Gabbi Jorj Manchester Yunayteddan Braytonga oʻtishga yaqin turibdi

·23·Sport
Gabbi Jorj Manchester Yunayteddan Braytonga oʻtishga yaqin turibdi
Qisqacha

Brayton va Houv Albion Manchester Yunayted himoyachisi Gabbi Jorjni olti xonali summaga teng kelishuv asosida o'z safiga qo'shib olish arafasida turibdi. 29 yoshli futbolchining Manchester Yunayted bilan shartnomasi so'nggi yiliga kirgan bo'lib, transfer unga muntazam asosiy tarkibda o'ynash imkonini berishi kutilmoqda. Gabbi Jorj Manchester Yunayted safida uch yil davomida ellikdan ortiq uchrashuvda maydonga tushib, 2024-yilda Angliya kubogini qo'lga kiritgan.

Angliya ayollar futboli transfer bozorida qiziqarli harakatlar davom etmoqda. BBC Sport maʼlumotiga koʻra, Brayton va Houv Albion klubi Manchester Yunayted himoyachisi Gabbi Jorjni oʻz safiga qoʻshib olish uchun olti xonali summaga teng kelishuvga erishish arafasida turibdi. Yangi mavsum oldidan amalga oshirilayotgan bu transfer 29 yoshli futbolchiga muntazam ravishda asosiy tarkibda oʻyin amaliyotini taʼminlash maqsadida muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Tajribali himoyachining Manchester Yunayted bilan amaldagi shartnomasi soʻnggi yiliga kirgan. Klub yanvar oyida shartnomani uzaytirish bandini faollashtirgan edi. Qizil iblislar safida uch yil davomida toʻp surgan Gabbi Jorj jamoa tarkibida ellikdan ortiq uchrashuvda maydonga tushib, 2024-yilda ayollar oʻrtasidagi Angliya kubogini qoʻlga kiritishda oʻz hissasini qoʻshgan edi.

Yangi jamoa va tarkibni kuchaytirish rejalari

Dario Vidosich boshqaruvidagi ambitsiyali Brayton tarkibi uchun Gabbi Jorjning transferi katta kuch bagʻishlaydi. Futbolchining muntazam oʻyin vaqtini istashi va uning boy tajribasi klub yozgi transfer oynasida qoʻlga kiritgan boshqa futbolchilar, jumladan Shveysariya terma jamoasi sardori Lia Valti hamda Hammarby yarim himoyachisi Emili Yoramoning harakatlarini yaxshi toʻldiradi.

Eslatib oʻtamiz, futbolchi 2023-yilda Manchester Yunaytedga oʻtishidan avval Everton akademiyasi tarbiyalanuvchisi sifatida yuzdan ortiq oʻyinda qatnashgan va Angliya terma jamoasi safida uchta oʻyinda maydonga tushishga muvaffaq boʻlgan edi. Uning yangi jamoaga tezroq moslashishi Vidosich jamoasining taktik rejalarini amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Manchester Yunayteddagi oʻzgarishlar va kelajak

Manchester Yunayted rahbariyati tomonidan Gabbi Jorjning sotuviga ruxsat berilishi klubdagi muhim murabbiylik oʻzgarishlari davriga toʻgʻri keldi. Dushanba kuni klub rasman Mark Skinner oʻzaro kelishuvga koʻra bosh murabbiylik lavozimidan ozod etilganini tasdiqlagan edi. Hozirda klub mutasaddilari yuqori oʻrinlar uchun kurashni davom ettirish maqsadida yangi murabbiy nomzodini faol ravishda qidirmoqda.

Mazkur transferdan tushadigan mablagʻlar klubga tarkibni qayta shakllantirish jarayonida qoʻshimcha moliyaviy imkoniyatlar yaratib beradi. Oʻtgan mavsumni yettinchi oʻrinda yakunlagan Brayton uchun esa yangi mavsum boshlanishi jiddiy sinovlar bilan boshlanadi. Xususan, jamoa 6-sentabr, yakshanba kuni oʻz maydonida Arsenalga qarshi bahs bilan oʻz yurishini boshlaydi.

Gabbi JorjBraytonManchester YunaytedAyollar SuperligasiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark-Andre ter Stegen Barselonadagi ketishi va Amsterdamdagi yangi bosqich haqida gapirdiMark-Andre ter Stegen Barselonadagi ketishi va Amsterdamdagi yangi bosqich haqida gapirdiBugun, 17:37Manchester Yunayted va Chelsi Jon Lukumi uchun kurashmoqdaManchester Yunayted va Chelsi Jon Lukumi uchun kurashmoqdaBugun, 17:34Nyukasl Brunu Gimaraes o‘rniga Feliks Nmechani tanladiNyukasl Brunu Gimaraes o‘rniga Feliks Nmechani tanladiBugun, 16:51Hull City Manor Solomon uchun kurashga qoʻshildiHull City Manor Solomon uchun kurashga qoʻshildiBugun, 16:34Xansi Flik Barselona futbolchilarining jahon chempionatidagi gʻalabasidan keyingi holati haqida gapirdiXansi Flik Barselona futbolchilarining jahon chempionatidagi gʻalabasidan keyingi holati haqida gapirdiBugun, 16:18Neymar faoliyatini yakunlashi mumkinligiga ishora qildiNeymar faoliyatini yakunlashi mumkinligiga ishora qildiBugun, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda