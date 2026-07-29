Elon Musk Marsga ilk insonlarni qachon yuborilishini aytdi

·50·Texno
Elon Musk Marsga ilk insonlarni qachon yuborilishini aytdi

Tadbirkor va muhandis Elon Musk insoniyatning Mars sari ilk qadamlari NASA prognozlaridan deyarli ikki barobar tezroq amalga oshishini maʼlum qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Qizil sayyoraga ilk astronavtlarni qoʻnish jarayoni bundan atigi besh-etti yil oʻtgachoq roʻy berishi mumkin. Ushbu bayonot kosmik tadqiqotlar sohasidagi kelajak rejalari borasida yondashuvlar keskin farq qilishini yana bir bor koʻrsatib oʻtdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Elon Musk bu haqda NASA rahbarining chiqishini izohlar chogʻida aytib oʻtgan. Amerika kosmik agentligi rahbari oʻz chiqishida insonning Marsga parvozi ancha kechroq — Oyga 2028-yilda rejalashtirilgan missiyadan keyin taxminan 10–15 yil mobaynida amalga oshishini taxmin qilgan edi. NASA mutaxassislari bu muddat zarur texnologiyalarni yaratish zarurati bilan bogʻliqligini taʼkidlagan.

Texnologik yondashuvlar va muddatlardagi farq

NASA rahbariyati fikricha, ekipajli Mars dasturini roʻyobga chiqarish uchun butunlay yangi texnologiyalar, jumladan, yadroviy dvigatel qurilmalarini ishlab chiqish talab etiladi. Aynan mana shu omillar tayyorgarlik jarayonini muqarrar ravishda uzaytiradi. Boshqa tomondan, SpaceX rahbari ancha optimistik ssenariyga tayanmoqda va insoniyat bu marraga sezilarli darajada tezroq erishishiga qatʼiy ishonmoqda.

Elon Muskning prognozlari kompaniyaning Starship dasturi boʻyicha joriy rejalari bilan chambarchas bogʻliq. Unga koʻra, Marsga ilk uchuvchisiz yuk missiyalari 2028-yildan barvaqt boshlanmasligi mumkin. Shuningdek, marsni tadqiq qilishga moʻljallangan maxsus marsoxodni aynan shu muddatdan bir necha yil oldinroq yetkazib berish koʻzda tutilgan.

Koinotni zabt etishdagi navbatdagi qadamlar

Mazkur ulkan rejalarni amalga oshirish yoʻlida SpaceX muntazam ravishda sinovlarni davom ettirmoqda. Xususan, tarmoqda eʼlon qilingan taʼsirchan dron kadrlari 2026-yil 24-iyul sanasida oʻtkazilgan IFT-13 sinov parvozidan keyingi Starship holatini yaqqol namoyish etgan edi. Ushbu sinovlar kelgusidagi uzoq masofali kosmik safarlar uchun mustahkam poydevor vazifasini oʻtaydi.

Mutaxassislarning fikricha, xususiy sektor va davlat kosmik agentliklari oʻrtasidagi bunday raqobat kosmik texnologiyalarning rivojlanish surʼatini keskin tezlashtirishi mumkin. Garchi NASA ehtiyotkorona yondashuvni afzal koʻrsa-da, Elon Muskning shiddatli rejalari kelajakda koinot turizmi va sayyoralararo migratsiya gʻoyalarini amaliyotga joriy etishni yaqinlashtirmoqda.

Elon MuskMarsSpaceXStarshipNASA
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt biznesga kutilgan daromad keltirmadi: kompaniyalarning 95 foizi natija koʻrmadiSunʼiy intellekt biznesga kutilgan daromad keltirmadi: kompaniyalarning 95 foizi natija koʻrmadiBugun, 16:57Rocket Lab AQSh mudofaasi uchun rekord qiymatdagi shartnomani qoʻlga kiritdiRocket Lab AQSh mudofaasi uchun rekord qiymatdagi shartnomani qoʻlga kiritdiBugun, 16:24Sun'iy intellekt kontentiga qarshi kurashuvchi Pangram 9 million dollar investitsiya jalb qildiSun'iy intellekt kontentiga qarshi kurashuvchi Pangram 9 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 16:24AQSh Xitoydan keladigan gumanoid robotlar importini taqiqladiAQSh Xitoydan keladigan gumanoid robotlar importini taqiqladiBugun, 15:20Tesla Arizona quyosh elektr stansiyasi quvvatining 90 foizini band qildiTesla Arizona quyosh elektr stansiyasi quvvatining 90 foizini band qildiBugun, 14:52CATL daromadliligi boʻyicha yirik avtoishlab chiqaruvchilardan oʻzib ketdiCATL daromadliligi boʻyicha yirik avtoishlab chiqaruvchilardan oʻzib ketdiBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob