverri Milan klubiga taklif qilindiBugun, 16:11Braziliya suvidan misli koʻrilmagan qaror: futbolchi raqibi tuzalguncha diskvalifikatsiya qilindiBraziliya suvidan misli koʻrilmagan qaror: futbolchi raqibi tuzalguncha diskvalifikatsiya qilindiBugun, 15:50Real Madrid Vinisius Junior transferida xatoga yoʻl qoʻymoqdaReal Madrid Vinisius Junior transferida xatoga yoʻl qoʻymoqdaBugun, 15:37Bavariya Harri Keyn bilan shartnomani 2029 yilgacha uzaytirmoqchiBavariya Harri Keyn bilan shartnomani 2029 yilgacha uzaytirmoqchiBugun, 15:14Savinho Manchester Siti'ni tark etib, Tottenxem'ga o'tishni istamoqdaSavinho Manchester Siti'ni tark etib, Tottenxem'ga o'tishni istamoqdaBugun, 14:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi