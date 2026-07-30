Avgust oyi +43 daraja bilan boshlanadi: oxirida havo keskin o‘zgaradi
O‘zbekistonda yozning so‘nggi oyi quruq va jazirama ob-havo bilan boshlanib, ayrim hududlarda harorat +43 darajagacha ko‘tarilishi kutilmoqda. Oy davomida harorat asta-sekin pasayib, asosiy qismida kunduzi +33…+38 daraja atrofida bo‘lishi prognoz qilinmoqda. Oylik yog‘ingarchilik miqdori me’yordan ko‘p bo‘lishi kutilayotganiga qaramay, bu avgust seryog‘in kelishini anglatmaydi va faqat oyning ikkinchi yarmida qisqa muddatli yomg‘irlar yog‘ishi mumkin.
O‘zbekistonda yozning so‘nggi oyi quruq va jazirama ob-havo bilan boshlanadi. Ayrim hududlarda harorat +43 darajagacha ko‘tarilishi kutilmoqda, ammo oy davomida havo asta-sekin salqinlashib, avgust oxirida kunduzgi harorat +25…+30 darajagacha tushishi mumkin.
O‘zgidromet prognozida yana bir qiziq holat qayd etilgan: oylik yog‘ingarchilik miqdori me’yordan ko‘p bo‘lishi mumkin, biroq bu avgust seryog‘in keladi degani emas. Asosiy o‘zgarishlar oyning ikkinchi yarmida sezilishi kutilmoqda.
Dastlabki ikki kun eng issiq davr bo‘ladi
Avgust quruq va biroz issiq ob-havo bilan boshlanishi prognoz qilinmoqda.
1–2 avgust kunlari respublikaning asosiy qismida havo harorati:
kunduzi +38…+41 daraja;
janubiy va cho‘l hududlarida +42…+43 darajagacha ko‘tarilishi mumkin.
Qoraqalpog‘iston, Xorazm, Buxoro va Navoiy kabi ayrim hududlarda harorat +42…+43 darajaga yaqinlashishi, ba’zi joylarda shamol kuchayib, chang-to‘zonlar kuzatilishi ham ehtimol qilingan.
Bu ko‘rsatkichlar yuqori bo‘lsa-da, iyul o‘rtasida kuzatilgan favqulodda issiqdan pastroq. 2026 yil iyulida aksariyat hududlarda harorat +43…+45 darajaga, janub va cho‘l zonalarida esa +46…+49 darajagacha chiqqan, bir qator meteostansiyalarda yangi rekordlar qayd etilgan edi.
Keyin harorat 3–5 darajaga pasayadi
Oyning dastlabki jaziramasidan keyin harorat foni bosqichma-bosqich pasayishi kutilmoqda.
O‘zgidromet hisob-kitoblariga ko‘ra, avgustning asosiy qismida kunduzgi harorat:
ko‘pchilik hududlarda +33…+38 daraja;
ayrim joylarda +40 daraja atrofida bo‘ladi.
Demak, jazirama to‘liq chekinmaydi, ammo oy boshidagi +42…+43 darajali issiq uzoq davom etmasligi mumkin.
«Me’yorga yaqin» degani salqin avgust degani emas
Sinoptiklar avgustda o‘rtacha oylik harorat ko‘p yillik qiymatlarga yaqin bo‘lishini prognoz qilmoqda.
Biroq bu oy salqin keladi, degan ma’noni anglatmaydi. O‘zbekiston hududining katta qismida avgust oyi uchun o‘rtacha maksimal harorat +35…+37 darajani, janub va cho‘l hududlarida esa +38…+40 darajani tashkil qiladi.
Odatda avgustning o‘rtacha harorati iyulga nisbatan 1,5–2,5 daraja past bo‘ladi. Shunga qaramay, yozning so‘nggi oyi ham mamlakatda ancha issiq o‘tadi.
Oy oxirida kutilmagan salqinlik bo‘lishi mumkin
Prognozning eng e’tiborli qismi avgust oxiri bilan bog‘liq.
O‘zbekiston hududiga salqin havo oqimi kirib kelishi natijasida kunduzgi harorat asta-sekin +25…+30 darajagacha pasayishi mumkin.
Bu holat butun mamlakatda bir vaqtda yoki bir xil darajada kuzatilishi shart emas. Ammo prognoz amalga oshsa, oyning dastlabki kunlaridagi +43 darajali issiq bilan avgust oxiridagi harorat o‘rtasida 10–15 darajadan ortiq farq paydo bo‘ladi.
Avgust jazirama bilan boshlanishi mumkin, ammo oy oxirida kuzning ilk nafasi seziladi.
Tunlar ham asta-sekin salqinlashadi
Kunduzgi harorat bilan birga tungi ko‘rsatkichlar ham pasayib boradi.
Davr
Kechasi kutiladigan harorat
Avgustning birinchi yarmi
+24…+27 daraja
Avgustning ikkinchi yarmi
+17…+22 daraja
Oy oxiri
+12…+15 darajagacha
Ayniqsa, oy oxirida kunduz va tun o‘rtasidagi harorat farqi sezilarli bo‘lishi mumkin. Bu yozgi issiqlikning asta-sekin chekinib, kuzgi havo rejimiga o‘tish jarayoni boshlanayotganini ko‘rsatadi.
Yomg‘ir ko‘payadi, ammo avgust seryog‘in bo‘lmaydi
O‘zgidromet avgustda oylik yog‘ingarchilik miqdori me’yordan ko‘p, ayrim hududlarda esa me’yor atrofida bo‘lishini prognoz qilgan.
Bir qarashda bu seryog‘in oy kutilmoqda, degan tasavvur uyg‘otishi mumkin. Ammo sinoptiklar muhim izoh bergan: O‘zbekistonda avgust uchun yog‘ingarchilik me’yorining o‘zi juda kam.
Shu sabab me’yordan ko‘proq yog‘in kuzatilishi ham uzoq davom etadigan kuchli yomg‘irlarni anglatmaydi.
Oyning ikkinchi yarmida ayrim kunlari:
qisqa muddatli;
kuchli bo‘lmagan;
mahalliy xususiyatga ega yomg‘irlar yog‘ishi mumkin.
Avgust ob-havosi qisqacha
Davr
Kunduzgi harorat
Ob-havo xususiyati
1–2 avgust
+38…+41, janubda +43 gacha
Quruq va juda issiq
Oyning asosiy qismi
+33…+38, ba’zi joyda +40
Issiq, ammo harorat pasayadi
Ikkinchi yarmi
Hududga qarab o‘zgaruvchan
Ayrim kunlari qisqa yomg‘ir
Oy oxiri
+25…+30 gacha pasayishi mumkin
Salqin havo kirib kelishi ehtimoli
Prognozdagi eng muhim uchta nuqta
Birinchidan, avgustning dastlabki kunlari yana kuchli issiq bilan o‘tadi. Janub va cho‘l hududlarida harorat +43 darajagacha yetishi mumkin.
Ikkinchidan, oy davomida harorat birdaniga emas, asta-sekin pasayadi. Asosiy kunduzgi fon +33…+38 daraja atrofida saqlanib qoladi.
Uchinchidan, eng sezilarli o‘zgarish oy oxirida bo‘lishi mumkin. Salqin havo kirishi natijasida kunduzi +25…+30, kechasi esa ayrim joylarda +12…+15 daraja qayd etilishi ehtimol qilinmoqda.
Asosiy xulosa
2026 yil avgusti o‘rtacha harorat bo‘yicha ko‘p yillik me’yorlarga yaqin kelishi kutilmoqda. Ammo oy ichida ob-havo bir xil bo‘lmaydi: dastlab +43 darajagacha jazirama, keyin bosqichma-bosqich pasayish va oy oxirida sezilarli salqinlik ehtimoli bor.
Yog‘ingarchilik miqdori me’yordan ko‘proq chiqishi mumkin, biroq asosan qisqa va kuchsiz yomg‘irlar haqida gap ketmoqda. Oylik prognozning asosiy intrigasi esa avgust oxirida kuz nafasi qanchalik kuchli sezilishida.
Sizningcha, +43 darajali issiqdan keyin +25…+30 darajali havo erta kuzdek tuyuladimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring!
…