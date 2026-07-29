Sunʼiy intellekt biznesga kutilgan daromad keltirmadi: kompaniyalarning 95 foizi natija koʻrmadi

·0·Texno
Sunʼiy intellekt biznesga kutilgan daromad keltirmadi: kompaniyalarning 95 foizi natija koʻrmadi

Soʻnggi yillarda butun dunyo boʻylab shiddat bilan ommalashib borayotgan generativ sunʼiy intellekt texnologiyalari koʻplab korxonalar uchun moliyaviy jihatdan kutilgan natijani bermagani maʼlum boʻldi. Ixbt.com nashrining MIT NANDA tashkiloti hisobotiga tayanib xabar berishicha, oʻrganilgan kompaniyalarning 95 foizi sunʼiy intellektni joriy etishdan sezilarli va oʻlchanadigan daromad ololmagan. Shunga qaramay, tahlil qilingan loyihalarning bor-yoʻgʻi 5 foizi muvaffaqiyatli chiqib, millionlab dollarlik foyda keltirishga muvaffaq boʻlgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, mazkur tadqiqot Global miqyosda korporativ tuzilmalar tomonidan GenAI texnologiyalariga yoʻnaltirilgan 30–40 milliard dollarlik sarmoyalar fonida oʻtkazilgan. Mutaxassislar 300 dan ortiq ommaviy eʼlon qilingan sunʼiy intellekt tashabbuslarini oʻrganib chiqib, 52 ta tashkilot vakillari bilan chuqurlashtirilgan intervyular uyushtirgan. Shuningdek, toʻrtta yirik tarmoq konferensiyasida qatnashgan 153 nafar yuqori boʻgʻindagi rahbarlarning fikrlari jamlangan.

Texnologiyaning oʻzi emas, uni joriy etishdagi muammolar

Tadqiqot mualliflari kutishlar va real natijalar oʻrtasidagi bunday keskin tafovutni sunʼiy intellekt modellarining sifatsizligi yoki qatʼiy qonunchilik cheklovlari bilan emas, balki bevosita amaliyotga tatbiq etishdagi qiyinchiliklar bilan izohlashmoqda. Asosiy muammolar qatorida ish jarayonlarining turgʻun emasligi, tizimlarning kontekstni saqlab qolish hamda foydalanuvchilar qayta aloqasini hisobga olish qobiliyati cheklangani koʻrsatib oʻtilgan. Bundan tashqari, ishlab chiqilgan yechimlar xodimlarning kundalik vazifalari bilan yetarlicha bogʻlanmagani ham oʻz taʼsirini oʻtkazgan.

Hisobot natijalariga koʻra, tekshirilgan tashkilotlarning 80 foizdan ortigʻi ChatGPT va Copilot kabi universal vositalarni oʻrganib chiqqan yoki ularni sinovdan oʻtkazgan. Biroq muayyan tor vazifalarga moʻljallangan maxsus korporativ tizimlarning atigi 5 foizigina toʻlaqonli sanoat miqyosida ekspluatatsiya bosqichiga yetib kelgan. Bu esa universal yechimlarni har doim ham biznesning oʻziga xos ehtiyojlariga osongina moslashtirib boʻlmasligini koʻrsatadi.

Tashqi hamkorlar va ichki ishlanmalar farqi

Tadqiqotda dasturiy yechimlarni yaratish yondashuvlaridagi tafovutlarga ham alohida eʼtibor qaratilgan. Oʻrganilgan guruh doirasida tashqi hamkorlar ishtirokida yaratilgan loyihalar taxminan 67 foiz holatda toʻliq joriy etish bosqichiga yetib borgan boʻlsa, kompaniyalarning oʻz ichki resurslari asosida qilingan ishlanmalari 33 foiz atrofida natija koʻrsatgan.

Shu bilan birga, mutaxassislar muvaffaqiyat mezonlari har bir kompaniyada turlicha belgilanganini taʼkidlashadi. Tashqi pudratchilarni jalb qilish oʻz-oʻzidan yuqori natija kafolati boʻla olmasligi, aniqlangan oʻzaro bogʻliqlik esa faqatgina tanlab olingan tadqiqot namunasi doirasidagi holatlarni aks ettirishi eslatib oʻtilgan.

Sunʼiy intellektBiznesTexnologiyalarChatGPTIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rocket Lab AQSh mudofaasi uchun rekord qiymatdagi shartnomani qoʻlga kiritdiRocket Lab AQSh mudofaasi uchun rekord qiymatdagi shartnomani qoʻlga kiritdiBugun, 16:24Sun'iy intellekt kontentiga qarshi kurashuvchi Pangram 9 million dollar investitsiya jalb qildiSun'iy intellekt kontentiga qarshi kurashuvchi Pangram 9 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 16:24Elon Musk Marsga ilk insonlarni qachon yuborilishini aytdiElon Musk Marsga ilk insonlarni qachon yuborilishini aytdiBugun, 15:57AQSh Xitoydan keladigan gumanoid robotlar importini taqiqladiAQSh Xitoydan keladigan gumanoid robotlar importini taqiqladiBugun, 15:20Tesla Arizona quyosh elektr stansiyasi quvvatining 90 foizini band qildiTesla Arizona quyosh elektr stansiyasi quvvatining 90 foizini band qildiBugun, 14:52CATL daromadliligi boʻyicha yirik avtoishlab chiqaruvchilardan oʻzib ketdiCATL daromadliligi boʻyicha yirik avtoishlab chiqaruvchilardan oʻzib ketdiBugun, 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob