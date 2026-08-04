Mark-Andre ter Stegen Barselonadagi ketishi va Amsterdamdagi yangi bosqich haqida gapirdi
Tajribali darvozabon Mark-Andre ter Stegen kutilmagan qarordan soʻng ilk bor OAVga intervyu berib, Barselonani tark etib, Ayaks safiga oʻtish faoliyatidagi toʻgʻri qadam boʻlganini tasdiqladi. Goal.com xabar berishicha, germaniyalik posbon Niderlandiya klubida 2027-yilning iyuniga qadar ijara asosida toʻp suradi va bu vaqt mobaynida soʻnggi yillardagi jarohatlar hamda beqaror oʻyin amaliyotidan keyin oʻz formasini tiklashni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kataloniya klubida oʻn yillik faoliyatni ortda qoldirib, Kamp Nou bilan xayrlashish darvozabon uchun hissiy jihatdan ogʻir kechgan boʻlsa-da, muzokaralar kutilganidan biroz choʻzilganiga qaramay, u yakuniy natijadan mamnunligini yashirmadi. Ter Stegenning soʻzlariga koʻra, Ayaks rahbariyati bilan boʻlib oʻtgan dastlabki suhbatlaroq uning bu qarorga kelishida hal qiluvchi rol oʻynagan.
Yangi jamoa va ishonchli loyiha"Yaxshi ishlar vaqt talab etadi. Oxir-oqibat hammasi koʻngildagidek yakunlandi va men bu yerda ekanligimdan xursandman", deydi 34 yoshli futbolchi. Uning ta'kidlashicha, Jordi Kroyff bilan boʻlgan suhbat, shuningdek, bosh murabbiy Mishel va himoyachi Daley Blind bilan qilingan muloqotlar klub loyihasining naqadar jiddiyligini koʻrsatgan.
Oʻtgan mavsum Girona safidagi ijara davrida jarohatlar girdobida qolgani va yuqori darajadagi chidamliligi borasidagi savollar koʻpchilikni oʻylantirgan edi. Biroq tajribali posbon bu xavotirlarni rad etib, jismoniy holati toʻliq tiklanganini va Niderlandiya chempionatining yuqori talablariga tayyorligini ma'lum qildi.
Franki de Yongning yordamiTransfer e'lon qilingach, Barseloadagi sobiq jamoadoshi Franki de Yong darvozabonga maxsus tabrik yoʻlladi. Ter Stegen bu holat Amsterdamga moslashish jarayonini ancha yengillashtirganini tan oldi.
"U mening agentim! Franki Amsterdamni juda yaxshi biladi. U har doim samimiy va uning soʻzlari menga katta xotirjamlik bagʻishladi. Ishonchli qoʻllardaligimni bilish yoqimli", deya qoʻshimcha qildi germaniyalik darvozabon.
…