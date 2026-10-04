Murojaatingiz qat’iy nazoratda bo‘ladi: Prezident qabulxonasiga to‘g‘ri xat yo‘llash siri

·4·O‘zbekiston
Murojaatingiz qat’iy nazoratda bo‘ladi: Prezident qabulxonasiga to‘g‘ri xat yo‘llash siri

Fuqarolarning davlat organlariga yo‘llayotgan ariza va shikoyatlari to‘liq ko‘rib chiqilishi hamda ijrosi paysalga solinmasligi bevosita murojaatning qaysi kanal orqali kiritilganiga bog‘liq. Biroq bugungi kunda ko‘plab fuqarolar O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasiga xat yo‘llashda keng tarqalgan texnik adashishga yo‘l qo‘ymoqda.

Portalning bosh sahifasiga kirganda taklif etilayotgan ko‘plab bo‘limlar orasida bevosita Prezident nazoratiga tushuvchi to‘g‘ri tugmani tanlash murojaat taqdirini hal qiluvchi asosiy omil sanaladi.

Foydalanuvchilar qayerda adashmoqda?

Rasmiy pm.gov.uz veb-manziliga kirilganda foydalanuvchilar ko‘zi eng avval quyidagi havolalarga tushadi:

  • Turli vazirlik va idoralarning shaxsiy veb-saytlari;

  • Davlat tashkilotlarining alohida ishonch telefonlari;

  • Mahalliy muammolarni bartaraf etuvchi «Xalq nazorati» va shunga o‘xshash tashqi platformalar.

Ushbu bo‘limlar orqali yuborilgan xatlar ko‘pincha muayyan idoraning ichki byurokratik jarayoniga tushib qoladi va umumtizim nazoratidan chetda qolishi mumkin.

To‘g‘ridan to‘g‘ri Prezident Xalq qabulxonasiga chiqish usuli

Yuborilgan ariza eng yuqori darajadagi mas’ullar diqqat markaziga tushishi uchun quyidagi aniq ketma-ketlikka amal qilish zarur:

  • Pastki qismga tushing: pm.gov.uz portalining bosh sahifasi oxirigacha (futer qismiga) pastga tushiladi;

  • Asosiy tugma: Aynan sahifaning eng pastki qismida joylashgan maxsus «Murojaat yuborish» tugmasi bosiladi;

  • Xalq qabulxonasi tizimi: Faqat shu tugma orqali yuborilgan arizalar hech qanday vositachilarsiz to‘g‘ridan to‘g‘ri Prezident Xalq qabulxonasi tizimiga kelib tushadi va ijrosi maxsus mas’ullar tomonidan alohida nazoratga olinadi.

SMS-nazorat va tezkor monitoring

Prezident Xalq qabulxonasida fuqarolarning har bir ovozini eshitish va ijroni ta’minlash mexanizmlari sezilarli darajada kuchaytirilgan:

  • Individual maqom: Xalq qabulxonasi orqali ro‘yxatdan o‘tgan har bir murojaatga alohida qat’iy nazorat raqami biriktiriladi;

  • SMS-xabarnoma tizimi: Murojaat muallifi uning qaysi bosqichda ko‘rib chiqilayotgani, qaysi tashkilot yoki mas’ulga yuklatilgani hamda qachon javob tayyorlanishini bevosita telefoniga keluvchi qisqa xabarlar (SMS) orqali real vaqt rejimida kuzatib borish imkoniga ega.

Murojaat yuborishda ushbu oddiy texnik qoidaga rioya qilish arizalarning idorama-idora sarson bo‘lishining oldini olib, muammolarning qonuniy va sifatli yechilishiga xizmat qiladi.

Prezident Xalq qabulxonasipm.gov.uzvirtual qabulxonaSMS-nazorat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)12 sentabr 14:46Toshkentda yo‘l o‘rtasida truba yorilib, asfalt o‘pirilib tushdiToshkentda yo‘l o‘rtasida truba yorilib, asfalt o‘pirilib tushdi3 sentabr 17:50O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildiO‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi22 may 17:31Soliq qo‘mitasi kartaga tushgan yirik pullarga izoh berdiSoliq qo‘mitasi kartaga tushgan yirik pullarga izoh berdi24 iyun 14:23Jaziramada 103 xizmati qancha chaqiriq qabul qildi?Jaziramada 103 xizmati qancha chaqiriq qabul qildi?17 iyul 16:40Hayit kunlari Toshkentdan qo‘shimcha avtobuslar qatnovi yo‘lga qo‘yildiHayit kunlari Toshkentdan qo‘shimcha avtobuslar qatnovi yo‘lga qo‘yildi24 may 10:17
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
Ayrim ishchilar pensiyaga ertaroq chiqishi mumkin
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi