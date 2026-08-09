Roma transfer bozorida yangi hujumchi izlamoqda
Roma bosh murabbiy Gian Piero Gasperini talabi bilan yozgi transfer oynasida hujum chizig'ini kuchaytirish uchun yangi nomzodlarni izlamoqda. Alejandro Garnacho Angliya Premyer-ligasida qolishni tanlab, Aston Villa jamoasiga o'tganidan so'ng, klub Jamie Gittensni asosiy muqobil variant sifatida ko'rmoqda.
Italiyaning Roma klubi yozgi transfer oynasi vaqtida o'z hujum chizig'ini kuchaytirish uchun yangi nomzodlarni ko'rib chiqmoqda. La Gazzetta dello Sport hamda Tuttomercato nashrlari tarqatgan xabarlarga ko'ra, rimliklar bosh murabbiy Gian Piero Gasperini talabiga binoan Chelsi safida to'p surayotgan hakam va vingerlarni o'rganib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma'lum bo'lishicha, Roma dastlab argentinalik iqtidorli futbolchi Alejandro Garnacho transferi ustida faol ishlagan edi. Klub futbolchining imzosini qo'lga kiritishda asosiy da'vogar bo'lib turgandi, biroq vinger Italiyaga ko'chib o'tishdan bosh tortib, faoliyatini Angliya Premyer-ligasida davom ettirishni afzal ko'rdi va Aston Villa jamoasiga o'tdi.
Jamie Gittens asosiy muqobil variant sifatida ko'rilmoqdaAlexandro Garnacho transferi barbod bo'lganidan so'ng, Roma sport direktori Tony D'Amico zudlik bilan boshqa rejaga o'tdi. Klub Chelsidea asosiy tarkibga kirishda qiynalayotgan ingliz yoshlar terma jamoasi a'zosi Jamie Gittensni o'z safiga qo'shib olish imkoniyatlarini qidirmoqda.
O'tgan yozda Borussiya Dortmund klubidan Chelbiga ko'chib o'tgan 22 yoshli futbolchi jarohatlar va nobarqaror o'yinlar sababli o'zini to'liq ko'rsata olmadi. U mavsum davomida bor-yo'g'i bitta gol urib, beshta golli uzatma amalga oshirdi xolos. Shotlandiyalik yoki boshqa raqobatbardosh transferlar sababli uning London klubidagi o'rni xavf ostida qolgan.
Moliyaviy cheklovlar va boshqa transfer nishonlariRoma rahbariyati oldida turgan asosiy muammolardan biri bu moliyaviy masalalar hisoblanadi. Rim klubi dastlab RB Leipzig vakili Antonio Nusa uchun harakat qilgan edi, biroq nemis jamoasining 60 million yevrolik talabi Rim klubi uchun juda qimmatlik qildi.
Shuningdek, jamoa Lyon safida to'p surayotgan belgiyalik iqtidor egasi Malick Fofana variantini ham diqqat bilan kuzatib bormoqda. Fransuz klubi futbolchi uchun 45 million yevro atrofida mablag' talab qilayotgan bo'lsa-da, Roma rahbariyati narxni tushirish bo'yicha muzokaralar olib borishga umid qilmoqda.
Bosh murabbiy Gian Piero Gasperini yangi mavsum boshlanishiga qadar chap qanot hujumchisiga ega bo'lishni talab qilmoqda. Jamoa oldida chempionatda yuqori o'rinlar uchun kurashish vazifasi turgani bois, transfer oynasining so'nggi kunlarida Rim klubi faolligini oshirishi kutilmoqda.
…