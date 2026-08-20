Fransiyada mashhur TikTok blogeri shafqatsizlarcha o‘ldirib ketildi
Nim shahri prokuraturasi mashhur TikTok blogeri Sonya Bellina o'ldirilgani va jasadi yoqib yuborilganini tasdiqladi. 29 yoshli Sonya Bellina 11 avgust kuni bedarak yo'qolgan, jasadi esa 12 avgustda Sen-Jil kommunasidagi uzumzordan topilgan. DNK tahlili jasad aynan Sonya Bellinaga tegishli ekanini ko'rsatdi. Qotillikka bevosita yoki bilvosita aloqadorlikda gumon qilinayotgan 2 nafar erkak qo'lga olingan, tergov esa jinoyat sabablari va motivlarini aniqlash uchun davom etmoqda.
Fransiya janubida butun jamoatchilikni dahshatga solgan mudhish jinoyat tafsilotlari oshkor bo‘ldi. Nim shahri prokuraturasi 11 avgust kuni bedarak yo‘qolgan mashhur TikTok yulduzi Sonya Bellina o‘ldirilgani va jasadi yoqib yuborilganini rasman tasdiqladi. Jinoyatni fosh etish bo‘yicha o‘tkazilgan tezkor surishtiruvlar nimani ko‘rsatdi va kimlar qo‘lga olindi?
DNK tahlili va gumondorlarning hibsga olinishi
BFMTV telekanalining Nim shahri prokuraturasiga tayanib xabar berishicha, uzumzordan topilgan kuygan jasad bo‘yicha o‘tkazilgan ekspertiza haqiqatni oshkor qildi:
"DNK tekshiruvi shuni tasdiqladiki, o‘lik va qisman kuygan holda topilgan shaxs haqiqatan ham mashhur inflyuyenser Sonya Bellinadir.", - dedi prokuror Sesil Jensak.
Prokuratura press-reliziga ko‘ra, qotillikka bevosita yoki bilvosita aloqador bo‘lgan ikki nafar erkak ashyoviy dalillar asosida zudlik bilan qo‘lga olingan va hibsga olingan.
Sonya Bellina qotilligi: Asosiy tafsilotlar va faktlar
Ko‘rsatkich
Hodisa tafsilotlari va ma’lumotlar
Marhuma
Sonya Bellina (29 yoshda, sentyabrda 30 ga to‘lar edi)
Faoliyati
Mashhur inflyuyenser, TikTok'da qariyb 260 ming obunachi
Yo‘qolgan va topilgan vaqti
11 avgust kuni yo‘qolgan, 12 avgustda jasadi topilgan
Hodisa joyi
Sen-Jil kommunasidagi uzumzorlar (Gar departamenti)
Gumonlanuvchilar
Qotillikda ayblanayotgan 2 nafar erkak qo‘lga olindi
Ishni o‘rganuvchi organ
Nim shahri prokuraturasi (Fransiya)
Ijtimoiy tarmoqlardagi nafrat to‘lqini
Marhuma blogerning oilasi advokati tergovning tezkorligidan mamnun ekanini bildirib, internetdagi nafrat kampaniyasiga to‘xtaldi:
"Unga to‘g‘ridan to‘g‘ri tahdid bo‘lgani haqida aniq ma’lumot yo‘q, ammo tarmoqlarda unga qarshi mash’um, jirkanch va noloyiq izohlar, katta nafrat to‘lqini bo‘lganini ko‘rdik."
— Oila advokatining bayonotidan
Hozirda fransuz huquq-tartibot organlari ushbu shafqatsiz jinoyatning asl sabablari va motivlarini aniqlash yuzasidan chuqurlashtirilgan tergov harakatlarini davom ettirmoqda.
Sizningcha, ijtimoiy tarmoqlarda mashhur inflyuyenserlarga nisbatan avj olayotgan bunday onlayn nafrat (bulling) real hayotdagi zo‘ravonliklarga qanchalik turtki bo‘lmoqda?
O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va muhokamalar uchun ushbu xabarni do‘stlaringiz bilan bo‘lishing.
…