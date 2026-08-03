Islom Maxachevni oktagonda nima ushlab turibdi? Javob kutilmagan...
Islom Maxachev UFC chempioni bo‘lish, yengil vaznda hukmronlik qilish va ikkinchi divizion kamarini qo‘lga kiritish kabi katta maqsadlariga erishdi. Ammo 34 yoshli jangchi hali faoliyatini yakunlash haqida o‘ylamayapti.
Uning so‘zlariga ko‘ra, buning sababi faqat yangi rekord yoki navbatdagi chempionlik kamari emas. Maxachevni oldinga undayotgan asosiy kuch — tayyorgarlikni susaytirsa, oktagonda raqibi uni qattiq jazolashini yaxshi anglashidir.
Bir orzu ketidan ikkinchisi paydo bo‘ldi
Maxachev dastlab UFC chempioni bo‘lishni orzu qilganini aytdi. U 2022 yilda Charlz Oliveyrani ikkinchi raundda taslim qilib, yengil vazndagi chempionlik kamarini qo‘lga kiritdi.
Shundan keyingi maqsad kamarni imkon qadar ko‘proq himoya qilish edi. Maxachev yengil vazndagi faoliyati davomida Aleksandr Volkanovski, Dastin Pore va Renato Moykano kabi raqiblarni mag‘lub etib, divizionda uzoq g‘alabali seriya qayd etdi.
Keyin u yangi vazifani belgiladi — yarim o‘rta vaznga ko‘tarilib, UFC'ning ikki divizionida chempion bo‘lish. 2025 yil noyabrida Jek Della Maddalena ustidan qozonilgan g‘alaba bu maqsadni ham amalga oshirdi. Hozir Maxachev yarim o‘rta vazn chempioni va vazn toifasidan qat’i nazar UFC reytingi yetakchisi sifatida ko‘rsatilmoqda.
«Avvaliga orzum UFC chempioni bo‘lish edi. Keyin yengil vaznda imkon qadar ko‘proq himoya o‘tkazishni istadim. Shundan so‘ng ikki vazn toifasida chempion bo‘lishni maqsad qildim. Hozir bu maqsadga ham erishdim», — dedi Maxachev.
Endi asosiy nishon — yakka rekord
Maxachevning UFC'dagi ketma-ket g‘alabalari soni 16 taga yetgan. Rasmiy statistikada u bu borada afsonaviy Anderson Silva bilan birinchi o‘rinni bo‘lishib turibdi.
Silva 2006–2012 yillar oralig‘ida UFC'da ketma-ket 16 ta jangni g‘alaba bilan yakunlagan. Bu rekord uzoq yillar davomida tashkilot tarixidagi eng mustahkam natijalardan biri bo‘lib keldi.
Maxachev yana bir bahsda g‘alaba qozonsa:
Ko‘rsatkich
Natija
Anderson Silvaning seriyasi
16 ta g‘alaba
Maxachevning hozirgi seriyasi
16 ta g‘alaba
Keyingi g‘alabadan so‘ng
17 ta g‘alaba
Tarixiy maqom
UFC'da yakka rekord
Jangchining o‘zi ham aynan shu natijani yangilash istagi unga qo‘shimcha motivatsiya berayotgan bo‘lishi mumkinligini tan oldi.
Eng kuchli motivatsiya — mag‘lubiyat xavfi
Maxachevning eng qiziq bayonoti rekordlar haqida emas, balki tayyorgarlikka munosabati bilan bog‘liq bo‘ldi.
«Aslida meni eng ko‘p rag‘batlantiradigan narsa shuki, agar qafasga tayyorgarliksiz chiqsam, kimdir yuzimni bejab tashlaydi. Shuning uchun diqqatimni yo‘qotmasligim va qattiq mehnat qilishda davom etishim kerak».
Bu fikr professional MMAdagi eng oddiy, ammo shafqatsiz haqiqatni ochib beradi: chempionlik maqomi jangchini zarbalardan himoya qilmaydi.
Oktagonga chiqqan har bir raqib Maxachevni mag‘lub etib, faoliyatidagi eng katta g‘alabani qo‘lga kiritishni istaydi. Shuning uchun chempion bir kun mashg‘ulotni susaytirsa ham, raqiblari uning zaif nuqtasini topish uchun ishlashda davom etadi.
Muvaffaqiyat uni xotirjam qilib qo‘ymadi
Ko‘p sportchilar asosiy maqsadlariga erishgach, avvalgi ochlik va intizomni saqlashda qiynaladi. Maxachevning oldida ham xuddi shunday psixologik xavf mavjud:
u ikki vaznda chempionlikka erishdi;
UFC tarixidagi eng uzoq g‘alabali seriyaga tenglashdi;
professional rekordi 28 ta g‘alaba va bitta mag‘lubiyatga yetdi;
vazn toifasidan qat’i nazar eng yaxshi jangchi sifatida e’tirof etilmoqda.
Biroq uning bayonotidan chempion o‘zini yengilmas deb hisoblamayotgani ko‘rinadi. Aksincha, u har bir yangi raqib avvalgi yutuqlarni bir kechada qadrsizlantirishi mumkinligini tushunadi.
Shu xavf unga mashg‘ulotlarda yuqori sur’atni saqlash, diqqatni yo‘qotmaslik va har bir bahsga faoliyatidagi eng muhim jangdek yondashishga yordam beradi.
Garriga qarshi jang tarixiy bo‘lishi mumkin
Maxachev navbatdagi bahsini UFC 330 turnirining asosiy jangida Ien Machado Gerriga qarshi o‘tkazadi. Turnir 15 avgust kuni AQSHning Filadelfiya shahrida tashkil etiladi; vaqt farqi tufayli asosiy kard O‘zbekistonda 16 avgust tongiga to‘g‘ri keladi.
Bu Maxachevning yarim o‘rta vazndagi chempionlik kamarini birinchi marta himoya qilishi bo‘ladi.
Ushbu uchrashuvda bir vaqtning o‘zida uchta katta masala hal etiladi:
Maxachev yangi divizionda ham kamarini saqlab qoladimi?
U ketma-ket g‘alabalar sonini 17 taga yetkazadimi?
Anderson Silvaning tarixiy natijasini ortda qoldiradimi?
Gerri esa oddiy da’vogar emas. U chempionning seriyasiga nuqta qo‘yib, bir kechaning o‘zida yangi UFC chempioni va katta tarixiy voqea muallifiga aylanishi mumkin.
Faoliyatni yakunlash haqida gapirishga ertami?
Maxachev barcha dastlabki maqsadlariga erishgan bo‘lsa-da, uning oldida yangi vazifalar paydo bo‘lmoqda. Silva rekordini yangilashdan keyin ham yarim o‘rta vazndagi kamar himoyalari, yangi da’vogarlar va tarixdagi o‘rni uchun kurash qoladi.
Biroq uni sportda ushlab turgan asosiy sabab sovrinlardan ham soddaroq: MMAda tayyorgarliksiz qolish mumkin emas.
Maxachevning so‘zlari chempionlik psixologiyasini ochib beradi. Yuqorida qolish uchun inson faqat g‘alabani xohlashi emas, mag‘lubiyatning qanchalik og‘riqli bo‘lishini ham unutmasligi kerak.
Hozircha ana shu his Maxachevni oktagonda ushlab turibdi. Garriga qarshi jang esa bu motivatsiya uni UFC tarixidagi mutlaq rekordga olib boradimi yoki yo‘qmi, degan savolga javob beradi.
Sizningcha, Maxachev Silva rekordini yangilagandan keyin yana nechta jang o‘tkazishi kerak? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…