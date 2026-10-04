Murojaatingiz qat’iy nazoratda bo‘ladi: Prezident qabulxonasiga to‘g‘ri xat yo‘llash siri
Fuqarolarning davlat organlariga yo‘llayotgan ariza va shikoyatlari to‘liq ko‘rib chiqilishi hamda ijrosi paysalga solinmasligi bevosita murojaatning qaysi kanal orqali kiritilganiga bog‘liq. Biroq bugungi kunda ko‘plab fuqarolar O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasiga xat yo‘llashda keng tarqalgan texnik adashishga yo‘l qo‘ymoqda.
Portalning bosh sahifasiga kirganda taklif etilayotgan ko‘plab bo‘limlar orasida bevosita Prezident nazoratiga tushuvchi to‘g‘ri tugmani tanlash murojaat taqdirini hal qiluvchi asosiy omil sanaladi.
Foydalanuvchilar qayerda adashmoqda?
Rasmiy pm.gov.uz veb-manziliga kirilganda foydalanuvchilar ko‘zi eng avval quyidagi havolalarga tushadi:
Turli vazirlik va idoralarning shaxsiy veb-saytlari;
Davlat tashkilotlarining alohida ishonch telefonlari;
Mahalliy muammolarni bartaraf etuvchi «Xalq nazorati» va shunga o‘xshash tashqi platformalar.
Ushbu bo‘limlar orqali yuborilgan xatlar ko‘pincha muayyan idoraning ichki byurokratik jarayoniga tushib qoladi va umumtizim nazoratidan chetda qolishi mumkin.
To‘g‘ridan to‘g‘ri Prezident Xalq qabulxonasiga chiqish usuli
Yuborilgan ariza eng yuqori darajadagi mas’ullar diqqat markaziga tushishi uchun quyidagi aniq ketma-ketlikka amal qilish zarur:
Pastki qismga tushing: pm.gov.uz portalining bosh sahifasi oxirigacha (futer qismiga) pastga tushiladi;
Asosiy tugma: Aynan sahifaning eng pastki qismida joylashgan maxsus «Murojaat yuborish» tugmasi bosiladi;
Xalq qabulxonasi tizimi: Faqat shu tugma orqali yuborilgan arizalar hech qanday vositachilarsiz to‘g‘ridan to‘g‘ri Prezident Xalq qabulxonasi tizimiga kelib tushadi va ijrosi maxsus mas’ullar tomonidan alohida nazoratga olinadi.
SMS-nazorat va tezkor monitoring
Prezident Xalq qabulxonasida fuqarolarning har bir ovozini eshitish va ijroni ta’minlash mexanizmlari sezilarli darajada kuchaytirilgan:
Individual maqom: Xalq qabulxonasi orqali ro‘yxatdan o‘tgan har bir murojaatga alohida qat’iy nazorat raqami biriktiriladi;
SMS-xabarnoma tizimi: Murojaat muallifi uning qaysi bosqichda ko‘rib chiqilayotgani, qaysi tashkilot yoki mas’ulga yuklatilgani hamda qachon javob tayyorlanishini bevosita telefoniga keluvchi qisqa xabarlar (SMS) orqali real vaqt rejimida kuzatib borish imkoniga ega.
Murojaat yuborishda ushbu oddiy texnik qoidaga rioya qilish arizalarning idorama-idora sarson bo‘lishining oldini olib, muammolarning qonuniy va sifatli yechilishiga xizmat qiladi.
Izohlar 0
…