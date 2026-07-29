Tottenxem Jyul Kunde uchun 65 million yevro toʻlashga tayyor
Sport nashri va Caught Offside maʼlumotlariga koʻra, Kataloniyaning Barselona klubi yozgi transferlar davrida oʻz tarkibidagi yetakchi futbolchilardan biri Jyul Kunde bilan xayrlashishga tayyor turibdi. Klub fransiyalik himoyachi uchun tushadigan 60 million yevrodan kam boʻlmagan takliflarni koʻrib chiqishga qaror qilgan va hozirda bir nechta Yevropa grandlari futbolchi uchun kurashga kirishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, 27 yoshli himoyachiga xaridor boʻlgan klublar orasida Angliyaning Tottenxem jamoasi yaqqol ustunlik qilmoqda. Londonliklar oʻz himoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida Barselona talab qilayotgan summadan ham yuqoriroq — 65 million yevro miqdoridagi rasmiy taklifni tayyorlamoqda va yaqin kunlarda buni rasman eʼlon qilishi kutilmoqda.
Himoyadagi oʻzgarishlar va Tottenxem qiziqishiTottenxem rahbariyati Jyul Kundening universalligini yuqori baholamoqda. Fransiyalik futbolchi ham markaziy himoyada, ham qanot himoyasida birdek muvaffaqiyatli oʻynay olishi ingliz klubi murabbiylar shtabining eʼtiborini tortgan. Hozirda Tottenxem himoyasida qator oʻzgarishlar kutilmoqda, xususan, Kristian Romero boshqa klublar nishonida turgani hamda Djed Spens jamoani tark etishi ehtimoli yuqoriligi sababli klub yangi himoyachiga muhtoj.
Eslatib oʻtamiz, Kunde 2022-yilda Sevilya safidan 55 million yevro evaziga Barselonaga koʻchib oʻtgan edi. Hozirgi moliyaviy sharoitdan kelib chiqib, Kataloniya klubi rahbariyati jamoaning yetakchi oʻyinchilarini sotish orqali byudjetni yaxshilash va yangi transferlarga yoʻl ochishni rejalashtirmoqda.
Boshqa daʼvogarlar va vaziyatTottenxemdan tashqari, Bavariya, Liverpul va Chelsi klublari ham Jyul Kundening harakatlarini yaqindan kuzatib bormoqda. Biroq ularning harakatlari turlicha tus olmoqda:
- Bavariya ham fransiyalik futbolchiga qiziqish bildirgan, biroq Myunxen klubi 40 million yevrodan ortiq mablagʻ ajrata olmasligini maʼlum qilgan. Barselona uchun bu summa juda kamlik qiladi.
- Chelsi va Liverpul klublari vaziyatni kuzatishda davom etmoqda, biroq hozircha hech qanday rasmiy taklif bilan chiqmagan. Chelsi futbolchini Sevilya safida toʻp surgan davridan buyon kuzatib keladi.
…