Ushbu o‘qituvchilarga xushxabar: B+ sertifikati uchun 15% ustama to‘lanadi

·30·Jamiyat
Ushbu o‘qituvchilarga xushxabar: B+ sertifikati uchun 15% ustama to‘lanadi
Qisqacha

Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 29 iyuldagi 411-son qaroriga ko‘ra, 2026-2027 o‘quv yilidan boshlab B+ va undan yuqori darajadagi milliy sertifikatga ega bo‘lgan boshlang‘ich sinf o‘qituvchilariga har oy 15 foiz miqdorida ustama to‘lanadi. Ushbu milliy sertifikat berish bo‘yicha vakolatli organ etib Bilim va malakalarni baholash agentligi belgilangan bo‘lib, talabgorlar my.gov.uz portali orqali elektron ariza topshiradilar.

O‘zbekiston hukumati boshlang‘ich ta’lim tizimini rag‘batlantirish va o‘qituvchilarning kasbiy mahoratini oshirishga qaratilgan muhim qarorni qabul qildi. Xalq ta’limi sohasidagi islohotlarning navbatdagi bosqichi sifatida, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari uchun milliy sertifikatlash tizimi joriy etilmoqda va yuqori natija ko‘rsatgan pedagogik xodimlar moddiy rag‘batlantiriladi.

Zamin.uz hukumatning yangi qarori va u keltiradigan o‘zgarishlar tafsilotlarini taqdim etadi.

Ustama kimga va qanday to‘lanadi?

Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 29 iyuldagi 411-son qarori bilan tasdiqlangan nizomga ko‘ra, yangi tartib 2026-2027 o‘quv yilidan boshlab kuchga kiradi.

Quyidagi talablarga javob beradigan o‘qituvchilarga lavozim maoshiga nisbatan har oy 15 foiz miqdorida ustama to‘lab boriladi:

  1. Boshlang‘ich ta’lim mutaxassisligiga ega bo‘lish;

  2. Boshlang‘ich sinflarda dars berish;

  3. B+ va undan yuqori darajadagi milliy sertifikatga ega bo‘lish.

Ustama sertifikatning amal qilish muddati davomida, o‘qituvchi Davlat budjeti hisobidan tegishli ta’lim tili bo‘yicha barcha fanlar uchun to‘lanadi. Bu boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining mehnatini munosib baholash va ularni doimiy izlanishga undash yo‘lidagi katta qadamdir.

Sertifikat qanday olinadi?

Yangi tizimga ko‘ra, boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchilariga milliy sertifikat berish bo‘yicha vakolatli organ etib Bilim va malakalarni baholash agentligi belgilandi.

Sertifikat olish jarayoni quyidagicha tashkil etiladi:

  • Ariza topshirish: Talabgorlar my.gov.uz portali orqali elektron ariza topshiradilar.

  • To‘lov: Imtihonda ishtirok etish uchun ariza berilgan kundagi bazaviy hisoblash miqdorining 1,5 baravari (BHM) miqdorida to‘lov undiriladi.

  • Imtihon mazmuni: Malaka imtihonida talabgorlarning boshlang‘ich sinf fanlari bo‘yicha bilimi, o‘qitish metodikasi va pedagogik mahorati test sinovlari orqali baholanadi.

Xalqaro Rash modeli va baholash mezonlari

Yangi tizimning eng muhim jihatlaridan biri — imtihon natijalarini baholashda xalqaro standartlarga asoslanishidir. Natijalar xalqaro Rash modeli asosida baholanadi.

To‘plangan ballga qarab, o‘qituvchilarga quyidagi darajadagi sertifikatlar beriladi:

  • A+ daraja: 70 balldan yuqori natija ko‘rsatganlarga.

  • A daraja: 65–69,9 ball olganlarga.

  • B+ daraja: 60–64,9 ball olganlarga (ustama olish uchun minimal talab).

  • B daraja: 55–59,9 ball olganlarga.

  • C+ daraja: 50–54,9 ball olganlarga.

  • C daraja: 46–49,9 ball to‘plaganlarga.

Tezkor natijalar va apellyatsiya

Imtihondan muvaffaqiyatli o‘tgan o‘qituvchilarga QR-kodli elektron sertifikat bir ish kuni ichida my.gov.uz portali orqali yuboriladi. Bu qog‘ozbozlikni kamaytirish va jarayonni shaffoflashtirishga xizmat qiladi.

Natijalardan norozi bo‘lganlar uchun apellyatsiya shikoyati berish imkoniyati ham yaratilgan. Apellyatsiya arizalari natijalar e’lon qilingan kundan boshlab uch kun ichida qabul qilinadi.

Ushbu yangi tizim O‘zbekistonda boshlang‘ich ta’lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish, o‘qituvchilarning kasbiy o‘sishini rag‘batlantirish va ularning ijtimoiy maqomini mustahkamlashga xizmat qilishi kutilmoqda.

O'zbekistonZamin.uzVazirlar MahkamasiBilim va malakalarni baholash agentligimy.gov.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Blogerga sovg‘a qilingan 5 ming dollarlik guldan yasalgan ot shov-shuvga aylandi (video)Blogerga sovg‘a qilingan 5 ming dollarlik guldan yasalgan ot shov-shuvga aylandi (video)Bugun, 13:53Nogironlik nafaqasi pora evaziga: Samarqand va Bog‘otda shifokorlar qo‘lga olindiNogironlik nafaqasi pora evaziga: Samarqand va Bog‘otda shifokorlar qo‘lga olindiBugun, 13:09Sirdaryoda "suv ta’minoti" rahbari qo‘lga olindi: qarzni "o‘chirish" evaziga poraSirdaryoda "suv ta’minoti" rahbari qo‘lga olindi: qarzni "o‘chirish" evaziga poraBugun, 12:14Qizil kitobga kiritilgan bo‘z echkemar 7 yillik davolanishdan so‘ng tabiat bag‘riga qo‘yib yuborildiQizil kitobga kiritilgan bo‘z echkemar 7 yillik davolanishdan so‘ng tabiat bag‘riga qo‘yib yuborildiBugun, 02:53Andijonlik yigit layk yig‘ish maqsadida mushuk bolasini chuqur kotlovanga uloqtirdiAndijonlik yigit layk yig‘ish maqsadida mushuk bolasini chuqur kotlovanga uloqtirdiKecha, 23:39Tadbirkor foydasiga 1 mlrd 340 mln so‘m undirildiTadbirkor foydasiga 1 mlrd 340 mln so‘m undirildiKecha, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi