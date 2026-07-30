Egasini bir lahza ham yolg‘iz qoldirmagan mushuk foydalanuvchilarini to‘lqinlantirdi

·0·Dunyo
Egasini bir lahza ham yolg‘iz qoldirmagan mushuk foydalanuvchilarini to‘lqinlantirdi

Dog‘istondagi xonadonlardan biriga chaqiruv asosida yetib borgan tez yordam xodimlari bemor ayolga tomir orqali dori yuborish uchun muolajani boshlagan. Aynan shu paytda ayolning sevimli mushugi o‘zining kutilmagan harakatlari bilan barchaning e’tiborini tortgan.

Video lavhada mushuk egasining yoniga kelib, ukol qilinayotgan qo‘li oldida sokin o‘tirgani va tibbiyot xodimlarining har bir harakatini sinchkovlik bilan kuzatayotgani aks etgan. Feldsher ayolning qo‘liga tegishi bilan mushuk norozi ohangda miyovlab, go‘yo egasini himoya qilmoqchi bo‘lgandek taassurot uyg‘otgan.

Muolaja davomida mushuk bir lahza ham egasining yonidan jilmagan. Hatto dori tomchilatilishi tugab, tez yordam xodimlari uydan chiqib ketguniga qadar uning yonida qolgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu video qisqa vaqt ichida yuz minglab tomoshalarni yig‘di. Foydalanuvchilar mushukning sadoqati va egasiga bo‘lgan mehrini olqishlab, izohlarda uni “eng sadoqatli qo‘riqchi”, “haqiqiy oila a’zosi” deya ta’riflashmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Portugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiPortugaliyada shov-shuv: Trampning nabirasi Joau Feliksga qiziqish bildirdiBugun, 16:45Rossiya Ukrainaga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi: so‘nggi tafsilotlarRossiya Ukrainaga ommaviy raketa va dron hujumini uyushtirdi: so‘nggi tafsilotlarBugun, 16:04Xitoyning qiziqarli usuli: “Temir quloq” nima va u qanday ta’sir qiladi?Xitoyning qiziqarli usuli: “Temir quloq” nima va u qanday ta’sir qiladi?Bugun, 15:24Ona vafot etgan 9 yoshli o‘g‘lining yurak urishini 3 yoshli bolada eshitdiOna vafot etgan 9 yoshli o‘g‘lining yurak urishini 3 yoshli bolada eshitdiBugun, 14:41Ona delfinning 6 kunlik motami ko‘ngillarni larzaga soldiOna delfinning 6 kunlik motami ko‘ngillarni larzaga soldiBugun, 14:31Qizini fastfuddan qaytarish uchun ota noodatiy usulni tanladiQizini fastfuddan qaytarish uchun ota noodatiy usulni tanladiBugun, 13:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda