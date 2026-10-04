Astronomlar oʻsib borayotgan protoplanetaning ilk suratini oldi

·26·Texno
Astronomlar oʻsib borayotgan protoplanetaning ilk suratini oldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Astronomlar tariximizda ilk bor oʻz atrofiga gaz va chang toʻplayotgan oʻsib borayotgan protoplanetaning toʻgʻridan-toʻgʻri suratini olishga muvaffaq boʻldi.
  • WISPIT 2b deb nomlangan ushbu obyekt Yerimizdan 430 yorugʻlik yili uzoqlikda joylashgan boʻlib, uning massasi Yupiter planetasining taxminan 5 barobariga teng.
  • Ushbu noyob surat Chili Respublikasining Atakama choʻlida joylashgan ALMA radioteleskoplar majmuasi yordamida olindi.

Xalqaro astronomlar guruhi tariximizda ilk bor oʻz atrofiga gaz va chang toʻplayotgan oʻsib borayotgan protoplanetaning toʻgʻridan-toʻgʻri suratini olishga muvaffaq boʻldi. The Astrophysical Journal Letters nashrida chop etilgan ilmiy ish fanda uzoq yillardan beri nazariy tarzda oʻrganib kelingan jarayonlarni amalda kuzatish imkonini ochib berdi va planetologiya tarixida muhim burilish yasadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, WISPIT 2b deb nomlangan ushbu obyekt Yerimizdan 430 yorugʻlik yili uzoqligida joylashgan. Uning massasi Yupiter planetasining taxminan 5 barobariga teng boʻlib, u oʻzining asosiy yulduzi atrofida Neptun orbitasidan deyarli ikki barobar uzoqlikda — 57 astronomik birlik masofada aylanadi. Ushbu noyob surat Chili Respublikasining Atakama choʻlida joylashgan ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) radioteleskoplar majmuasi yordamida olindi.

Shu paytga qadar sayyoralarning shakllanish jarayoni faqatgina nazariy modellar hamda kompyuter simulyatsiyalari orqali tasvirlanib kelingan edi. Umumiy ilmiy nazariyaga koʻra, ulkan gaz va chang massasi aylanuvchi diskni hosil qilib siqiladi, uning ichida esa mayda qattiq jismlar bir-biriga yopishib koʻpayadi. Natijada yulduzga yaqin yerlarda Yer turidagi sayyoralar, uzoqroqda esa gaz gigantlari shakllanadi. Biroq mazkur jarayonni toʻgʻridan-toʻgʻri kuzatish shu vaqtgacha hech kimga nasib etmagan edi.

Protoplanetar diskdagi tuzilmalar va ularning sirlari

Germaniyadagi Maks Plank nomidagi Astronomiya instituti direktori va tadqiqot rahbarlaridan biri Miriam Benisti kuzatilgan jarayonlarni quyidagicha izohladi: «Biz ikkala sayyora oʻz atrofidagi muhitni qanday shakllantirayotganini aniq koʻrib turibmiz. WISPIT 2c boʻshliqni hosil qilgan boʻlsa, WISPIT 2b uning ichida tirqish yaratdi. WISPIT 2b atrofida esa disk va sayyora oʻzaro taʼsirining simulyatsiyalarida oldindan bashorat qilingan, ammo ilgari hech qachon kuzatilmagan gaz girdoblarini aniqladik».

Ilmiy tilda protoplanetar diskdagi boʻshliq va tirqish tushunchalari keskin farq qiladi. Boʻshliq deganda hududning moddalardan deyarli toʻlaqonli tozalanib ketishi tushuniladi — bunday zonani ogʻirligi 8 dan 12 Yupiter massasigacha boʻlgan hamroh WISPIT 2c 15 astronomik birlik orbitasida hosil qilgan. Tirqish esa zichligi pastroq boʻlgan hudud boʻlib, u yerda protoplanetaning oʻsishda davom etishi uchun yetarli darajada material saqlanib qolgan.

Yuqori texnologiyali kuzatuvlar davri

ALMA majmuasi 66 ta alohida antennaning maʼlumotlarini yagona yirik interfejssiz interferometr sifatida birlashtirish evaziga shunday yuqori aniqlikka erishdi. Bunday murakkab arxitektura yolgʻiz asbobga boʻysunmaydigan darajadagi detallarni, xususan, obyekt atrofidagi gaz oqimlarining tuzilishini ham batafsil koʻrib chiqish imkonini berdi. Dopler vizualizatsiyasi usuli yordamida suratda gaz harakati qizil va koʻk ranglarda aks ettirildi.

Eslatib oʻtamiz, WISPIT 2b 2025-yilning avgust oyida kashf etilgan boʻlsa, uning hamrohi WISPIT 2c 2026-yilning mart oyida aniqlangan edi. Sayyora hosil boʻlishidagi markaziy jumboqlardan biri boʻlgan akkresiya jarayonini — yaʼni mayda zarrachalar qanday qilib ulkan jismlarga birlashishini bevosita koʻrsatib beruvchi ushbu surat nazariy modellarni amalda tekshirish uchun qimmatli maʼlumot manbai boʻlib xizmat qiladi.

AstronomiyaProtoplanetaALMAKoinotIlmiy kashfiyot
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Astronomlar toʻrt avlod djetlariga ega nodir radiokalaktikani kashf etdiAstronomlar toʻrt avlod djetlariga ega nodir radiokalaktikani kashf etdi1 oktabr 10:26Betelgeyle yulduzida 7 yildan buyon yoʻqolmayotgan issiq dogʻ topildiBetelgeyle yulduzida 7 yildan buyon yoʻqolmayotgan issiq dogʻ topildi7 sentabr 12:24Astronomlar Betelgeytse yulduzining eng yangi va batafsil suratini oldiAstronomlar Betelgeytse yulduzining eng yangi va batafsil suratini oldi26 avgust 23:57Saturn planetasida ulkan oʻn burchakli atmosfera anomaliyasi topildiSaturn planetasida ulkan oʻn burchakli atmosfera anomaliyasi topildi3 sentabr 17:58Tarixdagi eng issiq yulduz atrofidan ekzosayyora topildiTarixdagi eng issiq yulduz atrofidan ekzosayyora topildi30 sentabr 23:21Astronomlar oʻrta massa qora tuynugining ilk jetini aniqlashdiAstronomlar oʻrta massa qora tuynugining ilk jetini aniqlashdi6 avgust 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...