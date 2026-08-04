Manchester Yunayted va Chelsi Jon Lukumi uchun kurashmoqda
Angliya Premyer-ligasining grand klublari boʻlgan Manchester Yunayted va Chelsi Italiyaning Bolonya jamoasi markaziy himoyachisi Jon Lukumini oʻz safiga qoʻshib olish uchun faol harakatlarni boshladi. Quotidiano Sportivo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, kolumbiyalik futbolchining transfer qiymati 25 million yevroni tashkil etadi va bu har ikki grand uchun ham hamyonbop narx sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda 28 yoshni qarshi olgan himoyachining Bolonya bilan amaldagi shartnomasi kelasi yili oʻz nihoyasiga yetadi. Italiya klubi futbolchini keyingi mavsumda erkin agent sifatida tekinga yoʻqotib qoʻymaslik uchun uni joriy transfer oynasida sotishga majbur boʻlmoqda. Maʼlum qilinishicha, Qizil iblislar futbolchini oʻtishiga erishish yoʻlida allaqachon dastlabki qadamlarni tashlab ulgurgan.
Himoya chizigʻini kuchaytirish zaruratiManchester Yunayted rahbariyati yangi mavsum oldidan jamoaning mudofaa salohiyatini yanada oshirish va zaxira imkoniyatlarini kengaytirishni maqsad qilgan. Ayni paytda oʻz faoliyatining eng yuqori choʻqqisida turgan Jon Lukumi Premyer-liga sharoitiga tez moslashib ketsa, klub uchun chinakam omadli xaridga aylanishi mumkin. Angliya futbolining shiddatli muhiti tajribali markaziy himoyachidan yuqori tayyorgarlikni talab qiladi.
Oʻz navbatida, Londonning Chelsi klubi ham orqa chizigdagi muammolarni hal qilish maqsadida kolumbiyalik futbolchini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Oʻtgan mavsumda himoyada koʻplab xatolarga yoʻl qoʻygan Aristokratlar kelgusi mavsumda sovrinlar uchun kurashish va Chempionlar ligasiga qaytish uchun mudofaa chizigʻini shoshilinch ravishda tartibga solishi shart.
Transferni hal qiluvchi asosiy omillarHar ikki ingliz klubi ham 25 million yevrolik transfer narxini muammosiz toʻlay oladigan moliyaviy imkoniyatlarga ega. Biroq yakuniy qaror futbolchining shaxsiy ambitsiyalari va rejalariga bogʻliq boʻladi. Faoliyatining muhim bosqichida turgan 28 yoshli himoyachi yirik klubda zaxirada oʻtirishni istamaydi va asosiy tarkibda muntazam oʻynash kafolatini qidirmoqda.
Futbolchining oʻzi qaysi jamoani tanlashi va murabbiylarning unga qanday loyiha taklif qilishiga qarab taqdiri hal qilinadi. Bolonya esa narxning maqbulligi tufayli tez orada kelishuvga erishilishiga umid qilmoqda. Manchester Yunayted va Chelsi oʻrtasidagi bu raqobat yozgi transfer oynasining eng qizgʻin pallaiga kirib borayotganini koʻrsatadi.
…