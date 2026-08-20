Fransiyada mashhur TikTok blogeri shafqatsizlarcha o‘ldirib ketildi

·63·Dunyo
Fransiyada mashhur TikTok blogeri shafqatsizlarcha o‘ldirib ketildi
Qisqacha

Nim shahri prokuraturasi mashhur TikTok blogeri Sonya Bellina o'ldirilgani va jasadi yoqib yuborilganini tasdiqladi. 29 yoshli Sonya Bellina 11 avgust kuni bedarak yo'qolgan, jasadi esa 12 avgustda Sen-Jil kommunasidagi uzumzordan topilgan. DNK tahlili jasad aynan Sonya Bellinaga tegishli ekanini ko'rsatdi. Qotillikka bevosita yoki bilvosita aloqadorlikda gumon qilinayotgan 2 nafar erkak qo'lga olingan, tergov esa jinoyat sabablari va motivlarini aniqlash uchun davom etmoqda.

Fransiya janubida butun jamoatchilikni dahshatga solgan mudhish jinoyat tafsilotlari oshkor bo‘ldi. Nim shahri prokuraturasi 11 avgust kuni bedarak yo‘qolgan mashhur TikTok yulduzi Sonya Bellina o‘ldirilgani va jasadi yoqib yuborilganini rasman tasdiqladi. Jinoyatni fosh etish bo‘yicha o‘tkazilgan tezkor surishtiruvlar nimani ko‘rsatdi va kimlar qo‘lga olindi?

DNK tahlili va gumondorlarning hibsga olinishi

BFMTV telekanalining Nim shahri prokuraturasiga tayanib xabar berishicha, uzumzordan topilgan kuygan jasad bo‘yicha o‘tkazilgan ekspertiza haqiqatni oshkor qildi:

"DNK tekshiruvi shuni tasdiqladiki, o‘lik va qisman kuygan holda topilgan shaxs haqiqatan ham mashhur inflyuyenser Sonya Bellinadir.", - dedi prokuror Sesil Jensak.

Prokuratura press-reliziga ko‘ra, qotillikka bevosita yoki bilvosita aloqador bo‘lgan ikki nafar erkak ashyoviy dalillar asosida zudlik bilan qo‘lga olingan va hibsga olingan.

Sonya Bellina qotilligi: Asosiy tafsilotlar va faktlar

Ko‘rsatkich

Hodisa tafsilotlari va ma’lumotlar

Marhuma

Sonya Bellina (29 yoshda, sentyabrda 30 ga to‘lar edi)

Faoliyati

Mashhur inflyuyenser, TikTok'da qariyb 260 ming obunachi

Yo‘qolgan va topilgan vaqti

11 avgust kuni yo‘qolgan, 12 avgustda jasadi topilgan

Hodisa joyi

Sen-Jil kommunasidagi uzumzorlar (Gar departamenti)

Gumonlanuvchilar

Qotillikda ayblanayotgan 2 nafar erkak qo‘lga olindi

Ishni o‘rganuvchi organ

Nim shahri prokuraturasi (Fransiya)

Ijtimoiy tarmoqlardagi nafrat to‘lqini

Marhuma blogerning oilasi advokati tergovning tezkorligidan mamnun ekanini bildirib, internetdagi nafrat kampaniyasiga to‘xtaldi:

"Unga to‘g‘ridan to‘g‘ri tahdid bo‘lgani haqida aniq ma’lumot yo‘q, ammo tarmoqlarda unga qarshi mash’um, jirkanch va noloyiq izohlar, katta nafrat to‘lqini bo‘lganini ko‘rdik."

Oila advokatining bayonotidan

Hozirda fransuz huquq-tartibot organlari ushbu shafqatsiz jinoyatning asl sabablari va motivlarini aniqlash yuzasidan chuqurlashtirilgan tergov harakatlarini davom ettirmoqda.

Sizningcha, ijtimoiy tarmoqlarda mashhur inflyuyenserlarga nisbatan avj olayotgan bunday onlayn nafrat (bulling) real hayotdagi zo‘ravonliklarga qanchalik turtki bo‘lmoqda?

O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va muhokamalar uchun ushbu xabarni do‘stlaringiz bilan bo‘lishing.

FransiyaTikTokNîmesSonya BellinaBFMTV
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Donald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchiDonald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchiBugun, 09:00«Oyda yangi ulkan krater»: Falcon 9 raketasi kutilmaganda Oyga qulab tushdi«Oyda yangi ulkan krater»: Falcon 9 raketasi kutilmaganda Oyga qulab tushdiBugun, 08:52Putin frontdan qaytadigan askarlarni ish bilan ta’minlash bo‘yicha topshiriq berdiPutin frontdan qaytadigan askarlarni ish bilan ta’minlash bo‘yicha topshiriq berdiBugun, 08:05Rossiya AQSHning Ukraina bo‘yicha takliflariga o‘z shartlarini e’lon qildiRossiya AQSHning Ukraina bo‘yicha takliflariga o‘z shartlarini e’lon qildiBugun, 08:00Tramp Eronga qarshi misli ko‘rilmagan iqtisodiy operatsiya boshlanganini aytdiTramp Eronga qarshi misli ko‘rilmagan iqtisodiy operatsiya boshlanganini aytdiBugun, 07:42Hormuzdagi maxfiy koridor: AQSH harbiylari neft olib chiqish uchun yangi yo‘nalish ochdiHormuzdagi maxfiy koridor: AQSH harbiylari neft olib chiqish uchun yangi yo‘nalish ochdiBugun, 06:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi