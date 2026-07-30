Xitoy generativ sunʼiy intellekt patenti boʻyicha dunyoda yetakchiga aylandi

·29·Texno
Xitoy generativ sunʼiy intellekt patenti boʻyicha dunyoda yetakchiga aylandi
Qisqacha

Xitoy generativ sun'iy intellekt yo'nalishidagi patentlar soni bo'yicha jahonda birinchi o'rinni egallab, intellektual mulk sohasidagi global yetakchiga aylandi. Xitoy Davlat intellektual mulk boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, 2024–2025-yillarda mamlakat ishlab chiquvchilari ushbu sohada 43 mingdan ortiq patent oilasini ro'yxatdan o'tkazgan va yillik o'sim sur'ati 64 foizni tashkil etgan.

Xitoy intellektual mulk sohasidagi global poygada oʻz mavqeini yanada mustahkamladi va generativ sunʼiy intellekt yoʻnalishida dunyo boʻyicha mutlaq yetakchiga chiqdi. Bu haqda ixbt.com nashri Xitoy Davlat intellektual mulk boshqarmasi maʼlumotlariga tayanib xabar berdi. Yangi statistikaga koʻra, mamlakat bu yoʻnalishdagi patentlar soni boʻyicha jahonda birinchi oʻrinni egallab turibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hujjatda keltirilishicha, 2024–2025-yillarda Xitoy ishlab chiquvchilari generativ sunʼiy intellekt bilan bogʻliq 43 mingdan ortiq patent oilasini roʻyxatdan oʻtkazishga muvaffaq boʻlgan. Ushbu tarmoqdagi oʻrtacha yillik oʻsim surʼati esa hayratlanarli darajada yuqori boʻlib, 64 foizni tashkil etgan. Mutaxassislar bu raqamlar mamlakatda intellektual texnologiyalar jadal rivojlanayotganidan dalolat berishini taʼkidlamoqda.

Global patent bozoridagi ustunlik

Mazkur sohadagi global raqobat muhitida xitoylik kompaniyalar yaqqol ustunlikka ega ekanini koʻrsatmoqda. Xabarga koʻra, butun dunyo boʻylab generativ sunʼiy intellekt sohasida eng koʻp patent daʼvo qilayotgan oʻnta yirik applicantdan naqd oltitasi aynan Xitoyda joylashgan. Bu esa mamlakatning mazkur texnologik yoʻnalishda nafaqat miqdoriy, balki sifat jihatidan ham yetakchilik qilayotganini bildiradi.

Davlat idoralari taqdim etgan umumiy raqamlarga nazar solsak, 2026-yil iyun oyi holatiga koʻra, sunʼiy intellekt, bulutli hisoblashlar (cloud computing) hamda katta maʼlumotlar (big data) yoʻnalishlaridagi ishlanmalar mamlakatdagi barcha amal qilib turgan ixtiro patentlarining 16,5 foizini tashkil qilgan. Xitoyda ixtirolar boʻyicha umumiy patentlar soni esa 2,36 millionga yetgan.

Moliyaviy qoʻllab-quvvatlash va prognozlar

Joriy yilning birinchi yarmining oʻzida Xitoy hukumati tomonidan 453 ming ta yangi ixtiro patenti berilgan. Shuningdek, mamlakat rasmiylari innovatsion faoliyatni ragʻbatlantirish maqsadida maxsus moliyaviy dasturlarni ham faol joriy etmoqda. Xususan, dastlabki yarim yillikda 19 mingdan ortiq kompaniya patentlar va tovar belgilarini himoya qilish bilan bogʻliq imtiyozli moliyalashtirish dasturlaridan foydalangan.

Mutaxassislarning prognozlariga koʻra, amalga oshirilayotgan keng koʻlamli islohotlar tufayli Xitoy 2025-yilga borib Global innovatsiyalar indeksida 10-oʻringa koʻtarilib oladi. Bu oʻn yil avvalgi koʻrsatkichlarga nisbatan mamlakat oʻz pozitsiyasini darhol 25 qatorga yaxshilaganini anglatadi.

Sunʼiy intellektXitoyPatentlarTexnologiyalarInovatsiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiya OTMlari talabalari oʻqishga kirgach Max messenjeriga ulanadiRossiya OTMlari talabalari oʻqishga kirgach Max messenjeriga ulanadiBugun, 15:23Starship sinovlari muvaffaqiyatli oʻtdi, biroq issiqlik izolyatsiyasi hali tayyor emasStarship sinovlari muvaffaqiyatli oʻtdi, biroq issiqlik izolyatsiyasi hali tayyor emasBugun, 14:59Volvo lidar tizimidan voz kechdi, Ilon Mask esa ogohlantirganini aytdiVolvo lidar tizimidan voz kechdi, Ilon Mask esa ogohlantirganini aytdiBugun, 14:29Xitoy energetikasida tarixiy burilish: ko‘mir ulushi 50 foizdan tushdiXitoy energetikasida tarixiy burilish: ko‘mir ulushi 50 foizdan tushdiBugun, 13:57OpenAI sunʼiy intellektga moʻljallangan yangi qurilmalar oilasini yaratmoqdaOpenAI sunʼiy intellektga moʻljallangan yangi qurilmalar oilasini yaratmoqdaBugun, 13:28Sьерra-Leone kasalxonalari Starlink internetiga ulanmoqdaSьерra-Leone kasalxonalari Starlink internetiga ulanmoqdaBugun, 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi