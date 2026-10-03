Lamin Yamal: Yoshligim «Oltin toʻp»ni qoʻlga kiritishimga toʻsqinlik qilishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Barselona va Ispaniya terma jamoasi yosh iqtidori Lamin Yamal «Oltin toʻp» mukofoti uchun kurashda oʻzining yoshligi ovoz beruvchilar uchun muhim omil boʻlishidan xavotirda.
- Yosh vingerning fikricha, mutaxassislar yosh futbolchilarning vaqti hali koʻpligini oʻylab, sovrinni tajribaliroq nomzodlarga berishga moyil.
Barselona va Ispaniya terma jamoasi iqtidori Lamin Yamal nufuzli «Oltin toʻp» mukofoti uchun kurashda uning yoshi ovoz beruvchilar uchun muhim omil boʻlishi mumkinligini taʼkidladi. Guardian Sport nashriga bergan intervyusida yosh vinger mutaxassislar yosh futbolchilarning vaqti hali koʻpligini oʻylab, sovrinni boshqa tajribaliroq nomzodlarga berishga moyilligini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hozirda 19 yoshda boʻlgan Lamin Yamal Barselona hamda Ispaniya terma jamoasidagi yorqin oʻyinlari evaziga 2026 yilgi «Oltin toʻp»ning asosiy daʼvogarlaridan biriga aylangan. Biroq futbolchining fikricha, jamoatchilik va ovoz beruvchilar uning yoshiga aldanib, sovrinni boshqalarga taqdim etishni maʼqul koʻrmoqda.
Raqiblar va psixologik omilYamalning soʻzlariga koʻra, muxlislar va ekspertlar uning oldinda hali koʻp yillari borligini oʻylab, Kilian Mbappe, Rodri, Xvara Kvaratsxeliya yoki Fabian Ruis kabi futbolchilarga ustunlik berishadi. Futbolchi jamiyatda «Lamin hali yosh, u istalgancha vaqtda bu mukofotni yutib oladi», degan notoʻgʻri tushuncha shakllanganidan xavotirda.
Misol tariqasida fransuz hujumchisi Kilian Mbappening faoliyatini eslab oʻtgan Yamal uning ham 19 yoshida jahon chempioni boʻlgani va doimiy ravishda individual sovrinlarga daʼvogar boʻlganiga qaramay, haligacha «Oltin toʻp»ni qoʻlga kiritmaganini eslatib oʻtdi. «Mbappega ham yoshligida shunday deyishgandi, oxir-oqibat uning oʻzida hamon bu mukofot yoʻq», dedi u.
Maydondagi harakat va shaxsiy ambitsiyalarIspaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente Laminning har kuni ulgʻayib borayotgani va murakkab oʻyin vaziyatlarini tushunishga qodirligini bir necha bor taʼkidlagan. Yamalning oʻzi ham maydondagi taʼsiri shunchaki «porlab borayotgan yulduz» maqomidan yuqoriroq ekanini va ancha vaqtdan beri «Oltin toʻp» darajasida oʻynayotganini qayd etdi.
«Buni futbolni tushunadigan odamlar juda yaxshi koʻrib turibdi, ular mening maydonda qanchalik farq qilishimni bilishadi», deya qoʻshimcha qildi Yamal. Shuningdek, u bunday holatlarni oʻzi nazorat qila olmasligini, uning vazifasi faqat tinimsiz gʻalaba qozonish va oʻz oʻyinini namoyish etish ekanini bildirdi.
Izohlar 0
…