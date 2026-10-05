Record shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladi

·69·Sport
Record shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Portugaliya bosh murabbiyi Jorje Jezush Krishtianu Ronaldu bilan bog'liq uzr so'rash haqidagi mish-mishlarni rad etib, jamoa qarorlari uchun to'liq javobgar ekanini bildirdi.
  • Jezushning ta'kidlashicha, asosiy muammo futbolchining qizib olish mashqlarini bajarish tartibi bilan bog'liq bo'lgan va u bu hodisa uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi.
  • Krishtianu Ronaldu Daniyaga qarshi o'yin oldidan norozilik sifatida terma jamoa lagerini muddatidan oldin tark etgan edi.

Portugaliya milliy terma jamoasida bosh murabbiy Jorje Jezush hamda jamoa sardori Krishtianu Ronaldu o‘rtasidagi keskin munosabatlar yangi bosqichga chiqdi. Portugaliyaning mashhur Record nashriga intervyu bergan tajribali mutaxassis yulduz hujumchidan uzr so‘rash haqidagi barcha mish-mishlarni qat’iyan rad etib, jamoadagi qarorlar uchun to‘liq javobgar ekanini bildirdi.

Avvalroq ijtimoiy tarmoqlar va qator nashrlarda murabbiy Ronaldu bilan munosabatlarni yumshatish uchun undan kechirim so‘rashi kerakligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq Jezush bu borada prinsipial pozitsiyada qoldi.

«Bularning bari yolg‘on: Nima uchun va kimdan uzr so‘rashim kerak?»

Jorje Jezush matbuotda tarqalayotgan xabarlarni inkor etar ekan, voqealar rivojiga quyidagicha izoh berdi:

«Men hech kimdan uzr so‘ramayman! Butun voqeaga sabab bo‘lgan asosiy muammo — futbolchining qizib olish (razminka) mashqlarini bajarish tartibi bilan bog‘liq edi.

Murabbiy sifatida ushbu qaror va sodir bo‘lgan hodisa uchun butun mas’uliyatni o‘z zimmamga olaman. Lekin nima sababdan uzr so‘rashim kerak ekan? Kimdan? Qaysi aybim uchun? Uzr so‘rashim haqida yozilayotganlarning bari yolg‘ondan iborat!»

Qarorgohni tark etish va faoliyatni yakunlash xavfi

Eslatib o‘tamiz, ushbu kelishmovchilik UYEFA Millatlar ligasi 3-turi doirasida Daniyaga qarshi safar uchrashuvi (4:2) oldidan avj olgan edi:

  • Lagerdan ketish: Bosh murabbiyning jamoada hech qanday muammo yo‘qligi haqidagi matbuot anjumanidagi so‘zlariga qaramay, Krishtianu Ronaldu norozilik sifatida Kopenhagendagi milliy terma jamoa lagerini muddatidan oldin tark etgan;

  • Kariyerani yakunlash mish-mishlari: Portugaliya OAVlari ushbu voqeadan so‘ng 41 yoshli afsonaviy hujumchi milliy terma jamoadagi faoliyatini butunlay yakunlash haqida jiddiy o‘ylayotganini xabar qildi.

Ronaldusiz ikki g‘alaba va noyabr oyidagi yarashuv rejasi

Krishtianuning yo‘qligiga qaramay, Jorje Jezush shogirdlari turnirdagi muhim vazifani bajarmoqda: portugaliyaliklar dastlab Daniyani 4:2, so‘ngra 4-turda Erling Holand boshchiligidagi Norvegiyani 2:1 hisobida taslim etib, guruhda 100 foizlik natija bilan peshqadamlik qilmoqda.

Shunga qaramay, Portugaliya futbol federatsiyasi va murabbiylar shtabi afsonaviy sardor bilan munosabatlarni butunlay uzib qo‘yish niyatida emas:

  • Yarashuv muloqoti: Ma’lumotlarga ko‘ra, Jorje Jezush bosimlar biroz bosilgach, yaqin kunlarda Ronaldu bilan yuzma-yuz yarashuv uchrashuvi o‘tkazishga rozilik bergan;

  • Noyabrdagi tarkib: Mutaxassis tushunmovchiliklar bartaraf etilgan taqdirda, Krishtianuni Millatlar ligasining noyabr oyida bo‘lib o‘tadigan hal qiluvchi uchrashuvlari uchun terma jamoa qaydnomasiga qaytarishni rejalashtirmoqda.

Jorje JezushKrishtianu RonalduPortugaliya milliy terma jamoasiUYEFA Millatlar ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronalduning ketishi Portugaliyaga qimmatga tushdi: 2 million obunachidan ayrildi!Ronalduning ketishi Portugaliyaga qimmatga tushdi: 2 million obunachidan ayrildi!Kecha 00:56Portugaliyada to‘polon: Muxlislar Ronaldu va Jezush tarafdorlariga bo‘linib ketdiPortugaliyada to‘polon: Muxlislar Ronaldu va Jezush tarafdorlariga bo‘linib ketdi2 oktabr 22:12Mojaroga nuqta qo‘yiladimi? Jorje Jezush Ronaldu bilan maxfiy uchrashuvga rozi bo‘ldiMojaroga nuqta qo‘yiladimi? Jorje Jezush Ronaldu bilan maxfiy uchrashuvga rozi bo‘ldiKecha 01:04«Unga hurmat ila bosh egamiz»: Zidan milliy jamoadan ketgan Ronaldu haqida gapirdi«Unga hurmat ila bosh egamiz»: Zidan milliy jamoadan ketgan Ronaldu haqida gapirdiKecha 21:56Brunu Fernandesh jim turolmadi: Ronalduning ketishi va jamoadagi sirlar oshkor bo‘ldiBrunu Fernandesh jim turolmadi: Ronalduning ketishi va jamoadagi sirlar oshkor bo‘ldiKecha 01:01Portugaliyada Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaroni hal qilish rejasi e’lon qilindiPortugaliyada Krishtianu Ronaldu atrofidagi mojaroni hal qilish rejasi e’lon qilindiBugun 07:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi