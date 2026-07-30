Xitoy generativ sunʼiy intellekt patenti boʻyicha dunyoda yetakchiga aylandi
Xitoy generativ sun'iy intellekt yo'nalishidagi patentlar soni bo'yicha jahonda birinchi o'rinni egallab, intellektual mulk sohasidagi global yetakchiga aylandi. Xitoy Davlat intellektual mulk boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, 2024–2025-yillarda mamlakat ishlab chiquvchilari ushbu sohada 43 mingdan ortiq patent oilasini ro'yxatdan o'tkazgan va yillik o'sim sur'ati 64 foizni tashkil etgan.
Xitoy intellektual mulk sohasidagi global poygada oʻz mavqeini yanada mustahkamladi va generativ sunʼiy intellekt yoʻnalishida dunyo boʻyicha mutlaq yetakchiga chiqdi. Bu haqda ixbt.com nashri Xitoy Davlat intellektual mulk boshqarmasi maʼlumotlariga tayanib xabar berdi. Yangi statistikaga koʻra, mamlakat bu yoʻnalishdagi patentlar soni boʻyicha jahonda birinchi oʻrinni egallab turibdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hujjatda keltirilishicha, 2024–2025-yillarda Xitoy ishlab chiquvchilari generativ sunʼiy intellekt bilan bogʻliq 43 mingdan ortiq patent oilasini roʻyxatdan oʻtkazishga muvaffaq boʻlgan. Ushbu tarmoqdagi oʻrtacha yillik oʻsim surʼati esa hayratlanarli darajada yuqori boʻlib, 64 foizni tashkil etgan. Mutaxassislar bu raqamlar mamlakatda intellektual texnologiyalar jadal rivojlanayotganidan dalolat berishini taʼkidlamoqda.
Global patent bozoridagi ustunlikMazkur sohadagi global raqobat muhitida xitoylik kompaniyalar yaqqol ustunlikka ega ekanini koʻrsatmoqda. Xabarga koʻra, butun dunyo boʻylab generativ sunʼiy intellekt sohasida eng koʻp patent daʼvo qilayotgan oʻnta yirik applicantdan naqd oltitasi aynan Xitoyda joylashgan. Bu esa mamlakatning mazkur texnologik yoʻnalishda nafaqat miqdoriy, balki sifat jihatidan ham yetakchilik qilayotganini bildiradi.
Davlat idoralari taqdim etgan umumiy raqamlarga nazar solsak, 2026-yil iyun oyi holatiga koʻra, sunʼiy intellekt, bulutli hisoblashlar (cloud computing) hamda katta maʼlumotlar (big data) yoʻnalishlaridagi ishlanmalar mamlakatdagi barcha amal qilib turgan ixtiro patentlarining 16,5 foizini tashkil qilgan. Xitoyda ixtirolar boʻyicha umumiy patentlar soni esa 2,36 millionga yetgan.
Moliyaviy qoʻllab-quvvatlash va prognozlarJoriy yilning birinchi yarmining oʻzida Xitoy hukumati tomonidan 453 ming ta yangi ixtiro patenti berilgan. Shuningdek, mamlakat rasmiylari innovatsion faoliyatni ragʻbatlantirish maqsadida maxsus moliyaviy dasturlarni ham faol joriy etmoqda. Xususan, dastlabki yarim yillikda 19 mingdan ortiq kompaniya patentlar va tovar belgilarini himoya qilish bilan bogʻliq imtiyozli moliyalashtirish dasturlaridan foydalangan.
Mutaxassislarning prognozlariga koʻra, amalga oshirilayotgan keng koʻlamli islohotlar tufayli Xitoy 2025-yilga borib Global innovatsiyalar indeksida 10-oʻringa koʻtarilib oladi. Bu oʻn yil avvalgi koʻrsatkichlarga nisbatan mamlakat oʻz pozitsiyasini darhol 25 qatorga yaxshilaganini anglatadi.
…