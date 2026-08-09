Roma Portuning yosh iqtidori Rodrigo Mora bilan qiziqmoqda

·34·Sport
Roma Portuning yosh iqtidori Rodrigo Mora bilan qiziqmoqda
Qisqacha

Roma 2007-yilda tug'ilgan Portu futbolchisi Rodrigo Mora uchun Portugaliya klubi bilan dastlabki muzokaralarni boshladi. Rimliklar yosh hujumkor yarim himoyachini tarkibni uzoq muddatli istiqbol uchun kuchaytiradigan asosiy nomzodlardan biri sifatida ko'rmoqda. Galatasaray ham Rodrigo Morani o'z safiga qo'shib olishni jiddiy rejalashtirayotgani sababli transfer uchun raqobat kuchaygan.

Italiyaning Roma klubi kelajakdagi tarkibni shakllantirish maqsadida transfer bozorida faol ish olib bormoqda. Rimliklar jamoa hujum chizigʻini yanada kuchaytirish va yarim himoyani iqtidorli yosh futbolchilar bilan boyitish uchun yangi nomzodlarni diqqat bilan oʻrganmoqda. Giallorossilarning asosiy eʼtibori Portugaliyaning Portu klubi sharafini himoya qilayotgan 2007-yilda tugʻilgan istiqbolli futbolchi Rodrigo Moraga qaratilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Taniqli sport jurnalisti Janluka Di Marsio tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Roma rahbariyati transfer ehtimolini baholash hamda shartnoma shartlarini oʻrganish maqsadida Portugaliya klubi bilan dastlabki muzokaralarni boshlab yuborgan. Mazkur yosh hujumkor yarim himoyachi transfer oynasining yakuniy bosqichi oldidan rimliklar diqqat bilan kuzatib borayotgan asosiy nomzodlardan biri hisoblanadi.

Transfer yoʻlidagi raqobat

Biroq Rim klubi bu iqtidorli futbolchi uchun kurashda yagona daʼvogar emas. Turk jurnalisti Yagʻiz Sabunchuogʻlu xabar berishicha, Turkiyaning yetakchi klublaridan biri boʻlgan Galatasaray ham Rodrigo Morani oʻz safiga qoʻshib olishni jiddiy rejalashtirgan va vaziyatni yaqindan kuzatib bormoqda. Bu holat yosh portugaliyalik futbolchiga nisbatan xalqaro miqyosda qiziqish yuqori ekanini va transfer atrofidagi raqobat keskin tus olayotganini yaqqol koʻrsatadi.

Portu akademiyasining tarbiyalanuvchisi boʻlgan Rodrigo Mora oʻzining yoshiga qaramay, Portugaliya futbolining eng porloq va hayajonli yosh yulduzlaridan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Uning maydondagi harakatlari, oʻyinni oʻqiy olish qobiliyati va texnik mahorati Yevropaning koʻplab grand klublari skautlarining eʼtiborini tortishga ulgurgan.

Hozirgi vaqtda Roma va Portu klublari oʻrtasida dastlabki muloqotlar boʻlib oʻtgan boʻlsa-da, bu qiziqish yaqin kunlarda real va toʻlaqonli muzokaralarga aylanadimi yoki yoʻqmi, bu hali nomaʼlumligicha qolmoqda. Transfer oynasining soʻnggi kunlari barcha tomonlar uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Goal.com nashrining maʼlum qilishicha, futbolchining transfer qiymati va klublar oʻrtasidagi kelishuv shartlari boʻyicha yakuniy qaror yaqin vaqt ichida qabul qilinishi kutilmoqda. Rimliklar yosh iqtidor egasini oʻz safiga qoʻshib, tarkibni uzoq muddatli istiqbol uchun yangilamoqchi.

RomaPortuRodrigo MoraGalatasarayTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)