Ushbu o‘qituvchilarga xushxabar: B+ sertifikati uchun 15% ustama to‘lanadi
Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 29 iyuldagi 411-son qaroriga ko‘ra, 2026-2027 o‘quv yilidan boshlab B+ va undan yuqori darajadagi milliy sertifikatga ega bo‘lgan boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga har oy 15 foiz miqdorida ustama to‘lanadi. Ushbu milliy sertifikat berish bo‘yicha vakolatli organ etib Bilim va malakalarni baholash agentligi belgilangan bo‘lib, talabgorlar my.gov.uz portali orqali elektron ariza topshiradilar.
O‘zbekiston hukumati boshlang‘ich ta’lim tizimini rag‘batlantirish va o‘qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishga qaratilgan muhim qarorni qabul qildi. Xalq ta’limi sohasidagi islohotlarning navbatdagi bosqichi sifatida, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari uchun milliy sertifikatlash tizimi joriy etilmoqda va yuqori natija ko‘rsatgan pedagogik xodimlar moddiy rag‘batlantiriladi.
Zamin.uz hukumatning yangi qarori va u keltiradigan o‘zgarishlar tafsilotlarini taqdim etadi.
Ustama kimga va qanday to‘lanadi?
Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 29 iyuldagi 411-son qarori bilan tasdiqlangan nizomga ko‘ra, yangi tartib 2026-2027 o‘quv yilidan boshlab kuchga kiradi.
Quyidagi talablarga javob beradigan o‘qituvchilarga lavozim maoshiga nisbatan har oy 15 foiz miqdorida ustama to‘lab boriladi:
Boshlang‘ich ta’lim mutaxassisligiga ega bo‘lish;
Boshlang‘ich sinflarda dars berish;
B+ va undan yuqori darajadagi milliy sertifikatga ega bo‘lish.
Ustama sertifikatning amal qilish muddati davomida, o‘qituvchi Davlat budjeti hisobidan tegishli ta’lim tili bo‘yicha barcha fanlar uchun to‘lanadi. Bu boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining mehnatini munosib baholash va ularni doimiy izlanishga undash yo‘lidagi katta qadamdir.
Sertifikat qanday olinadi?
Yangi tizimga ko‘ra, boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchilariga milliy sertifikat berish bo‘yicha vakolatli organ etib Bilim va malakalarni baholash agentligi belgilandi.
Sertifikat olish jarayoni quyidagicha tashkil etiladi:
Ariza topshirish: Talabgorlar my.gov.uz portali orqali elektron ariza topshiradilar.
To‘lov: Imtihonda ishtirok etish uchun ariza berilgan kundagi bazaviy hisoblash miqdorining 1,5 baravari (BHM) miqdorida to‘lov undiriladi.
Imtihon mazmuni: Malaka imtihonida talabgorlarning boshlang‘ich sinf fanlari bo‘yicha bilimi, o‘qitish metodikasi va pedagogik mahorati test sinovlari orqali baholanadi.
Xalqaro Rash modeli va baholash mezonlari
Yangi tizimning eng muhim jihatlaridan biri — imtihon natijalarini baholashda xalqaro standartlarga asoslanishidir. Natijalar xalqaro Rash modeli asosida baholanadi.
To‘plangan ballga qarab, o‘qituvchilarga quyidagi darajadagi sertifikatlar beriladi:
A+ daraja: 70 balldan yuqori natija ko‘rsatganlarga.
A daraja: 65–69,9 ball olganlarga.
B+ daraja: 60–64,9 ball olganlarga (ustama olish uchun minimal talab).
B daraja: 55–59,9 ball olganlarga.
C+ daraja: 50–54,9 ball olganlarga.
C daraja: 46–49,9 ball to‘plaganlarga.
Tezkor natijalar va apellyatsiya
Imtihondan muvaffaqiyatli o‘tgan o‘qituvchilarga QR-kodli elektron sertifikat bir ish kuni ichida my.gov.uz portali orqali yuboriladi. Bu qog‘ozbozlikni kamaytirish va jarayonni shaffoflashtirishga xizmat qiladi.
Natijalardan norozi bo‘lganlar uchun apellyatsiya shikoyati berish imkoniyati ham yaratilgan. Apellyatsiya arizalari natijalar e’lon qilingan kundan boshlab uch kun ichida qabul qilinadi.
Ushbu yangi tizim O‘zbekistonda boshlang‘ich ta’lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish, o‘qituvchilarning kasbiy o‘sishini rag‘batlantirish va ularning ijtimoiy maqomini mustahkamlashga xizmat qilishi kutilmoqda.
…