11 ta oltin medal va Osiyo taxti egallandi: O‘zbekiston MMAda tengsiz!

·39·Sport
11 ta oltin medal va Osiyo taxti egallandi: O‘zbekiston MMAda tengsiz!

O‘zbekiston havaskor MMA terma jamoasi Malayziyada o‘tkazilgan GAMMA Osiyo chempionatini tarixiy natija bilan yakunladi. Vakillarimiz 11 ta oltin, 7 ta kumush va 2 ta bronza — jami 20 ta medal qo‘lga kiritib, umumjamoa hisobida birinchi o‘rinni egalladi.

Qiziq jihati, Qozog‘iston sportchilari jami medallar soni bo‘yicha O‘zbekistondan ko‘proq sovrin olgan. Biroq chempionlar soni hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi: qo‘shni davlatda 7 ta, O‘zbekistonda esa 11 ta oltin medal bor.

Har ikki medaldan biri — oltin

Taqdim etilgan yakuniy jadvalga ko‘ra, O‘zbekiston sportchilari qo‘lga kiritgan 20 ta medalning 11 tasi oltin bo‘ldi.

Oddiy hisobda bu barcha medallarning 55 foizi chempionlik natijasi ekanini anglatadi. Ya’ni terma jamoa vakillari finalga yetib borish bilan cheklanmay, hal qiluvchi bellashuvlarning katta qismini o‘z foydasiga yakunlagan.

O‘zbekistonning medallar jamg‘armasi:

Medal

Soni

Umumiy ulushi

Oltin

11 ta

55%

Kumush

7 ta

35%

Bronza

2 ta

10%

Jami

20 ta

100%

Bu ko‘rsatkich terma jamoaning nafaqat keng tarkib bilan ishtirok etgani, balki chempionlik janglarida ham yuqori samaradorlik namoyish qilganini ko‘rsatadi.

Qozog‘istonda medal ko‘p, ammo oltin kamroq

Qozog‘iston terma jamoasi 7 ta oltin, 9 ta kumush va 10 ta bronza — jami 26 ta medal bilan musobaqaning eng ko‘p sovrin jamg‘argan jamoasi bo‘ldi.

Biroq xalqaro turnirlarda davlatlar reytingi, odatda, avvalo oltin medallar soni bo‘yicha tuziladi. Oltinlar teng kelgan taqdirdagina kumush, keyin esa bronza medallari hisobga olinadi.

Shu sabab 20 ta medal olgan O‘zbekiston 26 ta sovrin jamg‘argan Qozog‘istondan yuqori o‘rinni egalladi.

Osiyo chempionatining kuchli beshligi

Rasmda keltirilgan yakuniy medallar jadvalida O‘zbekistondan keyin Qozog‘iston va Qirg‘iziston jamoalari joylashgan.

O‘rin

Davlat

Oltin

Kumush

Bronza

Jami

1

O‘zbekiston

11

7

2

20

2

Qozog‘iston

7

9

10

26

3

Qirg‘iziston

6

3

3

12

4

Indoneziya

5

5

5

15

5

Tojikiston

5

3

4

12

Qirg‘iziston 6 ta oltin bilan kuchli uchlikni yakunladi. Indoneziya va Tojikiston sportchilari esa 5 tadan chempionlikni qo‘lga kiritdi.

Tailand, Malayziya, Filippin, Turkmaniston, Pokiston, Hindiston, Afg‘oniston, Kambodja va Nepal jamoalari ham medallar jadvalidan joy oldi.

Chempionat Malayziyada o‘tkazildi

Ikkinchi GAMMA Osiyo chempionati Malayziyaning Putrajaya–Kuala-Lumpur hududida 29 iyuldan 2 avgustgacha bo‘lib o‘tdi. Tashkilot musobaqani Osiyo havaskor MMAsidagi kuch va birlikni namoyon etuvchi yirik qit’a turniri sifatida taqdim etgan.

GAMMA qit’a va jahon chempionatlarini havaskor qoidalar asosida, olimpiyacha turnir formatida tashkil qiladi. Bellashuvlarda mag‘lub bo‘lgan sportchi musobaqani tark etadi, g‘olib esa keyingi bosqichga yo‘l oladi. Bu har bir xato medal imkoniyatini yo‘qqa chiqarishi mumkin bo‘lgan yuqori bosimli tizimdir.

Shu jihatdan O‘zbekistonning 11 ta vazn yoki yo‘nalishda chempion yetishtirgani terma jamoaning texnik, jismoniy va ruhiy tayyorgarligi yuqori bo‘lganini anglatadi.

Bu natija nega alohida ahamiyatga ega?

Havaskor MMA professional oktagonga o‘tishni rejalashtirayotgan yosh jangchilar uchun asosiy tajriba maydonlaridan biri hisoblanadi. Sportchilar qisqa muddat ichida bir nechta bahs o‘tkazishi, turli uslubdagi raqiblarga moslashishi va milliy jamoa bosimi ostida natija ko‘rsatishi kerak.

O‘zbekiston terma jamoasining birinchi o‘rinni egallashi:

  • mamlakatda MMA bo‘yicha raqobatbardosh zaxira shakllanayotganini;

  • murabbiylar shtabi chempionlik bellashuvlariga to‘g‘ri tayyorgarlik ko‘rganini;

  • jamoada erkaklar va ayollar yo‘nalishida natija ko‘rsata oladigan sportchilar borligini;

  • xalqaro turnirlarda O‘zbekiston bilan jiddiy hisoblashish kerakligini ko‘rsatdi.

Taqdim etilgan ma’lumotda individual chempionlar, vazn toifalari va final natijalarining to‘liq ro‘yxati keltirilmagan. Shu sabab har bir oltin medalning muallifi haqidagi batafsil ma’lumotlar alohida e’lon qilinishi kutilmoqda.

Chempionlar yurtga qaytdi

Musobaqani umumjamoa hisobida birinchi o‘rinda yakunlagan O‘zbekiston delegatsiyasi bugun yurtimizga qaytib keldi. Sportchilar, murabbiylar va terma jamoa vakillari poytaxt aeroportida tantanali ravishda kutib olindi.

11 marta O‘zbekiston bayrog‘ining eng yuqoriga ko‘tarilishi va jami 20 ta medal bilan qo‘lga kiritilgan jamoaviy g‘alaba mamlakat havaskor MMAsi tarixidagi eng yorqin natijalardan biri bo‘lib qolishi mumkin.

Endi asosiy vazifa — Kuala-Lumpurda chempion bo‘lgan sportchilarni yirik jahon musobaqalariga tayyorlash va ushbu ustunlikni keyingi turnirlarda ham saqlab qolish.

Sizningcha, bu chempionlar orasidan kelajakda UFC darajasiga yetib boradigan jangchilar chiqadimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahongir O‘rozov «Rubin»da: yangi tarix va katta moliyaviy sakrashJahongir O‘rozov «Rubin»da: yangi tarix va katta moliyaviy sakrashBugun, 20:58Rodri «Real»ga yaqinlashdimi? 80 millionlik to‘siq qoldi...Rodri «Real»ga yaqinlashdimi? 80 millionlik to‘siq qoldi...Bugun, 20:46Islom Maxachevni oktagonda nima ushlab turibdi? Javob kutilmagan...Islom Maxachevni oktagonda nima ushlab turibdi? Javob kutilmagan...Bugun, 20:42Islom Maxachev Ian Garrini nechanchi raundda mag‘lub etmoqchi ekanini aytdiIslom Maxachev Ian Garrini nechanchi raundda mag‘lub etmoqchi ekanini aytdiBugun, 18:32Har qanday kamardan ham ulug‘ yutuq: Umar Maxachev haqida yozdiHar qanday kamardan ham ulug‘ yutuq: Umar Maxachev haqida yozdiBugun, 18:25Roberto De Zerbi Kristian Romeroning kelajagiga aniqlik kiritdiRoberto De Zerbi Kristian Romeroning kelajagiga aniqlik kiritdiBugun, 17:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda