Roma Portuning yosh iqtidori Rodrigo Mora bilan qiziqmoqda
Roma 2007-yilda tug'ilgan Portu futbolchisi Rodrigo Mora uchun Portugaliya klubi bilan dastlabki muzokaralarni boshladi. Rimliklar yosh hujumkor yarim himoyachini tarkibni uzoq muddatli istiqbol uchun kuchaytiradigan asosiy nomzodlardan biri sifatida ko'rmoqda. Galatasaray ham Rodrigo Morani o'z safiga qo'shib olishni jiddiy rejalashtirayotgani sababli transfer uchun raqobat kuchaygan.
Italiyaning Roma klubi kelajakdagi tarkibni shakllantirish maqsadida transfer bozorida faol ish olib bormoqda. Rimliklar jamoa hujum chizigʻini yanada kuchaytirish va yarim himoyani iqtidorli yosh futbolchilar bilan boyitish uchun yangi nomzodlarni diqqat bilan oʻrganmoqda. Giallorossilarning asosiy eʼtibori Portugaliyaning Portu klubi sharafini himoya qilayotgan 2007-yilda tugʻilgan istiqbolli futbolchi Rodrigo Moraga qaratilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Taniqli sport jurnalisti Janluka Di Marsio tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Roma rahbariyati transfer ehtimolini baholash hamda shartnoma shartlarini oʻrganish maqsadida Portugaliya klubi bilan dastlabki muzokaralarni boshlab yuborgan. Mazkur yosh hujumkor yarim himoyachi transfer oynasining yakuniy bosqichi oldidan rimliklar diqqat bilan kuzatib borayotgan asosiy nomzodlardan biri hisoblanadi.
Transfer yoʻlidagi raqobatBiroq Rim klubi bu iqtidorli futbolchi uchun kurashda yagona daʼvogar emas. Turk jurnalisti Yagʻiz Sabunchuogʻlu xabar berishicha, Turkiyaning yetakchi klublaridan biri boʻlgan Galatasaray ham Rodrigo Morani oʻz safiga qoʻshib olishni jiddiy rejalashtirgan va vaziyatni yaqindan kuzatib bormoqda. Bu holat yosh portugaliyalik futbolchiga nisbatan xalqaro miqyosda qiziqish yuqori ekanini va transfer atrofidagi raqobat keskin tus olayotganini yaqqol koʻrsatadi.
Portu akademiyasining tarbiyalanuvchisi boʻlgan Rodrigo Mora oʻzining yoshiga qaramay, Portugaliya futbolining eng porloq va hayajonli yosh yulduzlaridan biri sifatida eʼtirof etilmoqda. Uning maydondagi harakatlari, oʻyinni oʻqiy olish qobiliyati va texnik mahorati Yevropaning koʻplab grand klublari skautlarining eʼtiborini tortishga ulgurgan.
Hozirgi vaqtda Roma va Portu klublari oʻrtasida dastlabki muloqotlar boʻlib oʻtgan boʻlsa-da, bu qiziqish yaqin kunlarda real va toʻlaqonli muzokaralarga aylanadimi yoki yoʻqmi, bu hali nomaʼlumligicha qolmoqda. Transfer oynasining soʻnggi kunlari barcha tomonlar uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
Goal.com nashrining maʼlum qilishicha, futbolchining transfer qiymati va klublar oʻrtasidagi kelishuv shartlari boʻyicha yakuniy qaror yaqin vaqt ichida qabul qilinishi kutilmoqda. Rimliklar yosh iqtidor egasini oʻz safiga qoʻshib, tarkibni uzoq muddatli istiqbol uchun yangilamoqchi.
…