Avgust oyi +43 daraja bilan boshlanadi: oxirida havo keskin o‘zgaradi

·64·O‘zbekiston
Avgust oyi +43 daraja bilan boshlanadi: oxirida havo keskin o‘zgaradi
Qisqacha

O‘zbekistonda yozning so‘nggi oyi quruq va jazirama ob-havo bilan boshlanib, ayrim hududlarda harorat +43 darajagacha ko‘tarilishi kutilmoqda. Oy davomida harorat asta-sekin pasayib, asosiy qismida kunduzi +33…+38 daraja atrofida bo‘lishi prognoz qilinmoqda. Oylik yog‘ingarchilik miqdori me’yordan ko‘p bo‘lishi kutilayotganiga qaramay, bu avgust seryog‘in kelishini anglatmaydi va faqat oyning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg‘irlar yog‘ishi mumkin.

O‘zbekistonda yozning so‘nggi oyi quruq va jazirama ob-havo bilan boshlanadi. Ayrim hududlarda harorat +43 darajagacha ko‘tarilishi kutilmoqda, ammo oy davomida havo asta-sekin salqinlashib, avgust oxirida kunduzgi harorat +25…+30 darajagacha tushishi mumkin.

O‘zgidromet prognozida yana bir qiziq holat qayd etilgan: oylik yog‘ingarchilik miqdori me’yordan ko‘p bo‘lishi mumkin, biroq bu avgust seryog‘in keladi degani emas. Asosiy o‘zgarishlar oyning ikkinchi yarmida sezilishi kutilmoqda.

Dastlabki ikki kun eng issiq davr bo‘ladi

Avgust quruq va biroz issiq ob-havo bilan boshlanishi prognoz qilinmoqda.

1–2 avgust kunlari respublikaning asosiy qismida havo harorati:

  • kunduzi +38…+41 daraja;

  • janubiy va cho‘l hududlarida +42…+43 darajagacha ko‘tarilishi mumkin.

Qoraqalpog‘iston, Xorazm, Buxoro va Navoiy kabi ayrim hududlarda harorat +42…+43 darajaga yaqinlashishi, ba’zi joylarda shamol kuchayib, chang-to‘zonlar kuzatilishi ham ehtimol qilingan.

Bu ko‘rsatkichlar yuqori bo‘lsa-da, iyul o‘rtasida kuzatilgan favqulodda issiqdan pastroq. 2026 yil iyulida aksariyat hududlarda harorat +43…+45 darajaga, janub va cho‘l zonalarida esa +46…+49 darajagacha chiqqan, bir qator meteostansiyalarda yangi rekordlar qayd etilgan edi.

Keyin harorat 3–5 darajaga pasayadi

Oyning dastlabki jaziramasidan keyin harorat foni bosqichma-bosqich pasayishi kutilmoqda.

O‘zgidromet hisob-kitoblariga ko‘ra, avgustning asosiy qismida kunduzgi harorat:

  • ko‘pchilik hududlarda +33…+38 daraja;

  • ayrim joylarda +40 daraja atrofida bo‘ladi.

Demak, jazirama to‘liq chekinmaydi, ammo oy boshidagi +42…+43 darajali issiq uzoq davom etmasligi mumkin.

«Me’yorga yaqin» degani salqin avgust degani emas

Sinoptiklar avgustda o‘rtacha oylik harorat ko‘p yillik qiymatlarga yaqin bo‘lishini prognoz qilmoqda.

Biroq bu oy salqin keladi, degan ma’noni anglatmaydi. O‘zbekiston hududining katta qismida avgust oyi uchun o‘rtacha maksimal harorat +35…+37 darajani, janub va cho‘l hududlarida esa +38…+40 darajani tashkil qiladi.

Odatda avgustning o‘rtacha harorati iyulga nisbatan 1,5–2,5 daraja past bo‘ladi. Shunga qaramay, yozning so‘nggi oyi ham mamlakatda ancha issiq o‘tadi.

Oy oxirida kutilmagan salqinlik bo‘lishi mumkin

Prognozning eng e’tiborli qismi avgust oxiri bilan bog‘liq.

O‘zbekiston hududiga salqin havo oqimi kirib kelishi natijasida kunduzgi harorat asta-sekin +25…+30 darajagacha pasayishi mumkin.

Bu holat butun mamlakatda bir vaqtda yoki bir xil darajada kuzatilishi shart emas. Ammo prognoz amalga oshsa, oyning dastlabki kunlaridagi +43 darajali issiq bilan avgust oxiridagi harorat o‘rtasida 10–15 darajadan ortiq farq paydo bo‘ladi.

Avgust jazirama bilan boshlanishi mumkin, ammo oy oxirida kuzning ilk nafasi seziladi.

Tunlar ham asta-sekin salqinlashadi

Kunduzgi harorat bilan birga tungi ko‘rsatkichlar ham pasayib boradi.

Davr

Kechasi kutiladigan harorat

Avgustning birinchi yarmi

+24…+27 daraja

Avgustning ikkinchi yarmi

+17…+22 daraja

Oy oxiri

+12…+15 darajagacha

Ayniqsa, oy oxirida kunduz va tun o‘rtasidagi harorat farqi sezilarli bo‘lishi mumkin. Bu yozgi issiqlikning asta-sekin chekinib, kuzgi havo rejimiga o‘tish jarayoni boshlanayotganini ko‘rsatadi.

Yomg‘ir ko‘payadi, ammo avgust seryog‘in bo‘lmaydi

O‘zgidromet avgustda oylik yog‘ingarchilik miqdori me’yordan ko‘p, ayrim hududlarda esa me’yor atrofida bo‘lishini prognoz qilgan.

Bir qarashda bu seryog‘in oy kutilmoqda, degan tasavvur uyg‘otishi mumkin. Ammo sinoptiklar muhim izoh bergan: O‘zbekistonda avgust uchun yog‘ingarchilik me’yorining o‘zi juda kam.

Shu sabab me’yordan ko‘proq yog‘in kuzatilishi ham uzoq davom etadigan kuchli yomg‘irlarni anglatmaydi.

Oyning ikkinchi yarmida ayrim kunlari:

  • qisqa muddatli;

  • kuchli bo‘lmagan;

  • mahalliy xususiyatga ega yomg‘irlar yog‘ishi mumkin.

Avgust ob-havosi qisqacha

Davr

Kunduzgi harorat

Ob-havo xususiyati

1–2 avgust

+38…+41, janubda +43 gacha

Quruq va juda issiq

Oyning asosiy qismi

+33…+38, ba’zi joyda +40

Issiq, ammo harorat pasayadi

Ikkinchi yarmi

Hududga qarab o‘zgaruvchan

Ayrim kunlari qisqa yomg‘ir

Oy oxiri

+25…+30 gacha pasayishi mumkin

Salqin havo kirib kelishi ehtimoli

Prognozdagi eng muhim uchta nuqta

Birinchidan, avgustning dastlabki kunlari yana kuchli issiq bilan o‘tadi. Janub va cho‘l hududlarida harorat +43 darajagacha yetishi mumkin.

Ikkinchidan, oy davomida harorat birdaniga emas, asta-sekin pasayadi. Asosiy kunduzgi fon +33…+38 daraja atrofida saqlanib qoladi.

Uchinchidan, eng sezilarli o‘zgarish oy oxirida bo‘lishi mumkin. Salqin havo kirishi natijasida kunduzi +25…+30, kechasi esa ayrim joylarda +12…+15 daraja qayd etilishi ehtimol qilinmoqda.

Asosiy xulosa

2026 yil avgusti o‘rtacha harorat bo‘yicha ko‘p yillik me’yorlarga yaqin kelishi kutilmoqda. Ammo oy ichida ob-havo bir xil bo‘lmaydi: dastlab +43 darajagacha jazirama, keyin bosqichma-bosqich pasayish va oy oxirida sezilarli salqinlik ehtimoli bor.

Yog‘ingarchilik miqdori me’yordan ko‘proq chiqishi mumkin, biroq asosan qisqa va kuchsiz yomg‘irlar haqida gap ketmoqda. Oylik prognozning asosiy intrigasi esa avgust oxirida kuz nafasi qanchalik kuchli sezilishida.

Sizningcha, +43 darajali issiqdan keyin +25…+30 darajali havo erta kuzdek tuyuladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!

O'zbekistonO'zgidrometQoraqalpog'istonXorazmBuxoro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan Cho‘lponotaga keldi: kun tartibida nima bor?Shavkat Mirziyoyev rafiqasi bilan Cho‘lponotaga keldi: kun tartibida nima bor?Bugun, 14:56Prezident O‘zbekistonning «eng bebaho boyligi» va yangi tashabbuslari haqida gapirdiPrezident O‘zbekistonning «eng bebaho boyligi» va yangi tashabbuslari haqida gapirdiBugun, 13:15Maktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandiMaktablarda dars soatlari taqsimoti bo‘yicha tartib yangilandiBugun, 01:12Shavkat Mirziyoyev Ostonadan qaytdi: tashrif nimasi bilan muhim?Shavkat Mirziyoyev Ostonadan qaytdi: tashrif nimasi bilan muhim?Kecha, 23:21«Soxta kadastr» tuzog‘i: Quvasoyda hokimlik yerini sotmoqchi bo‘lganlar fosh etildi!«Soxta kadastr» tuzog‘i: Quvasoyda hokimlik yerini sotmoqchi bo‘lganlar fosh etildi!Kecha, 11:49O‘zbekistonda 30 iyul kuni 42 daraja kutilmoqdaO‘zbekistonda 30 iyul kuni 42 daraja kutilmoqdaKecha, 11:34
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi