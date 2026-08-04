Dunyo xaritasida yana bir davlat nomi o‘zgardi

·1·Dunyo
Dunyo xaritasida yana bir davlat nomi o‘zgardi

Tinch okeani hududida joylashgan va dunyoda aholisi eng kam davlatlardan biri sifatida tanilgan Nauru rasman o‘z nomini o‘zgartirdi. Endi mamlakat xalqaro maydonda Naoyero Respublikasi nomi bilan yuritiladi. Bu haqda Associated Press agentligi xabar tarqatdi.

Ma’lum qilinishicha, yangi nom mamlakatning mahalliy tilidagi tarixiy nomi hamda uning asl talaffuziga moslashtirilgan. Shu munosabat bilan davlatning xalqaro kodi ham o‘zgaradi. Ilgari qo‘llanilgan NRU o‘rniga endilikda NRO kodi ishlatiladi. Shuningdek, mamlakat fuqarolari ham avvalgidek «naurulik» emas, balki dey-Naoyero deb ataladi.

Prezident Devid Adeangning ta’kidlashicha, mazkur o‘zgarish mamlakatning boy tarixiy merosi, milliy tili va xalqning o‘zligini yanada to‘liq namoyon etishga xizmat qiladi. Davlat rahbari ushbu tashabbusni joriy yil boshida parlament muhokamasiga kiritgan. Keyinchalik Konstitutsiyaga tegishli tuzatishlar deputatlar tomonidan ikki bosqichli ovoz berish jarayoni orqali ma’qullangan.

Hukumat rasmiy bayonotiga ko‘ra, «Nauru» nomi ilgari xalqaro maydonda xorijliklar uchun talaffuz qilish oson bo‘lishi maqsadida qo‘llangan. Biroq «Naoyero» mamlakatning asl, tarixiy va an’anaviy nomi hisoblanadi. Shu bois rasmiylar aynan shu nomni davlatning haqiqiy milliy timsoli sifatida qayta tiklashga qaror qilgan.

Qariyb 12 ming nafar aholi istiqomat qiladigan Naoyero aholisi soni bo‘yicha dunyoda faqat Vatikan va Tuvaludan keyin uchinchi o‘rinni egallaydi. Mamlakat 1968 yilda mustaqillikka erishgan. Bir vaqtlar fosfat qazib olish orqali katta iqtisodiy daromadga erishgan davlat keyingi yillarda tabiiy zaxiralarning kamayishi natijasida jiddiy iqtisodiy inqirozga duch kelgan.

Bugungi kunda Naoyero iqlim o‘zgarishi ta’sirini eng kuchli his etayotgan mamlakatlardan biri hisoblanadi. Dengiz sathining tobora ko‘tarilishi orol davlati uchun jiddiy xavf tug‘dirmoqda. Shu sababli hukumat sohilbo‘yi infratuzilmasini muhofaza qilish, aholini xavfsiz hududlarga ko‘chirish va iqlim o‘zgarishi oqibatlariga moslashish maqsadida xorijiy investitsiyalarni jalb etishga alohida e’tibor qaratmoqda.

Rasmiylarning bildirishicha, mamlakat nomining o‘zgartirilishi Naoyero uchun «milliy g‘ururning yangi bosqichi»ni boshlab beradi. Shuningdek, hukumat dunyoning turli davlatlari va xalqaro tashkilotlarga murojaat qilib, yangi nomni rasman tan olishlarini so‘ragan.

Ma’lum bo‘lishicha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, shuningdek Avstraliya, Yangi Zelandiya hamda mintaqadagi AQSH va Xitoy diplomatik vakolatxonalari o‘z rasmiy manbalarida mamlakat nomini Naoyero sifatida qayd etishni boshlagan.

Eslatib o‘tish joiz, mazkur jarayon joriy yilning 29 yanvar kuni Prezident Devid Adeang mamlakat nomini o‘zgartirish bo‘yicha Konstitutsiyaga tegishli tuzatishlarni parlamentga kiritishi bilan boshlangan edi. Keyinchalik, 12 may kuni parlament ushbu o‘zgarishlarni ma’qulladi. Iyun oyida esa Nauru hukumati yangi nomni xalqaro darajada tan olish maqsadida Birlashgan Millatlar Tashkilotiga rasmiy murojaat yo‘lladi. Shundan so‘ng Naoyero nomi BMTning rasmiy ma’lumotlar bazasida ham aks ettirildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniyada o‘zini vampir deb hisoblagan erkak ushlandiBritaniyada o‘zini vampir deb hisoblagan erkak ushlandiBugun, 12:56It egasining jasadini topishga yordam berdiIt egasining jasadini topishga yordam berdiBugun, 12:47AQSHda kam uchraydigan Burbon virusi ilk bor Nyu-Yorkda aniqlandiAQSHda kam uchraydigan Burbon virusi ilk bor Nyu-Yorkda aniqlandiBugun, 12:25Xitoylik bloger mushugi uchun miniatyura shahar barpo etmoqda (video)Xitoylik bloger mushugi uchun miniatyura shahar barpo etmoqda (video)Bugun, 09:495 kun ochiq dengizda qolgan baliqchi tirik holda topildi5 kun ochiq dengizda qolgan baliqchi tirik holda topildiBugun, 09:34Krishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pKrishtianu va Jorjinaning to‘yiga Messi ham keladimi? Ro‘yxatda sir ko‘pBugun, 09:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi