Manchester Yunayted va Chelsi Jon Lukumi uchun kurashmoqda

·1·Sport
Manchester Yunayted va Chelsi Jon Lukumi uchun kurashmoqda

Angliya Premyer-ligasining grand klublari boʻlgan Manchester Yunayted va Chelsi Italiyaning Bolonya jamoasi markaziy himoyachisi Jon Lukumini oʻz safiga qoʻshib olish uchun faol harakatlarni boshladi. Quotidiano Sportivo nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, kolumbiyalik futbolchining transfer qiymati 25 million yevroni tashkil etadi va bu har ikki grand uchun ham hamyonbop narx sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda 28 yoshni qarshi olgan himoyachining Bolonya bilan amaldagi shartnomasi kelasi yili oʻz nihoyasiga yetadi. Italiya klubi futbolchini keyingi mavsumda erkin agent sifatida tekinga yoʻqotib qoʻymaslik uchun uni joriy transfer oynasida sotishga majbur boʻlmoqda. Maʼlum qilinishicha, Qizil iblislar futbolchini oʻtishiga erishish yoʻlida allaqachon dastlabki qadamlarni tashlab ulgurgan.

Himoya chizigʻini kuchaytirish zarurati

Manchester Yunayted rahbariyati yangi mavsum oldidan jamoaning mudofaa salohiyatini yanada oshirish va zaxira imkoniyatlarini kengaytirishni maqsad qilgan. Ayni paytda oʻz faoliyatining eng yuqori choʻqqisida turgan Jon Lukumi Premyer-liga sharoitiga tez moslashib ketsa, klub uchun chinakam omadli xaridga aylanishi mumkin. Angliya futbolining shiddatli muhiti tajribali markaziy himoyachidan yuqori tayyorgarlikni talab qiladi.

Oʻz navbatida, Londonning Chelsi klubi ham orqa chizigdagi muammolarni hal qilish maqsadida kolumbiyalik futbolchini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Oʻtgan mavsumda himoyada koʻplab xatolarga yoʻl qoʻygan Aristokratlar kelgusi mavsumda sovrinlar uchun kurashish va Chempionlar ligasiga qaytish uchun mudofaa chizigʻini shoshilinch ravishda tartibga solishi shart.

Transferni hal qiluvchi asosiy omillar

Har ikki ingliz klubi ham 25 million yevrolik transfer narxini muammosiz toʻlay oladigan moliyaviy imkoniyatlarga ega. Biroq yakuniy qaror futbolchining shaxsiy ambitsiyalari va rejalariga bogʻliq boʻladi. Faoliyatining muhim bosqichida turgan 28 yoshli himoyachi yirik klubda zaxirada oʻtirishni istamaydi va asosiy tarkibda muntazam oʻynash kafolatini qidirmoqda.

Futbolchining oʻzi qaysi jamoani tanlashi va murabbiylarning unga qanday loyiha taklif qilishiga qarab taqdiri hal qilinadi. Bolonya esa narxning maqbulligi tufayli tez orada kelishuvga erishilishiga umid qilmoqda. Manchester Yunayted va Chelsi oʻrtasidagi bu raqobat yozgi transfer oynasining eng qizgʻin pallaiga kirib borayotganini koʻrsatadi.

Manchester YunaytedChelsiJon LukumiTransferAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark-Andre ter Stegen Barselonadagi ketishi va Amsterdamdagi yangi bosqich haqida gapirdiMark-Andre ter Stegen Barselonadagi ketishi va Amsterdamdagi yangi bosqich haqida gapirdiBugun, 17:37Gabbi Jorj Manchester Yunayteddan Braytonga oʻtishga yaqin turibdiGabbi Jorj Manchester Yunayteddan Braytonga oʻtishga yaqin turibdiBugun, 17:11Nyukasl Brunu Gimaraes o‘rniga Feliks Nmechani tanladiNyukasl Brunu Gimaraes o‘rniga Feliks Nmechani tanladiBugun, 16:51Hull City Manor Solomon uchun kurashga qoʻshildiHull City Manor Solomon uchun kurashga qoʻshildiBugun, 16:34Xansi Flik Barselona futbolchilarining jahon chempionatidagi gʻalabasidan keyingi holati haqida gapirdiXansi Flik Barselona futbolchilarining jahon chempionatidagi gʻalabasidan keyingi holati haqida gapirdiBugun, 16:18Neymar faoliyatini yakunlashi mumkinligiga ishora qildiNeymar faoliyatini yakunlashi mumkinligiga ishora qildiBugun, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda