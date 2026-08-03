11 ta oltin medal va Osiyo taxti egallandi: O‘zbekiston MMAda tengsiz!
O‘zbekiston havaskor MMA terma jamoasi Malayziyada o‘tkazilgan GAMMA Osiyo chempionatini tarixiy natija bilan yakunladi. Vakillarimiz 11 ta oltin, 7 ta kumush va 2 ta bronza — jami 20 ta medal qo‘lga kiritib, umumjamoa hisobida birinchi o‘rinni egalladi.
Qiziq jihati, Qozog‘iston sportchilari jami medallar soni bo‘yicha O‘zbekistondan ko‘proq sovrin olgan. Biroq chempionlar soni hal qiluvchi ahamiyat kasb etdi: qo‘shni davlatda 7 ta, O‘zbekistonda esa 11 ta oltin medal bor.
Har ikki medaldan biri — oltin
Taqdim etilgan yakuniy jadvalga ko‘ra, O‘zbekiston sportchilari qo‘lga kiritgan 20 ta medalning 11 tasi oltin bo‘ldi.
Oddiy hisobda bu barcha medallarning 55 foizi chempionlik natijasi ekanini anglatadi. Ya’ni terma jamoa vakillari finalga yetib borish bilan cheklanmay, hal qiluvchi bellashuvlarning katta qismini o‘z foydasiga yakunlagan.
O‘zbekistonning medallar jamg‘armasi:
Medal
Soni
Umumiy ulushi
Oltin
11 ta
55%
Kumush
7 ta
35%
Bronza
2 ta
10%
Jami
20 ta
100%
Bu ko‘rsatkich terma jamoaning nafaqat keng tarkib bilan ishtirok etgani, balki chempionlik janglarida ham yuqori samaradorlik namoyish qilganini ko‘rsatadi.
Qozog‘istonda medal ko‘p, ammo oltin kamroq
Qozog‘iston terma jamoasi 7 ta oltin, 9 ta kumush va 10 ta bronza — jami 26 ta medal bilan musobaqaning eng ko‘p sovrin jamg‘argan jamoasi bo‘ldi.
Biroq xalqaro turnirlarda davlatlar reytingi, odatda, avvalo oltin medallar soni bo‘yicha tuziladi. Oltinlar teng kelgan taqdirdagina kumush, keyin esa bronza medallari hisobga olinadi.
Shu sabab 20 ta medal olgan O‘zbekiston 26 ta sovrin jamg‘argan Qozog‘istondan yuqori o‘rinni egalladi.
Osiyo chempionatining kuchli beshligi
Rasmda keltirilgan yakuniy medallar jadvalida O‘zbekistondan keyin Qozog‘iston va Qirg‘iziston jamoalari joylashgan.
O‘rin
Davlat
Oltin
Kumush
Bronza
Jami
1
O‘zbekiston
11
7
2
20
2
Qozog‘iston
7
9
10
26
3
Qirg‘iziston
6
3
3
12
4
Indoneziya
5
5
5
15
5
Tojikiston
5
3
4
12
Qirg‘iziston 6 ta oltin bilan kuchli uchlikni yakunladi. Indoneziya va Tojikiston sportchilari esa 5 tadan chempionlikni qo‘lga kiritdi.
Tailand, Malayziya, Filippin, Turkmaniston, Pokiston, Hindiston, Afg‘oniston, Kambodja va Nepal jamoalari ham medallar jadvalidan joy oldi.
Chempionat Malayziyada o‘tkazildi
Ikkinchi GAMMA Osiyo chempionati Malayziyaning Putrajaya–Kuala-Lumpur hududida 29 iyuldan 2 avgustgacha bo‘lib o‘tdi. Tashkilot musobaqani Osiyo havaskor MMAsidagi kuch va birlikni namoyon etuvchi yirik qit’a turniri sifatida taqdim etgan.
GAMMA qit’a va jahon chempionatlarini havaskor qoidalar asosida, olimpiyacha turnir formatida tashkil qiladi. Bellashuvlarda mag‘lub bo‘lgan sportchi musobaqani tark etadi, g‘olib esa keyingi bosqichga yo‘l oladi. Bu har bir xato medal imkoniyatini yo‘qqa chiqarishi mumkin bo‘lgan yuqori bosimli tizimdir.
Shu jihatdan O‘zbekistonning 11 ta vazn yoki yo‘nalishda chempion yetishtirgani terma jamoaning texnik, jismoniy va ruhiy tayyorgarligi yuqori bo‘lganini anglatadi.
Bu natija nega alohida ahamiyatga ega?
Havaskor MMA professional oktagonga o‘tishni rejalashtirayotgan yosh jangchilar uchun asosiy tajriba maydonlaridan biri hisoblanadi. Sportchilar qisqa muddat ichida bir nechta bahs o‘tkazishi, turli uslubdagi raqiblarga moslashishi va milliy jamoa bosimi ostida natija ko‘rsatishi kerak.
O‘zbekiston terma jamoasining birinchi o‘rinni egallashi:
mamlakatda MMA bo‘yicha raqobatbardosh zaxira shakllanayotganini;
murabbiylar shtabi chempionlik bellashuvlariga to‘g‘ri tayyorgarlik ko‘rganini;
jamoada erkaklar va ayollar yo‘nalishida natija ko‘rsata oladigan sportchilar borligini;
xalqaro turnirlarda O‘zbekiston bilan jiddiy hisoblashish kerakligini ko‘rsatdi.
Taqdim etilgan ma’lumotda individual chempionlar, vazn toifalari va final natijalarining to‘liq ro‘yxati keltirilmagan. Shu sabab har bir oltin medalning muallifi haqidagi batafsil ma’lumotlar alohida e’lon qilinishi kutilmoqda.
Chempionlar yurtga qaytdi
Musobaqani umumjamoa hisobida birinchi o‘rinda yakunlagan O‘zbekiston delegatsiyasi bugun yurtimizga qaytib keldi. Sportchilar, murabbiylar va terma jamoa vakillari poytaxt aeroportida tantanali ravishda kutib olindi.
11 marta O‘zbekiston bayrog‘ining eng yuqoriga ko‘tarilishi va jami 20 ta medal bilan qo‘lga kiritilgan jamoaviy g‘alaba mamlakat havaskor MMAsi tarixidagi eng yorqin natijalardan biri bo‘lib qolishi mumkin.
Endi asosiy vazifa — Kuala-Lumpurda chempion bo‘lgan sportchilarni yirik jahon musobaqalariga tayyorlash va ushbu ustunlikni keyingi turnirlarda ham saqlab qolish.
Sizningcha, bu chempionlar orasidan kelajakda UFC darajasiga yetib boradigan jangchilar chiqadimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…