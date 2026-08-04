Mark-Andre ter Stegen Barselonadagi ketishi va Amsterdamdagi yangi bosqich haqida gapirdi

·1·Sport
Mark-Andre ter Stegen Barselonadagi ketishi va Amsterdamdagi yangi bosqich haqida gapirdi

Tajribali darvozabon Mark-Andre ter Stegen kutilmagan qarordan soʻng ilk bor OAVga intervyu berib, Barselonani tark etib, Ayaks safiga oʻtish faoliyatidagi toʻgʻri qadam boʻlganini tasdiqladi. Goal.com xabar berishicha, germaniyalik posbon Niderlandiya klubida 2027-yilning iyuniga qadar ijara asosida toʻp suradi va bu vaqt mobaynida soʻnggi yillardagi jarohatlar hamda beqaror oʻyin amaliyotidan keyin oʻz formasini tiklashni maqsad qilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kataloniya klubida oʻn yillik faoliyatni ortda qoldirib, Kamp Nou bilan xayrlashish darvozabon uchun hissiy jihatdan ogʻir kechgan boʻlsa-da, muzokaralar kutilganidan biroz choʻzilganiga qaramay, u yakuniy natijadan mamnunligini yashirmadi. Ter Stegenning soʻzlariga koʻra, Ayaks rahbariyati bilan boʻlib oʻtgan dastlabki suhbatlaroq uning bu qarorga kelishida hal qiluvchi rol oʻynagan.

Yangi jamoa va ishonchli loyiha

"Yaxshi ishlar vaqt talab etadi. Oxir-oqibat hammasi koʻngildagidek yakunlandi va men bu yerda ekanligimdan xursandman", deydi 34 yoshli futbolchi. Uning ta'kidlashicha, Jordi Kroyff bilan boʻlgan suhbat, shuningdek, bosh murabbiy Mishel va himoyachi Daley Blind bilan qilingan muloqotlar klub loyihasining naqadar jiddiyligini koʻrsatgan.

Oʻtgan mavsum Girona safidagi ijara davrida jarohatlar girdobida qolgani va yuqori darajadagi chidamliligi borasidagi savollar koʻpchilikni oʻylantirgan edi. Biroq tajribali posbon bu xavotirlarni rad etib, jismoniy holati toʻliq tiklanganini va Niderlandiya chempionatining yuqori talablariga tayyorligini ma'lum qildi.

Franki de Yongning yordami

Transfer e'lon qilingach, Barseloadagi sobiq jamoadoshi Franki de Yong darvozabonga maxsus tabrik yoʻlladi. Ter Stegen bu holat Amsterdamga moslashish jarayonini ancha yengillashtirganini tan oldi.

"U mening agentim! Franki Amsterdamni juda yaxshi biladi. U har doim samimiy va uning soʻzlari menga katta xotirjamlik bagʻishladi. Ishonchli qoʻllardaligimni bilish yoqimli", deya qoʻshimcha qildi germaniyalik darvozabon.

Mark-Andre ter StegenBarselonaAyaksFutbol transferlariErediviziya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Yunayted va Chelsi Jon Lukumi uchun kurashmoqdaManchester Yunayted va Chelsi Jon Lukumi uchun kurashmoqdaBugun, 17:34Gabbi Jorj Manchester Yunayteddan Braytonga oʻtishga yaqin turibdiGabbi Jorj Manchester Yunayteddan Braytonga oʻtishga yaqin turibdiBugun, 17:11Nyukasl Brunu Gimaraes o‘rniga Feliks Nmechani tanladiNyukasl Brunu Gimaraes o‘rniga Feliks Nmechani tanladiBugun, 16:51Hull City Manor Solomon uchun kurashga qoʻshildiHull City Manor Solomon uchun kurashga qoʻshildiBugun, 16:34Xansi Flik Barselona futbolchilarining jahon chempionatidagi gʻalabasidan keyingi holati haqida gapirdiXansi Flik Barselona futbolchilarining jahon chempionatidagi gʻalabasidan keyingi holati haqida gapirdiBugun, 16:18Neymar faoliyatini yakunlashi mumkinligiga ishora qildiNeymar faoliyatini yakunlashi mumkinligiga ishora qildiBugun, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda