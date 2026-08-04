EON kosmik lazerlar yordamida global maʼlumotlar tezligini oshirmoqchi

·24·Texno
EON kosmik lazerlar yordamida global maʼlumotlar tezligini oshirmoqchi
Qisqacha

Endeavor Optical Networks (EON) orbitadan ma'lumotlar markazlarini bog'laydigan lazerli sun'iy yo'ldoshlar tarmog'ini yaratishni rejalashtirmoqda. Joriy yilning may oyida tashkil topgan startap 10,75 million dollarlik boshlang'ich sarmoya olgan va ilk bosqichda sekundiga 2,4 terabit o'tkazuvchanlikka erishishni maqsad qilgan.

Hozirgi kunda butun dunyo boʻylab yirik maʼlumotlar markazlari qurilishi jadal ketayotgan bir paytda, raqamli maʼlumotlarni okean ortiga uzatish koʻp jihatdan dengiz tubidan oʻtkazilgan optik tolali kabellarga tayanadi. Biroq ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur kabellarni oʻrnatish, unga xizmat koʻrsatish va ularni taʼmirlash juda murakkab jarayon boʻlib, tarmoqning oʻzi ham yetarlicha nozik hisoblanadi. Yer ustidagi anʼanaviy radiotoʻlqinlar esa yetarli darajada oʻtkazuvchanlik qobiliyatiga ega emas. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ana shu muammoning yechimi sifatida kosmosdagi lazer texnologiyalari taklif etilmoqda. Joriy yilning may oyida tashkil topgan va umumiy qiymati 10,75 million dollarlik boshlangʻich sarmoyani qoʻlga kiritgan Endeavor Optical Networks (EON) nomli startap aynan orbitadan maʼlumotlar markazlarini bogʻlovchi lazerli sunʼiy yoʻldoshlar tarmogʻini yaratishni rejalashtirmoqda. Kompaniya asoschilari Charli Xorovits va Tayler Presser bu borada ulkan maqsadlarni koʻzlagan.

Kosmik aloqaning yangi bosqichi

Aksariyat sunʼiy yoʻldosh aloqa tizimlari okean tubidagi kabellar yetkazib beradigan sekundiga 200 terabit va undan yuqori tezlikni taʼminlay olmaydi. Biroq soʻnggi yillarda quvvatliroq sunʼiy yoʻldoshlar va optik texnologiyalarning rivojlanishi fazodan Yerga lazer yordamida maʼlumot uzatish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Xususan, NASA oʻzining soʻnggi Oy missiyasida lazer aloqasidan muvaffaqiyatli foydalangan edi.

Shunga qaramay, xususiy kosmik kompaniyalar ilgari sinovdan oʻtkazgan aloqa liniyalari sekundiga atigi 2,5 gigabit tezlikni koʻrsatgan boʻlsa, EON mutlaqo boshqa darajadagi marrani koʻzlamoqda. Kompaniya rahbarining soʻzlariga koʻra, ularning ilk boshlangʻich maqsadi sekundiga 2,4 terabit oʻtkazuvchanlik qobiliyatiga erishishdir. Buning uchun esa atmosfera toʻsiqlari va bulutlar keltirib chiqaradigan nurlanish buzilishlarini yengib oʻtish talab etiladi.

Loyihaning amaldagi rejalari

EON fazoda taxminan 20 ta sunʼiy yoʻldoshdan iborat tarmoqni shakllantirishni niyat qilgan. Har bir qurilma ikki qitʼa oʻrtasida maxsus aloqani taʼminlaydi. Kompaniya maʼlumot uzatishda qiynaladigan yoki infratuzilmasi yetarli boʻlmagan yoʻnalishlarga, jumladan Fransiya va Avstraliya yoki Afrika bilan Janubiy Amerika orasidagi masofalarga alohida eʼtibor qaratadi.

Hozirgi bosqichda startap olingan mablagʻlarni optik laboratoriya qurish, muhandislarni yollash va 2027-yil oxiriga moʻljallangan sinov sunʼiy yoʻldoshini uchirishga tayyorgarlik koʻrishga sarflaydi. EON asosiy eʼtiborni maxsus optik aloqa terminallarini ishlab chiqishga qaratib, sunʼiy yoʻldosh korpuslarini tayyor holdagi xarid qilishni rejalashtirgan.

LazerKosmosTexnologiyaInternetStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA va Roskosmos XKS boʻyicha hamkorlikni uzaytirmoqchiNASA va Roskosmos XKS boʻyicha hamkorlikni uzaytirmoqchiBugun, 17:57Base Power uy akkumulyatorlari uchun yana 1 milliard dollar jalb qildiBase Power uy akkumulyatorlari uchun yana 1 milliard dollar jalb qildiBugun, 17:22Razer magnit переключательli ilk oʻyin клавиатураларини таqdim etdiRazer magnit переключательli ilk oʻyin клавиатураларини таqdim etdiBugun, 16:55Bending Spoons Airtable'ni 1.28 milliard dollarga sotib olmoqdaBending Spoons Airtable'ni 1.28 milliard dollarga sotib olmoqdaBugun, 16:52NASA Crew-13 missiyasi vaqtida uchishini va muammolar yoʻqligini tasdiqladiNASA Crew-13 missiyasi vaqtida uchishini va muammolar yoʻqligini tasdiqladiBugun, 16:21Starlink bosimi: sunʼiy yoʻldosh operatori Hughes bankrot boʻldiStarlink bosimi: sunʼiy yoʻldosh operatori Hughes bankrot boʻldiBugun, 15:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi