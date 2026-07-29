Elon Musk Marsga ilk insonlarni qachon yuborilishini aytdi
Tadbirkor va muhandis Elon Musk insoniyatning Mars sari ilk qadamlari NASA prognozlaridan deyarli ikki barobar tezroq amalga oshishini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Qizil sayyoraga ilk astronavtlarni qoʻnish jarayoni bundan atigi besh-etti yil oʻtgachoq roʻy berishi mumkin. Ushbu bayonot kosmik tadqiqotlar sohasidagi kelajak rejalari borasida yondashuvlar keskin farq qilishini yana bir bor koʻrsatib oʻtdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Elon Musk bu haqda NASA rahbarining chiqishini izohlar chogʻida aytib oʻtgan. Amerika kosmik agentligi rahbari oʻz chiqishida insonning Marsga parvozi ancha kechroq — Oyga 2028-yilda rejalashtirilgan missiyadan keyin taxminan 10–15 yil mobaynida amalga oshishini taxmin qilgan edi. NASA mutaxassislari bu muddat zarur texnologiyalarni yaratish zarurati bilan bogʻliqligini taʼkidlagan.
Texnologik yondashuvlar va muddatlardagi farqNASA rahbariyati fikricha, ekipajli Mars dasturini roʻyobga chiqarish uchun butunlay yangi texnologiyalar, jumladan, yadroviy dvigatel qurilmalarini ishlab chiqish talab etiladi. Aynan mana shu omillar tayyorgarlik jarayonini muqarrar ravishda uzaytiradi. Boshqa tomondan, SpaceX rahbari ancha optimistik ssenariyga tayanmoqda va insoniyat bu marraga sezilarli darajada tezroq erishishiga qatʼiy ishonmoqda.
Elon Muskning prognozlari kompaniyaning Starship dasturi boʻyicha joriy rejalari bilan chambarchas bogʻliq. Unga koʻra, Marsga ilk uchuvchisiz yuk missiyalari 2028-yildan barvaqt boshlanmasligi mumkin. Shuningdek, marsni tadqiq qilishga moʻljallangan maxsus marsoxodni aynan shu muddatdan bir necha yil oldinroq yetkazib berish koʻzda tutilgan.
Koinotni zabt etishdagi navbatdagi qadamlarMazkur ulkan rejalarni amalga oshirish yoʻlida SpaceX muntazam ravishda sinovlarni davom ettirmoqda. Xususan, tarmoqda eʼlon qilingan taʼsirchan dron kadrlari 2026-yil 24-iyul sanasida oʻtkazilgan IFT-13 sinov parvozidan keyingi Starship holatini yaqqol namoyish etgan edi. Ushbu sinovlar kelgusidagi uzoq masofali kosmik safarlar uchun mustahkam poydevor vazifasini oʻtaydi.
Mutaxassislarning fikricha, xususiy sektor va davlat kosmik agentliklari oʻrtasidagi bunday raqobat kosmik texnologiyalarning rivojlanish surʼatini keskin tezlashtirishi mumkin. Garchi NASA ehtiyotkorona yondashuvni afzal koʻrsa-da, Elon Muskning shiddatli rejalari kelajakda koinot turizmi va sayyoralararo migratsiya gʻoyalarini amaliyotga joriy etishni yaqinlashtirmoqda.
…