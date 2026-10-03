Lamin Yamal: Yoshligim «Oltin toʻp»ni qoʻlga kiritishimga toʻsqinlik qilishi mumkin

·32·Sport
Lamin Yamal: Yoshligim «Oltin toʻp»ni qoʻlga kiritishimga toʻsqinlik qilishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Barselona va Ispaniya terma jamoasi yosh iqtidori Lamin Yamal «Oltin toʻp» mukofoti uchun kurashda oʻzining yoshligi ovoz beruvchilar uchun muhim omil boʻlishidan xavotirda.
  • Yosh vingerning fikricha, mutaxassislar yosh futbolchilarning vaqti hali koʻpligini oʻylab, sovrinni tajribaliroq nomzodlarga berishga moyil.

Barselona va Ispaniya terma jamoasi iqtidori Lamin Yamal nufuzli «Oltin toʻp» mukofoti uchun kurashda uning yoshi ovoz beruvchilar uchun muhim omil boʻlishi mumkinligini taʼkidladi. Guardian Sport nashriga bergan intervyusida yosh vinger mutaxassislar yosh futbolchilarning vaqti hali koʻpligini oʻylab, sovrinni boshqa tajribaliroq nomzodlarga berishga moyilligini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hozirda 19 yoshda boʻlgan Lamin Yamal Barselona hamda Ispaniya terma jamoasidagi yorqin oʻyinlari evaziga 2026 yilgi «Oltin toʻp»ning asosiy daʼvogarlaridan biriga aylangan. Biroq futbolchining fikricha, jamoatchilik va ovoz beruvchilar uning yoshiga aldanib, sovrinni boshqalarga taqdim etishni maʼqul koʻrmoqda.

Raqiblar va psixologik omil

Yamalning soʻzlariga koʻra, muxlislar va ekspertlar uning oldinda hali koʻp yillari borligini oʻylab, Kilian Mbappe, Rodri, Xvara Kvaratsxeliya yoki Fabian Ruis kabi futbolchilarga ustunlik berishadi. Futbolchi jamiyatda «Lamin hali yosh, u istalgancha vaqtda bu mukofotni yutib oladi», degan notoʻgʻri tushuncha shakllanganidan xavotirda.

Misol tariqasida fransuz hujumchisi Kilian Mbappening faoliyatini eslab oʻtgan Yamal uning ham 19 yoshida jahon chempioni boʻlgani va doimiy ravishda individual sovrinlarga daʼvogar boʻlganiga qaramay, haligacha «Oltin toʻp»ni qoʻlga kiritmaganini eslatib oʻtdi. «Mbappega ham yoshligida shunday deyishgandi, oxir-oqibat uning oʻzida hamon bu mukofot yoʻq», dedi u.

Maydondagi harakat va shaxsiy ambitsiyalar

Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente Laminning har kuni ulgʻayib borayotgani va murakkab oʻyin vaziyatlarini tushunishga qodirligini bir necha bor taʼkidlagan. Yamalning oʻzi ham maydondagi taʼsiri shunchaki «porlab borayotgan yulduz» maqomidan yuqoriroq ekanini va ancha vaqtdan beri «Oltin toʻp» darajasida oʻynayotganini qayd etdi.

«Buni futbolni tushunadigan odamlar juda yaxshi koʻrib turibdi, ular mening maydonda qanchalik farq qilishimni bilishadi», deya qoʻshimcha qildi Yamal. Shuningdek, u bunday holatlarni oʻzi nazorat qila olmasligini, uning vazifasi faqat tinimsiz gʻalaba qozonish va oʻz oʻyinini namoyish etish ekanini bildirdi.

Lamin YamalOltin topKilian MbappeBarselonaIspaniya terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joau Feliks Lamin Yamalni «Oltin toʻp»ning asosiy favoriti deb atadiJoau Feliks Lamin Yamalni «Oltin toʻp»ning asosiy favoriti deb atadi27 sentabr 18:11Jerard Martin Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga loyiq deb topdiJerard Martin Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga loyiq deb topdi26 sentabr 11:58Lamin Yamal: „Oʻzim kabi oʻynaydigan futbolchilar juda kam“Lamin Yamal: „Oʻzim kabi oʻynaydigan futbolchilar juda kam“24 sentabr 21:56Rafinya Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadiRafinya Lamin Yamalni “Oltin to‘p”ga asosiy da’vogar deb atadi22 sentabr 02:11Hansi Flick Lamin Yamalni Oltin toʻpga loyiq deb topdiHansi Flick Lamin Yamalni Oltin toʻpga loyiq deb topdi10 sentabr 12:50Lamin Yamal Mbappe va Rafinyaning dahshatli tezligi haqida ochiq tan oldiLamin Yamal Mbappe va Rafinyaning dahshatli tezligi haqida ochiq tan oldi23 sentabr 11:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi