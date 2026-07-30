Xonanda Ali Otajonov 39 yoshni qarshi oldi (video)

·35·Madaniyat
Xonanda Ali Otajonov 39 yoshni qarshi oldi (video)
Qisqacha

Bugun, 30 iyul kuni xonanda Ali Otajonov 39 yoshni qarshi oldi va bu haqda ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida video ulashdi. Yaqinlari unga zarli salyut, bayram tortlari hamda 39 emas, 93 raqamli shamlar bilan kutilmagan syurpriz tayyorladi. Videoda xonanda qizi bilan birgalikda shamlarni o‘chirishi va yaqinlari uni bag‘riga bosib tabriklagani aks etgan. Shuningdek, xonandaning onasi Karomat Otajonova o‘g‘liga ta’sirli tabrik yo‘llab, unga ezgu tilaklar bildirdi.

Bugun, 30 iyul kuni xonanda Ali Otajonov 39 yoshni qarshi oldi. San’atkorning yaqinlari unga unutilmas syurpriz tayyorlab, tug‘ilgan kuni bilan o‘zgacha tarzda tabrikladi.

Xonanda o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ushbu quvonchli lahzalar aks etgan videoni ulashdi. Unda yaqinlari zarli salyut, bayram tortlari va 39 emas, balki 93 raqamli shamlar bilan kirib kelib, xonandaga: “93 yoshingda ham mana shunday davrada tug‘ilgan kuningni nishonlash nasib qilsin”, deya ezgu tilak bildirgani aks etgan.

Videoda Ali Otajonov qizi bilan birgalikda shamlarni o‘chiradi. Shundan so‘ng yaqinlari uni bag‘riga bosib tabriklaydi, samimiy suhbat va hazil-mutoyibalar bayramga yanada iliq kayfiyat bag‘ishlaydi.

Xonandaning o‘zi esa video ostiga qisqagina: “1 kam 40 yosh. Happy birthday”, deya izoh qoldirgan.

Ali Otajonovning onasi, Karomat Otajonova ham o‘g‘liga ta’sirli tabrik yo‘lladi. U shunday yozdi:

“Happy birthday, bolajonim! Seni ona bo‘lgan ilk kunim bilan ham tabriklayman! Alloh seni ikki dunyoda ham aziz qilsin. Gavharoy bilan qo‘sha qarib, solih va soliha farzandlarning ota-onasi bo‘lib yuringlar. Umring uzoq, hayrli va barakotli bo‘lsin. I love you always, sweetheart...”

Mazkur video muxlislar tomonidan iliq kutib olinib, izohlarda xonandaga sog‘lik, uzoq umr va yangi ijodiy zafarlar tilagan samimiy tabriklar yog‘ilmoqda.

Ali OtajonovKaromat OtajonovaGavharoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Drive» filmi uchun mashhur «Nightcall» qo‘shig‘ini yaratgan musiqachi vafot etdi«Drive» filmi uchun mashhur «Nightcall» qo‘shig‘ini yaratgan musiqachi vafot etdiBugun, 16:19Behzod Mirzayev va Zahro Mirzayeva Umra ziyoratini ado etmoqda (video)Behzod Mirzayev va Zahro Mirzayeva Umra ziyoratini ado etmoqda (video)Bugun, 14:21Xonanda Azoda Istanbulda operatsiya qilindi: xonandaning so‘zlari muxlislarini xavotirga solib qo‘ydi!Xonanda Azoda Istanbulda operatsiya qilindi: xonandaning so‘zlari muxlislarini xavotirga solib qo‘ydi!Bugun, 02:34Jahongir Otajonov mol-dunyo haqida kutilmagan fikr bildirdi (video)Jahongir Otajonov mol-dunyo haqida kutilmagan fikr bildirdi (video)Kecha, 17:58Aktyor Jahongir Abdumalikov hayotida quvonchli voqea: o‘g‘lining ismini muxlislariga e’lon qildi!Aktyor Jahongir Abdumalikov hayotida quvonchli voqea: o‘g‘lining ismini muxlislariga e’lon qildi!Kecha, 17:52Ozodbek Nazarbekovning Issiqko‘ldagi chiqishi tadbirga fayz bag‘ishladi (video)Ozodbek Nazarbekovning Issiqko‘ldagi chiqishi tadbirga fayz bag‘ishladi (video)Kecha, 15:37
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida