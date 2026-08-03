Islom Maxachevni oktagonda nima ushlab turibdi? Javob kutilmagan...

·25·Sport
Islom Maxachevni oktagonda nima ushlab turibdi? Javob kutilmagan...

Islom Maxachev UFC chempioni bo‘lish, yengil vaznda hukmronlik qilish va ikkinchi divizion kamarini qo‘lga kiritish kabi katta maqsadlariga erishdi. Ammo 34 yoshli jangchi hali faoliyatini yakunlash haqida o‘ylamayapti.

Uning so‘zlariga ko‘ra, buning sababi faqat yangi rekord yoki navbatdagi chempionlik kamari emas. Maxachevni oldinga undayotgan asosiy kuch — tayyorgarlikni susaytirsa, oktagonda raqibi uni qattiq jazolashini yaxshi anglashidir.

Bir orzu ketidan ikkinchisi paydo bo‘ldi

Maxachev dastlab UFC chempioni bo‘lishni orzu qilganini aytdi. U 2022 yilda Charlz Oliveyrani ikkinchi raundda taslim qilib, yengil vazndagi chempionlik kamarini qo‘lga kiritdi.

Shundan keyingi maqsad kamarni imkon qadar ko‘proq himoya qilish edi. Maxachev yengil vazndagi faoliyati davomida Aleksandr Volkanovski, Dastin Pore va Renato Moykano kabi raqiblarni mag‘lub etib, divizionda uzoq g‘alabali seriya qayd etdi.

Keyin u yangi vazifani belgiladi — yarim o‘rta vaznga ko‘tarilib, UFC'ning ikki divizionida chempion bo‘lish. 2025 yil noyabrida Jek Della Maddalena ustidan qozonilgan g‘alaba bu maqsadni ham amalga oshirdi. Hozir Maxachev yarim o‘rta vazn chempioni va vazn toifasidan qat’i nazar UFC reytingi yetakchisi sifatida ko‘rsatilmoqda.

«Avvaliga orzum UFC chempioni bo‘lish edi. Keyin yengil vaznda imkon qadar ko‘proq himoya o‘tkazishni istadim. Shundan so‘ng ikki vazn toifasida chempion bo‘lishni maqsad qildim. Hozir bu maqsadga ham erishdim», — dedi Maxachev.

Endi asosiy nishon — yakka rekord

Maxachevning UFC'dagi ketma-ket g‘alabalari soni 16 taga yetgan. Rasmiy statistikada u bu borada afsonaviy Anderson Silva bilan birinchi o‘rinni bo‘lishib turibdi.

Silva 2006–2012 yillar oralig‘ida UFC'da ketma-ket 16 ta jangni g‘alaba bilan yakunlagan. Bu rekord uzoq yillar davomida tashkilot tarixidagi eng mustahkam natijalardan biri bo‘lib keldi.

Maxachev yana bir bahsda g‘alaba qozonsa:

Ko‘rsatkich

Natija

Anderson Silvaning seriyasi

16 ta g‘alaba

Maxachevning hozirgi seriyasi

16 ta g‘alaba

Keyingi g‘alabadan so‘ng

17 ta g‘alaba

Tarixiy maqom

UFC'da yakka rekord

Jangchining o‘zi ham aynan shu natijani yangilash istagi unga qo‘shimcha motivatsiya berayotgan bo‘lishi mumkinligini tan oldi.

Eng kuchli motivatsiya — mag‘lubiyat xavfi

Maxachevning eng qiziq bayonoti rekordlar haqida emas, balki tayyorgarlikka munosabati bilan bog‘liq bo‘ldi.

«Aslida meni eng ko‘p rag‘batlantiradigan narsa shuki, agar qafasga tayyorgarliksiz chiqsam, kimdir yuzimni bejab tashlaydi. Shuning uchun diqqatimni yo‘qotmasligim va qattiq mehnat qilishda davom etishim kerak».

Bu fikr professional MMAdagi eng oddiy, ammo shafqatsiz haqiqatni ochib beradi: chempionlik maqomi jangchini zarbalardan himoya qilmaydi.

Oktagonga chiqqan har bir raqib Maxachevni mag‘lub etib, faoliyatidagi eng katta g‘alabani qo‘lga kiritishni istaydi. Shuning uchun chempion bir kun mashg‘ulotni susaytirsa ham, raqiblari uning zaif nuqtasini topish uchun ishlashda davom etadi.

Muvaffaqiyat uni xotirjam qilib qo‘ymadi

Ko‘p sportchilar asosiy maqsadlariga erishgach, avvalgi ochlik va intizomni saqlashda qiynaladi. Maxachevning oldida ham xuddi shunday psixologik xavf mavjud:

  • u ikki vaznda chempionlikka erishdi;

  • UFC tarixidagi eng uzoq g‘alabali seriyaga tenglashdi;

  • professional rekordi 28 ta g‘alaba va bitta mag‘lubiyatga yetdi;

  • vazn toifasidan qat’i nazar eng yaxshi jangchi sifatida e’tirof etilmoqda.

Biroq uning bayonotidan chempion o‘zini yengilmas deb hisoblamayotgani ko‘rinadi. Aksincha, u har bir yangi raqib avvalgi yutuqlarni bir kechada qadrsizlantirishi mumkinligini tushunadi.

Shu xavf unga mashg‘ulotlarda yuqori sur’atni saqlash, diqqatni yo‘qotmaslik va har bir bahsga faoliyatidagi eng muhim jangdek yondashishga yordam beradi.

Garriga qarshi jang tarixiy bo‘lishi mumkin

Maxachev navbatdagi bahsini UFC 330 turnirining asosiy jangida Ien Machado Gerriga qarshi o‘tkazadi. Turnir 15 avgust kuni AQSHning Filadelfiya shahrida tashkil etiladi; vaqt farqi tufayli asosiy kard O‘zbekistonda 16 avgust tongiga to‘g‘ri keladi.

Bu Maxachevning yarim o‘rta vazndagi chempionlik kamarini birinchi marta himoya qilishi bo‘ladi.

Ushbu uchrashuvda bir vaqtning o‘zida uchta katta masala hal etiladi:

  1. Maxachev yangi divizionda ham kamarini saqlab qoladimi?

  2. U ketma-ket g‘alabalar sonini 17 taga yetkazadimi?

  3. Anderson Silvaning tarixiy natijasini ortda qoldiradimi?

Gerri esa oddiy da’vogar emas. U chempionning seriyasiga nuqta qo‘yib, bir kechaning o‘zida yangi UFC chempioni va katta tarixiy voqea muallifiga aylanishi mumkin.

Faoliyatni yakunlash haqida gapirishga ertami?

Maxachev barcha dastlabki maqsadlariga erishgan bo‘lsa-da, uning oldida yangi vazifalar paydo bo‘lmoqda. Silva rekordini yangilashdan keyin ham yarim o‘rta vazndagi kamar himoyalari, yangi da’vogarlar va tarixdagi o‘rni uchun kurash qoladi.

Biroq uni sportda ushlab turgan asosiy sabab sovrinlardan ham soddaroq: MMAda tayyorgarliksiz qolish mumkin emas.

Maxachevning so‘zlari chempionlik psixologiyasini ochib beradi. Yuqorida qolish uchun inson faqat g‘alabani xohlashi emas, mag‘lubiyatning qanchalik og‘riqli bo‘lishini ham unutmasligi kerak.

Hozircha ana shu his Maxachevni oktagonda ushlab turibdi. Garriga qarshi jang esa bu motivatsiya uni UFC tarixidagi mutlaq rekordga olib boradimi yoki yo‘qmi, degan savolga javob beradi.

Sizningcha, Maxachev Silva rekordini yangilagandan keyin yana nechta jang o‘tkazishi kerak? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahongir O‘rozov «Rubin»da: yangi tarix va katta moliyaviy sakrashJahongir O‘rozov «Rubin»da: yangi tarix va katta moliyaviy sakrashBugun, 20:58Rodri «Real»ga yaqinlashdimi? 80 millionlik to‘siq qoldi...Rodri «Real»ga yaqinlashdimi? 80 millionlik to‘siq qoldi...Bugun, 20:4611 ta oltin medal va Osiyo taxti egallandi: O‘zbekiston MMAda tengsiz!11 ta oltin medal va Osiyo taxti egallandi: O‘zbekiston MMAda tengsiz!Bugun, 20:39Islom Maxachev Ian Garrini nechanchi raundda mag‘lub etmoqchi ekanini aytdiIslom Maxachev Ian Garrini nechanchi raundda mag‘lub etmoqchi ekanini aytdiBugun, 18:32Har qanday kamardan ham ulug‘ yutuq: Umar Maxachev haqida yozdiHar qanday kamardan ham ulug‘ yutuq: Umar Maxachev haqida yozdiBugun, 18:25Roberto De Zerbi Kristian Romeroning kelajagiga aniqlik kiritdiRoberto De Zerbi Kristian Romeroning kelajagiga aniqlik kiritdiBugun, 17:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda