Gabbi Jorj Manchester Yunayteddan Braytonga oʻtishga yaqin turibdi
Brayton va Houv Albion Manchester Yunayted himoyachisi Gabbi Jorjni olti xonali summaga teng kelishuv asosida o'z safiga qo'shib olish arafasida turibdi. 29 yoshli futbolchining Manchester Yunayted bilan shartnomasi so'nggi yiliga kirgan bo'lib, transfer unga muntazam asosiy tarkibda o'ynash imkonini berishi kutilmoqda. Gabbi Jorj Manchester Yunayted safida uch yil davomida ellikdan ortiq uchrashuvda maydonga tushib, 2024-yilda Angliya kubogini qo'lga kiritgan.
Angliya ayollar futboli transfer bozorida qiziqarli harakatlar davom etmoqda. BBC Sport maʼlumotiga koʻra, Brayton va Houv Albion klubi Manchester Yunayted himoyachisi Gabbi Jorjni oʻz safiga qoʻshib olish uchun olti xonali summaga teng kelishuvga erishish arafasida turibdi. Yangi mavsum oldidan amalga oshirilayotgan bu transfer 29 yoshli futbolchiga muntazam ravishda asosiy tarkibda oʻyin amaliyotini taʼminlash maqsadida muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Tajribali himoyachining Manchester Yunayted bilan amaldagi shartnomasi soʻnggi yiliga kirgan. Klub yanvar oyida shartnomani uzaytirish bandini faollashtirgan edi. Qizil iblislar safida uch yil davomida toʻp surgan Gabbi Jorj jamoa tarkibida ellikdan ortiq uchrashuvda maydonga tushib, 2024-yilda ayollar oʻrtasidagi Angliya kubogini qoʻlga kiritishda oʻz hissasini qoʻshgan edi.
Yangi jamoa va tarkibni kuchaytirish rejalariDario Vidosich boshqaruvidagi ambitsiyali Brayton tarkibi uchun Gabbi Jorjning transferi katta kuch bagʻishlaydi. Futbolchining muntazam oʻyin vaqtini istashi va uning boy tajribasi klub yozgi transfer oynasida qoʻlga kiritgan boshqa futbolchilar, jumladan Shveysariya terma jamoasi sardori Lia Valti hamda Hammarby yarim himoyachisi Emili Yoramoning harakatlarini yaxshi toʻldiradi.
Eslatib oʻtamiz, futbolchi 2023-yilda Manchester Yunaytedga oʻtishidan avval Everton akademiyasi tarbiyalanuvchisi sifatida yuzdan ortiq oʻyinda qatnashgan va Angliya terma jamoasi safida uchta oʻyinda maydonga tushishga muvaffaq boʻlgan edi. Uning yangi jamoaga tezroq moslashishi Vidosich jamoasining taktik rejalarini amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Manchester Yunayteddagi oʻzgarishlar va kelajakManchester Yunayted rahbariyati tomonidan Gabbi Jorjning sotuviga ruxsat berilishi klubdagi muhim murabbiylik oʻzgarishlari davriga toʻgʻri keldi. Dushanba kuni klub rasman Mark Skinner oʻzaro kelishuvga koʻra bosh murabbiylik lavozimidan ozod etilganini tasdiqlagan edi. Hozirda klub mutasaddilari yuqori oʻrinlar uchun kurashni davom ettirish maqsadida yangi murabbiy nomzodini faol ravishda qidirmoqda.
Mazkur transferdan tushadigan mablagʻlar klubga tarkibni qayta shakllantirish jarayonida qoʻshimcha moliyaviy imkoniyatlar yaratib beradi. Oʻtgan mavsumni yettinchi oʻrinda yakunlagan Brayton uchun esa yangi mavsum boshlanishi jiddiy sinovlar bilan boshlanadi. Xususan, jamoa 6-sentabr, yakshanba kuni oʻz maydonida Arsenalga qarshi bahs bilan oʻz yurishini boshlaydi.
…