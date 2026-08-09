Toshkentda yirik psixotrop va giyohvandlik tarmog‘i fosh etildi!
Toshkentda «zakladka» usulida giyohvandlik vositalarini tarqatgan jinoiy tarmoq faoliyatiga chek qo‘yildi. Sergeli tumanida 31 yoshli fuqaroning avtomashinasi va xonadonidan 1,1 kg «Alfa-PVP», 1,9 kg marixuana, 65 gramm geroin, 16 gramm «5F-APINACA», shuningdek zip-paketlar va elektron tarozilar topildi. Tezkor tadbirlar davomida 1988 yilda tug‘ilgan, ilgari giyohvandlik vositalari bilan bog‘liq jinoyatlar uchun sudlangan ayol ham qo‘lga olindi.
Toshkent shahrida DXX va Bojxona organlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor-profilaktik tadbirlar davomida poytaxt hududida «zakladka» (yashirin joylab ketish) usulida giyohvandlik vositalarini tarqatish bilan shug‘ullanib kelgan jinoiy tarmoq faoliyatiga chek qo‘yildi.
Bu haqda huquq-tartibot organlari axborot xizmati ma’lum qildi.
Xonadon va avtomashinadan topilgan «ajal og‘usi»
«Xavfsiz va sog‘lom yurt» tezkor tadbiri davomida Sergeli tumanida yashovchi 31 yoshli fuqaroning avtomashinasi hamda yashash xonadoni belgilangan tartibda tintuv qilindi. Tekshiruv davomida juda ko‘p miqdordagi turli xil giyohvandlik va sintetik moddalar borligi aniqlandi.
Musodara qilingan ashyoviy dalillar:
1,1 kg «Alfa-PVP» sintetik moddasi;
1,9 kg marixuana;
65 gramm geroin;
16 gramm «5F-APINACA» sintetik giyohvandlik moddasi;
Mahsulotlarni qadoqlash va bo‘lish uchun mo‘ljallangan zip-paketlar hamda elektron tarozilar.
Tezkor zanjir: Tarmoq tashkilotchisi — ilgari sudlangan ayol
Tezkor-qidiruv tadbirlarining mantiqiy davomi sifatida ushbu 31 yoshli erkakni «zakladka» usuli orqali giyohvand moddalarni tarqatishga jalb qilgan 1988 yilda tug‘ilgan ayol ham qo‘lga olindi. Tekshiruvlarda ushbu ayol ilgari ham giyohvandlik vositalari bilan bog‘liq jinoyatlarni sodir etgani uchun sudlangani aniqlandi.
Mazkur holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi (Giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni o‘tkazish maqsadini ko‘zlab qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish, shuningdek ularni qonunga xilof ravishda o‘tkazish) bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atildi.
Gumonlanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo‘llanilgan bo‘lib, hozirda dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…