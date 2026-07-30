Egasini bir lahza ham yolg‘iz qoldirmagan mushuk foydalanuvchilarini to‘lqinlantirdi
Dog‘istondagi xonadonlardan biriga chaqiruv asosida yetib borgan tez yordam xodimlari bemor ayolga tomir orqali dori yuborish uchun muolajani boshlagan. Aynan shu paytda ayolning sevimli mushugi o‘zining kutilmagan harakatlari bilan barchaning e’tiborini tortgan.
Video lavhada mushuk egasining yoniga kelib, ukol qilinayotgan qo‘li oldida sokin o‘tirgani va tibbiyot xodimlarining har bir harakatini sinchkovlik bilan kuzatayotgani aks etgan. Feldsher ayolning qo‘liga tegishi bilan mushuk norozi ohangda miyovlab, go‘yo egasini himoya qilmoqchi bo‘lgandek taassurot uyg‘otgan.
Muolaja davomida mushuk bir lahza ham egasining yonidan jilmagan. Hatto dori tomchilatilishi tugab, tez yordam xodimlari uydan chiqib ketguniga qadar uning yonida qolgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu video qisqa vaqt ichida yuz minglab tomoshalarni yig‘di. Foydalanuvchilar mushukning sadoqati va egasiga bo‘lgan mehrini olqishlab, izohlarda uni “eng sadoqatli qo‘riqchi”, “haqiqiy oila a’zosi” deya ta’riflashmoqda.
…