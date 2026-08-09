Dengiz sheri baliqchilar kemasiga chiqib, karavotda uxlab qoldi (video)
Argentinada dengiz sherlaridan biri baliqchilar kemasiga chiqib, ekipaj dam oladigan karavotlardan birida uxlab qoldi. Atrofdagi shovqin-suron ham jonivorning uyqusini buza olmadi, u yostiqqa qulayroq suyanib, uxlashda davom etdi. Ekipaj a’zolari bu kutilmagan holatni videoga oldi. Ma’lumotlarga ko‘ra, dengiz sherlari yuqori aqliy qobiliyatga ega bo‘lib, ularning xatti-harakatlarida itlarga o‘xshash jihatlar ko‘p.
Argentinada noodatiy voqea kuzatildi. Dengiz sherlaridan biri baliqchilar kemasiga sezdirmasdan chiqib, ekipaj a’zolari dam oladigan karavotlardan biriga joylashib oldi va maza qilib uxlab qoldi.
Eng qizig‘i, atrofdagi shovqin-suron ham jonivorning shirin uyqusini buza olmadi. Aksincha, u yostiqqa yanada qulayroq suyanib, uyquni davom ettirishga uringan.
Ekipaj a’zolari esa kutilmagan “mehmon”ning bu qilig‘idan hayratga tushib, holatni videoga olishdi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, dengiz sherlari dengiz sutemizuvchilari orasida yuqori aqliy qobiliyatga ega jonivorlardan hisoblanadi. Mutaxassislar ularning xatti-harakatlarida itlarga o‘xshash jihatlar ko‘pligini ta’kidlaydi.
…