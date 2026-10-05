Record shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Portugaliya bosh murabbiyi Jorje Jezush Krishtianu Ronaldu bilan bog'liq uzr so'rash haqidagi mish-mishlarni rad etib, jamoa qarorlari uchun to'liq javobgar ekanini bildirdi.
- Jezushning ta'kidlashicha, asosiy muammo futbolchining qizib olish mashqlarini bajarish tartibi bilan bog'liq bo'lgan va u bu hodisa uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi.
- Krishtianu Ronaldu Daniyaga qarshi o'yin oldidan norozilik sifatida terma jamoa lagerini muddatidan oldin tark etgan edi.
Portugaliya milliy terma jamoasida bosh murabbiy Jorje Jezush hamda jamoa sardori Krishtianu Ronaldu o‘rtasidagi keskin munosabatlar yangi bosqichga chiqdi. Portugaliyaning mashhur Record nashriga intervyu bergan tajribali mutaxassis yulduz hujumchidan uzr so‘rash haqidagi barcha mish-mishlarni qat’iyan rad etib, jamoadagi qarorlar uchun to‘liq javobgar ekanini bildirdi.
Avvalroq ijtimoiy tarmoqlar va qator nashrlarda murabbiy Ronaldu bilan munosabatlarni yumshatish uchun undan kechirim so‘rashi kerakligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq Jezush bu borada prinsipial pozitsiyada qoldi.
«Bularning bari yolg‘on: Nima uchun va kimdan uzr so‘rashim kerak?»
Jorje Jezush matbuotda tarqalayotgan xabarlarni inkor etar ekan, voqealar rivojiga quyidagicha izoh berdi:
«Men hech kimdan uzr so‘ramayman! Butun voqeaga sabab bo‘lgan asosiy muammo — futbolchining qizib olish (razminka) mashqlarini bajarish tartibi bilan bog‘liq edi.
Murabbiy sifatida ushbu qaror va sodir bo‘lgan hodisa uchun butun mas’uliyatni o‘z zimmamga olaman. Lekin nima sababdan uzr so‘rashim kerak ekan? Kimdan? Qaysi aybim uchun? Uzr so‘rashim haqida yozilayotganlarning bari yolg‘ondan iborat!»
Qarorgohni tark etish va faoliyatni yakunlash xavfi
Eslatib o‘tamiz, ushbu kelishmovchilik UYEFA Millatlar ligasi 3-turi doirasida Daniyaga qarshi safar uchrashuvi (4:2) oldidan avj olgan edi:
Lagerdan ketish: Bosh murabbiyning jamoada hech qanday muammo yo‘qligi haqidagi matbuot anjumanidagi so‘zlariga qaramay, Krishtianu Ronaldu norozilik sifatida Kopenhagendagi milliy terma jamoa lagerini muddatidan oldin tark etgan;
Kariyerani yakunlash mish-mishlari: Portugaliya OAVlari ushbu voqeadan so‘ng 41 yoshli afsonaviy hujumchi milliy terma jamoadagi faoliyatini butunlay yakunlash haqida jiddiy o‘ylayotganini xabar qildi.
Ronaldusiz ikki g‘alaba va noyabr oyidagi yarashuv rejasi
Krishtianuning yo‘qligiga qaramay, Jorje Jezush shogirdlari turnirdagi muhim vazifani bajarmoqda: portugaliyaliklar dastlab Daniyani 4:2, so‘ngra 4-turda Erling Holand boshchiligidagi Norvegiyani 2:1 hisobida taslim etib, guruhda 100 foizlik natija bilan peshqadamlik qilmoqda.
Shunga qaramay, Portugaliya futbol federatsiyasi va murabbiylar shtabi afsonaviy sardor bilan munosabatlarni butunlay uzib qo‘yish niyatida emas:
Yarashuv muloqoti: Ma’lumotlarga ko‘ra, Jorje Jezush bosimlar biroz bosilgach, yaqin kunlarda Ronaldu bilan yuzma-yuz yarashuv uchrashuvi o‘tkazishga rozilik bergan;
Noyabrdagi tarkib: Mutaxassis tushunmovchiliklar bartaraf etilgan taqdirda, Krishtianuni Millatlar ligasining noyabr oyida bo‘lib o‘tadigan hal qiluvchi uchrashuvlari uchun terma jamoa qaydnomasiga qaytarishni rejalashtirmoqda.
Izohlar 0
…