Kapibaralar parlamentga kirib, majlisni to‘xtatib qo‘ydi
Braziliyaning Mato Grosu shtati Qonunchilik assambleyasiga bir nechta kapibara kirib kelgani sababli yig‘ilish qisqa muddatga to‘xtatildi. Hodisa 30 iyul kuni Kuyaba shahrida yuz bergan, hayvonlar esa yo‘lak va zallarda bemalol aylanib yurgan. Parlament binosi yovvoyi hayvonlar yashaydigan bog‘ yaqinida joylashgani uchun bunday holat hududda avval ham kuzatilgan.
Braziliyada hududiy parlament yig‘ilishi kutilmagan mehmonlar sababli qisqa muddatga to‘xtatildi. Fox News ma’lumotiga ko‘ra, bir nechta kapibara Mato Grosu shtati Qonunchilik assambleyasi binosiga kirib kelib, xodimlarni hayratda qoldirgan.
Hodisa 30 iyul kuni Kuyaba shahrida sodir bo‘lgan. Parlament xodimlari hayvonlarni binodan chiqarishga uringan vaqtda kapibaralar hech qanday xavotirsiz yo‘laklar va zallar bo‘ylab aylanib yurgan.
Ma’lum qilinishicha, bu kabi holat ushbu hudud uchun yangilik emas. Chunki parlament binosi yovvoyi hayvonlar yashaydigan bog‘ yaqinida joylashgani sababli kapibaralar ba’zan bu yerga kirib qoladi.
Yaxshiyamki, hayvonlar hech kimga zarar yetkazmagan. Oradan ko‘p o‘tmay ular binodan o‘zlari chiqib ketgan. Kapibaralarning parlamentdagi sayri aks etgan video esa ijtimoiy tarmoqlarda tez sur’atlarda ommalashdi.
Kapibaralar dunyodagi eng yirik kemiruvchilardan biri hisoblanadi. Janubiy Amerikada yashovchi bu hayvonlar bosiq tabiati va odamlarga nisbatan xotirjam munosabati bilan tanilgan. Shu bois ular so‘nggi yillarda ijtimoiy tarmoqlarda eng mashhur jonivorlardan biriga aylangan.
…