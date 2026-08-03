55 soat uxlamay suzgan erkak Boltiq dengizini zabt etdi (video)

·42·Dunyo
55 soat uxlamay suzgan erkak Boltiq dengizini zabt etdi (video)

Polshalik ultramasofalarga suzuvchi Bartlomey Kubkovskiy inson imkoniyatlari chegarasini yana bir bor namoyish etdi. Sportchi beshinchi urinishda Boltiq dengizini muvaffaqiyatli suzib o‘tib, qariyb 160 kilometr masofani to‘xtovsiz bosib o‘tdi.

Meduza xabariga ko‘ra, Kubkovskiy 31 iyul kuni Shvetsiya qirg‘og‘idan yo‘lga chiqqan. U qariyb 55 soat davomida bir daqiqa ham dam olmasdan, uxlamasdan va yordam qayig‘iga tegmasdan suzishda davom etgan. Nihoyat, 2 avgust kuni Polshadagi Dziyvnuv shahri sohiliga yetib borgan.

Suzish davomida sportchiga oziq-ovqat va suv maxsus naycha orqali yordam qayig‘idan yetkazib berilgan. Biroq xalqaro qoidalarga muvofiq, u qayiqqa chiqmagan va unga qo‘li bilan ham tegmagan.

Bu Kubkovskiyning Boltiq dengizini kesib o‘tish bo‘yicha beshinchi urinishi bo‘lib, avvalgi to‘rtta harakati muvaffaqiyatsiz yakunlangan edi. Bu safar esa u o‘z maqsadiga erishib, yana bir muhim rekordga imzo chekdi.

Mazkur suzish Ultra Baltic Swim loyihasi doirasida amalga oshirildi. Loyiha saraton kasalligiga qarshi kurashayotgan bemorlarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan bo‘lib, suzish davomida xayriya mablag‘lari ham yig‘ildi.

Eslatib o‘tish joiz, bundan avval yana bir polshalik sportchi — Sebastyan Karash ham Boltiq dengizini suzib o‘tgan edi. U 2017 yilda Polsha bilan Daniyaning Bornholm oroli o‘rtasidagi 100 kilometrlik masofani 28,5 soatda bosib o‘tgan.

Bartlomey Kubkovskiyning yangi natijasi nafaqat ultramasofaga suzish tarixidagi muhim yutuqlardan biri, balki inson irodasi va matonatining yorqin namunasi sifatida ham e’tirof etilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krasnodar o‘lkasidagi plyajda dron fojiasi: 6 kishi halok bo‘ldiKrasnodar o‘lkasidagi plyajda dron fojiasi: 6 kishi halok bo‘ldiBugun, 21:18Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvdaRonaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvdaBugun, 20:46Instagram orqali ish izlagan qozog‘istonlik 125 yilga qamaldiInstagram orqali ish izlagan qozog‘istonlik 125 yilga qamaldiBugun, 20:45Dunyoda tan olinmagan yangi davlat: Verdis Ozod RespublikasiDunyoda tan olinmagan yangi davlat: Verdis Ozod RespublikasiBugun, 19:45O‘limidan bir kun oldin ham talabalariga baho qo‘ygan ustozO‘limidan bir kun oldin ham talabalariga baho qo‘ygan ustozBugun, 19:3420 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladiBugun, 18:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi