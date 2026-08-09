Roma transfer bozorida yangi hujumchi izlamoqda

·35·Sport
Roma transfer bozorida yangi hujumchi izlamoqda
Qisqacha

Roma bosh murabbiy Gian Piero Gasperini talabi bilan yozgi transfer oynasida hujum chizig'ini kuchaytirish uchun yangi nomzodlarni izlamoqda. Alejandro Garnacho Angliya Premyer-ligasida qolishni tanlab, Aston Villa jamoasiga o'tganidan so'ng, klub Jamie Gittensni asosiy muqobil variant sifatida ko'rmoqda.

Italiyaning Roma klubi yozgi transfer oynasi vaqtida o'z hujum chizig'ini kuchaytirish uchun yangi nomzodlarni ko'rib chiqmoqda. La Gazzetta dello Sport hamda Tuttomercato nashrlari tarqatgan xabarlarga ko'ra, rimliklar bosh murabbiy Gian Piero Gasperini talabiga binoan Chelsi safida to'p surayotgan hakam va vingerlarni o'rganib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma'lum bo'lishicha, Roma dastlab argentinalik iqtidorli futbolchi Alejandro Garnacho transferi ustida faol ishlagan edi. Klub futbolchining imzosini qo'lga kiritishda asosiy da'vogar bo'lib turgandi, biroq vinger Italiyaga ko'chib o'tishdan bosh tortib, faoliyatini Angliya Premyer-ligasida davom ettirishni afzal ko'rdi va Aston Villa jamoasiga o'tdi.

Jamie Gittens asosiy muqobil variant sifatida ko'rilmoqda

Alexandro Garnacho transferi barbod bo'lganidan so'ng, Roma sport direktori Tony D'Amico zudlik bilan boshqa rejaga o'tdi. Klub Chelsidea asosiy tarkibga kirishda qiynalayotgan ingliz yoshlar terma jamoasi a'zosi Jamie Gittensni o'z safiga qo'shib olish imkoniyatlarini qidirmoqda.

O'tgan yozda Borussiya Dortmund klubidan Chelbiga ko'chib o'tgan 22 yoshli futbolchi jarohatlar va nobarqaror o'yinlar sababli o'zini to'liq ko'rsata olmadi. U mavsum davomida bor-yo'g'i bitta gol urib, beshta golli uzatma amalga oshirdi xolos. Shotlandiyalik yoki boshqa raqobatbardosh transferlar sababli uning London klubidagi o'rni xavf ostida qolgan.

Moliyaviy cheklovlar va boshqa transfer nishonlari

Roma rahbariyati oldida turgan asosiy muammolardan biri bu moliyaviy masalalar hisoblanadi. Rim klubi dastlab RB Leipzig vakili Antonio Nusa uchun harakat qilgan edi, biroq nemis jamoasining 60 million yevrolik talabi Rim klubi uchun juda qimmatlik qildi.

Shuningdek, jamoa Lyon safida to'p surayotgan belgiyalik iqtidor egasi Malick Fofana variantini ham diqqat bilan kuzatib bormoqda. Fransuz klubi futbolchi uchun 45 million yevro atrofida mablag' talab qilayotgan bo'lsa-da, Roma rahbariyati narxni tushirish bo'yicha muzokaralar olib borishga umid qilmoqda.

Bosh murabbiy Gian Piero Gasperini yangi mavsum boshlanishiga qadar chap qanot hujumchisiga ega bo'lishni talab qilmoqda. Jamoa oldida chempionatda yuqori o'rinlar uchun kurashish vazifasi turgani bois, transfer oynasining so'nggi kunlarida Rim klubi faolligini oshirishi kutilmoqda.

RomaJamie GittensGian Piero GasperiniChelsiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)